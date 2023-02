Inflationszuschuss: Bereits 59.800 Euro an 377 Haushalte ausgezahlt

Marc Gerster, Vorsitzender des landkreisweit wirkenden Vereins „Holzkirchen hilft“, setzt sich für Menschen in Not ein.

Verein „Holzkirchen hilft“ unterstützt mit Geldern aus „Leser helfen Lesern“

Von Stephen Hank schließen

Der Inflationszuschuss, den der Verein „Holzkirchen hilft“ mit Mitteln aus der Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ leistet, kommt an. Anträge sind weiterhin möglich.

Landkreis – Untere Einkommensklassen und Geringverdiener sind in außergewöhnlichem Maße von der hohen Inflation betroffen. Die viel höheren Strom- und Heizkosten sowie der teurere Einkauf belasten Haushalte mit niedrigen Einkommen besonders stark. Der Verein „Holzkirchen hilft“ will genau da helfen und zahlt 100 Euro Inflationszuschuss an alle Berechtigten im gesamten Landkreis Miesbach.

Pro Haushalt maximal 400 Euro

377 Anträge hat die gemeinnützige Organisation nach eigenen Angaben seit Dezember 2022 erhalten und bisher in Summe knapp 60 000 Euro an die Antragsteller überwiesen. Berechtigt sind alle Sozialgeldempfänger im Landkreis, aber auch alle Bürger, deren Einkommen bis zu 25 Prozent über dem vergleichbar gerechneten Bürgergeldniveau liegt. Pro Haushalt zahlt „Holzkirchen hilft“ einen einmaligen Inflationszuschuss in Höhe von 100 Euro pro Haushaltsmitglied (maximal 400 Euro).

„Selbsttest“ auf der Vereinshomepage

Bürgergeld- und Wohngeldempfänger können den Antrag direkt auf der Homepage des Vereins (www.holzkirchen-hilft.de) downloaden und inklusive Nachweis direkt an den Verein schicken. Geringverdiener können unter Nachweis ihrer Einkünfte und Ausgaben über ihre jeweilige Gemeinde einen Antrag stellen. Hierzu hat „Holzkirchen hilft“ eine Art „Selbsttest“ erstellt, um die Antragsberechtigung vorab zu prüfen. Auch dieses Formular ist auf der Homepage des Vereins zu finden.

Vorsitzender geht von 2000 Berechtigten aus

Finanziert wird die Aktion bekanntermaßen aus der Aktion „Leser helfen Lesern“ der Heimatzeitung. 143 000 Euro erhielt „Holzkirchen hilft“ aus dem Spendentopf. „Wir gehen von rund 2000 Menschen aus, die antragsberechtigt wären“, sagt Vorsitzender Marc Gerster. „Aufgrund des hohen Spendenaufkommens können wir die Aktion voraussichtlich bis Ende März verlängern.“ Trotzdem rät Gerster zur Eile, denn wenn die Spenden aufgebraucht seien, könnten keine Gelder mehr ausgezahlt werden.