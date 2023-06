In Zug der BRB: Dieb schnell überführt

In einem Zug der BRB am Münchner Hauptbahnhof hat ein 32-Jähriger eine vergessene Handtasche gestohlen - wurde aber schnell überführt (Symbolbild). © Bundespolizei

In einem Zug der BRB ist am Dienstag eine vergessene Handtasche gestohlen worden. Der Dieb wurde schnell gefasst - dank Überwachungsvideo und dem Gedächtnis einer Bundespolizistin.

München/Holzkirchen - In einem Zug der Bayerischen Regiobahn (BRB) nach Holzkirchen hat ein 32-Jähriger eine vergessene Handtasche gestohlen - wurde aber schon wenige Stunden später beim Sichten der Videoaufzeichnung überführt.

Wie die Bundespolizei berichtet, war einer 37-Jährigen in einem im Starnberger Flügelbahnhof in München auf Gleis 34 stehenden Zug der BRB am Dienstag gegen 17.45 Uhr ihre Handtasche abhandengekommen. Die Frau hatte nach dem Einsteigen mit ihrem Sohn die Toilette aufgesucht, beim Verlassen aber die Tasche liegen lassen. Erst zurück am Sitzplatz fiel ihr auf, dass sie ihre Tasche vergessen hatt. Zu spät: Zwischenzeitlich hatte ein Dieb die Gelegenheit genutzt - die Tasche war weg, samt Geldbeutel, diversen Bank- und Versicherungskarten, Handy, Bargeld, Bahntickets, Kalender, Schlüsselbund und mehr im Gesamtwert von rund 650 Euro.

Noch am Hauptbahnhof verständigte die 37-Jährige die Bundespolizei und gab eine Diebstahlsanzeige auf. Dabei konnte sie einen Mann beschreiben, der kurz nach ihr die Toilette betreten hatte.

Mutmaßlicher Täter saß schon wegen Diebstahls ein

Bei einer Sichtung der Videoaufzeichnung konnte eine Bundespolizistin einen Mann ausfindig machen, der ohne Handgepäck in die BRB eingestiegen war, diese jedoch kurz darauf mit einer Handtasche wieder verließ und auf den zudem die Beschreibung passte.

Nachdem eine Nahbereichsfahndung zunächst negativ verlief, wurde durch einen Lichtbildabgleich die Identität des mutmaßlichen Diebes zweifelsfrei festgestellt. Eine Beamtin der Bundespolizei hatte sich an ihn aus einem anderen Verfahren erinnert. Es handelte sich um einen 32-Jährigen, wohnhaft in Fürstenfeldbruck. Die Beamtin hatte wegen Hausfriedensbruchs gegen den Mann, der sich am Dienstag trotz bestehenden Hausverbots im Münchner Hauptbahnhof aufhielt, ermittelt.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes München statteten Ermittler der Bundespolizei dem 32-Jährigen dort am frühen Mittwochmorgen einen Besuch ab und konnten neben dem Handy der 37-Jährigen auch zwei weitere, noch nicht zuzuordnende Smartphones auffinden, deren Herkunft es zu klären gilt. Der Mann war bereits wiederholt mit Eigentums- und anderen Delikten auffällig geworden, saß von Dezember bis Januar bereits eine Haftstrafe wegen Diebstahls ab. Gegen ihn wird nun laut Bundespolizeiinspektion München erneut wegen Diebstahls und Unterschlagung sowie Hausfriedensbruchs ermittelt.

ag