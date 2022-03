Impfpflicht-Stufenplan: Regens Wagner fürchtet, Mitarbeiter zu verlieren

Von: Andreas Höger

Teilen

Was tun, wenn Ungeimpfte die Einrichtung verlassen müssen? Stefan Glaser, Leiter von Regens Wagner in Erlkam, und Barbara Fischer von der Mitarbeitervertretung müssen sich auf mögliche Folgen der Impfpflicht einstellen. © Thomas Plettenberg

Bei Regens Wagner in Erlkam klopft die Impfpflicht an: Bis 15. März muss die Einrichtung, die 160 Menschen mit Behinderung betreut, alle Mitarbeiter melden, die ungeimpft sind oder deren Genesenen-Status abgelaufen ist. Betroffen sind 15 Prozent der 230 Beschäftigten. In der Belegschaft regt sich Widerstand.

Erlkam – Die Plakate und Kerzen tauchten über Nacht auf. Bis Montagnachmittag (28. Februar) hingen zwei Dutzend Botschaften an der Zufahrt zu Regens Wagner in Erlkam, daneben leuchteten 50 Kerzen. Die Erklärung lieferte ein großes Plakat: „Diese Kerzen stehen für alle Mitarbeiter, die ab 16. März hier nicht mehr arbeiten dürfen und für alle, die sich impfen ließen aus Angst, ihre Jobs zu verlieren.“

Die heimlich organisierte Aktion offenbart, dass es rumort in der Regens-Wagner-Belegschaft – auch wenn sich die Dramatik des Termins nicht mehr so akut darstellt. Denn der 16. März läutet zwar die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ in Bayern ein; die Staatsregierung hat jedoch ein Stufenmodell vorgeschaltet, um durch Beratung Ungeimpfte doch von einer Impfung zu überzeugen. Gelingt das nicht, folgt ein Bußgeldverfahren.

In letzter Konsequenz droht Impfverweigerern ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot, das laut bayerischem Gesundheitsministerium aber nicht vor dem 1. Juli „wirksam angeordnet“ werde. Die Einrichtungen sollen damit Zeit bekommen, auf die möglichen Personalverluste zu reagieren.

Noch gibt es drei Monate „Beratungsfrist“

Noch also gibt es drei Monate Schon- und Nachdenkfrist. „Aber der Tag X wird kommen, irgendwann im Juli“, sagt Stefan Glaser (38), der erst im Herbst die Gesamtleitung in Erlkam übernommen hat. An ihm ist es, die Einrichtung trotz aller Pandemie-Klippen auf Kurs zu halten.

Corona-Infektionen haben das Personal zuletzt immer wieder ausgedünnt. Im Januar schloss die Tagesbetreuung, um Ansteckungen zu mindern und die Versorgung der Wohngruppen zu sichern. „Es gelang stets, die Lücken zu schließen“, sagt Glaser, „die Mitarbeiter haben voll mitgezogen.“ Jetzt aber rückt die Impfpflicht näher – und für Regens Wagner könnte es richtig eng werden.

Glaser schätzt, dass 15 Prozent der Belegschaft nicht (ausreichend) geimpft sind oder den Genesenen-Status verloren haben. „Laut Gesetz müssen wir ihre Namen zum 15. März dem Gesundheitsamt melden“, sagt Glaser. Die Behörde will ihnen ein Gesprächsangebot machen. „Ich fürchte, dass das nicht viele überzeugt“, sagt Glaser, der selber eine klare Meinung hat: „Impfungen bieten den größtmöglichen Schutz vor einer Infektion.“ Eine branchenspezifische Impfpflicht sieht er aber kritisch. „Wenn, dann muss es solidarisch sein und für alle gelten.“

Von der Protestaktion habe er nichts gewusst, sagt der 38-Jährige. „Aber wir haben intern immer die Kommunikation gesucht.“ Auffällig sei, dass die Proteste gegen die Impfpflicht vielschichtig seien. „Die Beweggründe der Leute sind unterschiedlich.“

„Ich sehe keinen Impfbedarf für mich“

An der Protestaktion beteiligt war Heilerziehungspflegerin Daniela Pöllmann (54). Etwa ein Dutzend Mitarbeiter hätten mitgemacht, berichtet sie, darunter sogar Geimpfte. „Sie wissen, dass alles an ihnen hängen bleibt, wenn Ungeimpfte gehen müssen.“ Sie selber hatte sich 2020 infiziert und verzichtete auf Impfungen, „weil ich noch genug Antikörper habe“. Mit einer Impfung, davon ist sie überzeugt, könne sie andere nicht schützen; und selber fühle sie sich geschützt. „Ich sehe also keinen Impfbedarf für mich.“

Eine persönliche Entscheidung, die von der Impfpflicht aber nicht toleriert wird. Die 54-Jährige hat sich viele Gedanken gemacht, will zunächst abwarten: „Wenn ich mich doch impfen lasse, mache ich es nur, weil ich sonst meine berufliche Existenz verliere.“ Sie würde dann den neuen Protein-Impfstoff Novavax nehmen.

Ob das neu zugelassene Vakzin viele Ungeimpfte überzeugt, wie es Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hofft, da hat der Einrichtungsleiter in Erlkam seine Zweifel. „Unser Problem löst Novavax nicht“, betont Glaser. Sollten im Sommer Mitarbeiter gehen müssen, werde sich der Fachkräftemangel in Pflege- und Betreuungseinrichtungen weiter verschärfen. Ungeimpfte Erzieher, Handwerker, Reinigungskräfte, so fürchtet Glaser, wandern dann in Branchen ab, die nicht von einer Impfpflicht belegt sind. In Erlkam jedenfalls entwickle man bereits Szenarien, um mit weniger Personal auszukommen. „Dazu gehört, Angebote herunterzufahren.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.