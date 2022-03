Putins Krieg entronnen: Gibt es Quartiere für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Holzkirchen?

Von: Andreas Höger

Teilen

Flüchtlinge aus der Ukraine warten im polnischen Medyka auf den Weitertransport. Das Bild entstand am 7. März. © Markus Schreiber/dpa/picture alliance

Ihr Land wurde überfallen, sie suchen Zuflucht vor Krieg: Können ukrainische Flüchtlinge in Holzkirchen unterkommen? Die Gemeinde überlegt, ihre eiserne Reserve freizugeben.

Holzkirchen – Angesichts des anschwellenden Flüchtlingsstroms aus den ukrainischen Kriegsgebieten überlegt auch die größte Kommune im Landkreis, ob sie Quartiere bereitstellen kann. „Wir haben eine eiserne Reserve, um die würde es gehen“, sagt Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Konkret in Frage kommt nach einer ersten Prüfung nur eine Handvoll Wohnungen in den alten gemeindlichen Blocks in der Baumgartenstraße, die derzeit leer stehen und bewohnbar wären. „Viel mehr wird nicht gehen“, sagt Schmid.

Ansonsten ruhen die Hoffnungen auf Holzkirchner Bürgern, die bereit sind, Kriegsflüchtlingen Obdach zu gewähren. „Schon vergangene Woche meldeten sich einige Bürger, die ihre Hilfe anboten“, berichtet der Rathauschef. „Jetzt geht es darum, die Hilfsbereitschaft in die richtigen Kanäle zu leiten.“ Der Landkreis Miesbach habe hier schnell reagiert und ein Online-Portal eingerichtet, das Angebote sammelt und auflistet, was wirklich gebraucht wird (www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe).

Bisher leben kaum Ukrainer in der Marktgemeinde

Bisher leben kaum ukrainische Staatsbürger in Holzkirchen. Laut Schmid ist knapp ein Dutzend offiziell gemeldet, darunter wohl schon eine mehrköpfige Flüchtlings-Familie. Der Bürgermeister geht aber davon aus, dass sehr bald deutlich mehr ukrainische Familien in Bayern ankommen.

Können Turnhallen eine Lösung sein? „Wir haben mit dem Landkreis über diese Option gesprochen“, sagt Schmid. Auch hier aber kann die Marktgemeinde nicht aus dem Vollen schöpfen. Von den zehn Halleneinheiten in Holzkirchen fallen die drei Einheiten in der Probst-Sigl-Straße (Grundschule/Realschule) immer noch aus, weil ein Lüftungssystem nachgerüstet wird (wir berichteten). Den Schul- und Vereinssport jetzt wieder zu beschneiden, da die Coronabeschränkungen gerade fallen, „das wäre ein schwieriger Balance-Akt“, glaubt Schmid.

Die kleine Föchinger Turnhalle wäre zwar schnell zum Notquartier umfunktioniert, dort allerdings ist es kalt und zugig. Die meisten Flüchtlinge seien Frauen mit Kindern, sagt Schmid, „,man muss genau schauen, ob das funktioniert“. Doch selbst über eine Traglufthalle im Moarhölzl, die vor einigen Jahren für die Aufnahme von Flüchtlingen aufgestellt worden war, müsse man offen reden. „Die Gemeinde wird sich gegen keine Vorschläge sperren“, betont Schmid, „es geht um Mitmenschlichkeit.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.