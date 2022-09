Institution in Sport und Rathaus: Karl Frütel ist tot

Von: Christine Merk

Karl Frütel (†) © privat

Er war eine Institution im Sport in Holzkirchen und im Rathaus in Weyarn. Nun ist Karl Frütel im Alter von 79 Jahren friedlich gestorben.

Holzkirchen – Karl Frütel ist vielen der älteren Holzkirchner in guter Erinnerung. In den 1960er-Jahren machte er sich als Fußballer und vor allem im Eishockey einen Namen. Ebenso erinnern sich in Weyarn viele an ihn. Dort war er Geschäftsleiter, erst in der Gemeinde Wattersdorf, nach der Gebietsreform in Weyarn. Er war ein Mann, der nichts halbherzig anpackte, nicht verbissen, sondern liebenswürdig und humorvoll. Bei allem Engagement, das er für Beruf und Sport aufbrachte, stand doch seine Familie an erster Stelle. „Er war immer für uns da und hat jeden von uns drei bei allem unterstützt“, sagt seine Tochter Kathrin.

Karl Frütel kam 1943 in Holzkirchen zur Welt. In der Holzkirchner Gemeindeverwaltung absolvierte er seine Ausbildung und wechselte 1963 nach Wattersdorf. In dieser Zeit lernte er seine Christa kennen. 1966 heirateten die beiden. In den nächsten Jahren kamen Karl jun., Christian und Kathrin zur Welt.

Er stand für EV Rosenheim und Bayern München auf dem Eis

Familie, Beruf, Sport – es war eine ereignisreiche Zeit für Karl Frütel. In Wattersdorf wurde er 1966, mit 23 Jahren, Geschäftsleiter. In seiner Freizeit stand der talentierte Eishockey-Spieler erst als Stürmer für den EC Holzkirchen auf dem Eis, in der Saison 1965/66 beim EV Rosenheim, dann zwei Jahre für Bayern München und 1969/70 wieder für Rosenheim.

Die Anforderungen im Beruf mit den in der Gemeinde zu dieser Zeit vielen „schwerwiegenden Änderungen und politischen Vorgaben“, wie es Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr heute beschreibt, verhinderten wohl eine sportliche Profi-Karriere. Karl Frütel machte das Beste daraus und engagierte sich in den Sportvereinen seiner Heimatgemeinde. Beim EC wurde er Nachwuchstrainer, Spielertrainer der ersten Mannschaft und Vorsitzender, beim TuS, dem er 65 Jahre lang angehörte, trainierte er die Jugend.

„Er wusste alles und kannte jeden“

Seine Fähigkeit, Menschen zu begeistern und zu führen, kam ihm auch im Beruf zugute. Nach der Gebietsreform schaffte er es, in der neuen Großgemeinde Weyarn ein harmonisches Betriebsklima zu etablieren. Er begleitete unter Bürgermeister Engelbert Panzer sachkundig die Sanierung des jetzigen Rathauses, den Umbau des Neukirchner Schulhauses und die Sicherstellung der Wasserversorgung mit Tiefbrunnen. Im Rathaus wurde er zur „gemeindlichen Institution“. „Er wusste alles und kannte jeden“, erinnert sich Wöhr.

Die Gemeinde und Ministerpräsident Edmund Stoiber ehrten Karl Frütel für seine besonderen Verdienste, ehe er 1999 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand trat. So lange es ging, hat er den mit seinen Lieben genossen. Karl Frütel starb friedlich und wurde im engsten Familienkreis beigesetzt.

cmh