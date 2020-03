Interview mit Regisseurin Uisenma Borchu: „Ich suche nach dem Magischen“

Die Regisseurin Uisenma Borchu wohnt in Föching (Holzkirchen). Ein Interview über ihre Karriere im Filmbusiness.

Föching – „Schwarze Milch“ heißt der neueste Film der Regisseurin und Schauspielerin Uisenma Borchu. 1984 in Ulanbaatar geboren, kam sie als Fünfjährige mit ihrer Familie in die DDR. Das Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film München führte sie in den Süden, wo sie seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Föching lebt. In mehreren Filmen sowie einer Inszenierung an den Münchner Kammerspielen thematisiert die vielfach ausgezeichnete „Mongolian Woman of the Year 2016“ vielfach Frauenbilder im unterschiedlichen kulturellen Kontext. In „Schwarze Milch“, der bei der Berlinale Premiere feierte, treffen zwei Schwestern aufeinander, von denen eine in Deutschland, die andere in der Mongolei aufgewachsen ist. Wir sprachen mit Uisenma Borchu über den Film, der im Juli in die deutschen Kinos kommt.

Wie fühlt es sich an, bei der Berlinale Filmpremiere zu feiern?

Die Berlinale ist für jeden Filmemacher wichtig, und wenn man noch die eigene Premiere im Zoopalast feiern darf, ist es umso schöner. Das ganze Team hat eine gute Zeit gehabt. Vor allem war ich sehr glücklich, dass die Darsteller extra aus der Mongolei gekommen sind. Man kennt die todbringende „schwarze Milch“ aus Celans Todesfuge.

Welche Bedeutung hat diese „schwarze Milch“ für Sie?

Ich kannte Celans Gedicht während der Drehbuchphase nicht, und es hat auch gar nichts damit zu tun. Ich habe das Buch geschrieben und erst danach darüber reflektiert, warum ich die Milch schwarz genannt habe. Ich denke, Schwarz ist etwas Besonderes, etwas Ursprüngliches und ist zutiefst bedeutend. Nur, heute sind wir durch rassistische und konventionelle Denkraster nicht mehr in der Lage, Schwarz in seiner Schönheit zu sehen. Weiß ist den meisten doch lieber, vor allem wenn es um die Hautfarbe geht. Traurig.

Ihre Hauptdarstellerinnen heißen „Wessi“ und „Ossi“.Was bezwecken Sie damit, diese Klischeenamen zu bemühen?

Diese Begriffe haben, seit ich nach Deutschland kam, immer in meinen Ohren geklungen. Ich bin damit aufgewachsen. In Deutschland gehörte ich ja zu den Ossis, aber in der Mongolei war ich ein Wessi. Dinge sind ganz anders, je nachdem, wer sie betrachtet. Die Dinge sind veränderbar und es gibt nicht nur einen Weg der Perspektive. Ich finde das sehr wichtig in unserer Gesellschaft.

Wie präsent ist die Mongolei in Ihrem Leben? Gibt es noch die Mongolei, die Sie aus Kindertagen kennen?

Diese Mongolei aus meinen Kindertagen gibt es nur noch auszugsweise, vor allem auf dem Land. Die Hauptstadt Ulanbaatar hat sich in nur zwei Dekaden zur aufregenden Metropole entwickelt, und ich verbringe dort gerne meine Zeit. Am liebsten bin ich aber in der Wüste. Ich mag die absolute Stille, die Bedeutungslosigkeit der Dinge, denn die Natur ist alles, was zählt.

Für die Arbeit an Ihrem Debütfilm „Schau mich nicht so an“ (2015) rannten Sie für die Produktion bei Filmförderungsanstalten nicht gerade offene Türen ein und thematisierten öffentlich die Probleme einer Frau, die einen Film über Frauen macht. Hat sich für Sie dadurch etwas geändert?

Natürlich habe ich damals gedacht, ob ich nicht zu „laut“ bin. Aber das ist der typische Frauenkomplex, mit dem wir Frauen aufgewachsen sind. Es ist absolut wichtig, nicht die Meinung, aber Ungerechtigkeiten laut mitzuteilen. Damals fing ja erst die Debatte an und inzwischen hat sich noch nicht viel, aber einiges getan. „Dein Schweigen wird dich nicht beschützen“, sagt die Schriftstellerin und Frauenaktivistin Audre Lorde.

In einem Interview haben Sie gesagt, Sie planen wenig. Wie funktioniert spontanes Arbeiten in einem Filmprojekt, in dem Sie nicht nur das Drehbuch verfasst haben, sondern obendrein sowohl Regisseurin, als auch Schauspielerin sind?

Ich finde die Improvisation aufregend. Planung gibt es schon, aber sie ist nicht mein Fokus. Ich langweile mich, wenn mir jemand erzählt, wie er/sie das Leben genau durchgeplant hat. Wie im Leben suche ich im Film nach diesen Zufällen, dem Magischen, was dir nur einmal passiert, denn die Kamera fängt das ein, und es wird sich nicht noch mal wiederholen. Alles andere ist ersetzbar und hat für mich keine besonderen Elemente mehr. Ich habe Drehbuch, Regie und Schauspiel übernommen, weil es so passiert ist und es so wahrhaftig war. Man muss sich gut einschätzen können und die Kräfte einteilen. Aber mit einer gewissen inneren Ruhe ist das ganz gut machbar.

2017 bei Ihrer Inszenierung von „Nachts, als die Sonne für mich schien“ an den Münchner Kammerspielen war Ihr Vater mit auf der Bühne. War er auch diesmal dabei und wenn ja, in welcher Rolle?

Ja, ich habe ihn verpflichtet, er hat nun mal eine besondere Aura und das wollte ich gerne für eine Rolle nutzen. Er ist ein authentischer Typ und spielt den Stiefvater, der sehr streng ist. Außerdem ist er auch für das Setdesign verantwortlich. Denn es war mir wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wissen, wie Nomaden sind, wie sie leben, aber trotzdem auch meine Vision verstehen und realisieren.