Neue Chance für Autokinos: Lockerung macht Betreibern Mut

Seit Montag haben Autokinos in Bayern wieder eine Chance. Diese wollen Thomas Modlinger für Holzkirchen und Carmen Obermüller für das Tegernseer Tal ergreifen.

Holzkirchen - Thomas Modlinger sieht ihn jetzt ganz deutlich, den Silberstreifen am Horizont. „Ich bin optimistisch, dass es klappt“, sagt der 57-Jährige. Aber er ist auch realistisch. Steigen die Infektionszahlen, platzt der Traum schnell wieder. Wie berichtet, plant Modlinger am Herdergarten ein Autokino, nachdem er sein Fools-Kino coronabedingt schließen musste.

„Jetzt nimmt die Sache unheimlich an Fahrt auf“, sagt er. Denn seit dem gestrigen Montag haben in Bayern Autokinos die Möglichkeit, mit einer Sondergenehmigung von der Kreisverwaltungsbehörde, Filme zu zeigen. Eine feste Zusage hat Modlinger zwar noch nicht. Aber es sehe ganz gut aus.

Die Gemeinde unterstützt ihn. Man stehe dem Thema positiv gegenüber, bestätigt Eva-Maria Schmitz von der Standortförderung. Es sei eine gute Art, „Kulturschaffenden eine Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren“. Bei einem Ortstermin am Herdergarten besprechen Kinobetreiber, Standortförderung und Ordnungsamt die Details. Wie eine Genehmigung abgewickelt wird, sei noch offen, betont Schmitz.

Laut Landratsamtssprecherin Sophie-Marie Stadler können für Aufführungen unter freiem Himmel Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. „Gleichzeitig hält uns das Bayerische Gesundheitsministerium aber an, mit Ausnahmegenehmigungen sehr sparsam umzugehen.“ Relevant sei die Stellungnahme des Gesundheitsamts.

Modlinger kämpft sich durch viel Schreibtischarbeit: „Ich bin dabei, die Funkfrequenz bei der Bundesnetzagentur zu beantragen.“ Über diese können Besucher via Autoradio den Ton hören. Zudem hat er mit seiner Event-agentur über eine Leinwand gesprochen.

Am 8. Juni könnte sein Autokino starten, unter Vorbehalt. Zunächst maximal für vier Wochen. Die Laufzeit hänge davon ab, wie es mit dem Fools weitergeht. „Parallel mache ich das nicht.“ Im Autokino könnten Filme wie „Nightlife“, „Die Känguru-Chroniken“ oder „Kill Me Today, Tomorrow I’m Sick“ laufen.

Ums Geld geht es ihm nicht. „Mit einer schwarzen Null wäre ich zufrieden.“ Er möchte sich beweisen, dass es geht.

Autokino in Bad Wiessee auf dem Parkdeck der Spielbank?

Nicht nur in Holzkirchen, auch am Tegernsee laufen die Planungen für ein Autokino auf Hochtouren. Die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) greift dabei der Weißacher Kinobetreiberin Carmen Obermüller kräftig unter die Arme (wir berichteten). Auf Nachfrage bestätigt TTT-Chef Christian Kausch jetzt, dass inzwischen zwei Orte in der engeren Auswahl stehen: der Innenhof von Gut Kaltenbrunn und das Dach der Parkgarage an der Spielbank in Bad Wiessee. „Wir sind noch im Genehmigungsstatus“, sagt Kausch, die entsprechenden Anfragen seien beim Landratsamt jedoch gestellt, „und auch die Gemeinden würden dem Vorhaben wohlwollend gegenüber stehen.“ Beide Örtlichkeiten, so Kausch, würden die nötigen Voraussetzungen liefern.

