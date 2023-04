Irrwitzige Manöver im Jaguar: 73-jähriger jagt völlig verwirrt über Autobahn und kracht in Polizeiauto

Von: Andreas Höger

Die Polizei verfolgte am Mittwochabend auf der A 8 einen verwirrten Jaguarfahrer. Bei Holzkirchen rammte der 73-Jährige einen Streifenwagen (Symbolbild). © Jonas Walzberg/Imago

Er fuhr ohne Licht, schwankte über alle Fahrstreifen, hielt immer wieder an und rammte schließlich ein Polizei-Auto: Bei Holzkirchen endete am Mittwochabend die irrwitzige Fahrt eines 73-Jährigen auf der Salzburger Autobahn. Zwei Beamte wurden verletzt. Der Jaguar-Fahrer war offenbar geistig verwirrt.

Holzkirchen - Dass nicht mehr passiert ist, stuft Michael Janski, Leiter der Autobahnpolizeistation (APS) Holzkirchen, als kleines Wunder ein: Vermutlich über fast 100 Kilometer steuerte ein 73-jähriger Duisburger am Mittwochabend (12. April) gegen 22 Uhr seinen Jaguar XF, eine Sportwagen-Limousine, auf der belebten Salzburger Autobahn vom Berchtesgadener Land bis nach Holzkirchen - und vollzog dabei gefährlichste Manöver. Fünf Streifenwagen versuchten, den Jaguar zu stoppen. Kurz nach Holzkirchen prallte der Jaguar schließlich mit voller Wucht ins Heck eines Polizeiautos.

Wie Janski berichtet, wurde der Jaguar am Mittwoch gegen 22 Uhr erstmals durch Zeugen der Polizei gemeldet, weil er ohne Licht auf der linken Spur der A 8 in Richtung München unterwegs war. Kurz vor der Anschlussstelle Irschenberg beobachtete der Mitteiler, wie der Sportwagen zu weit nach links geriet und dort eine Leitplanke touchiert hat. „Das Fahrzeug blieb jedoch nicht stehen, sondern fuhr weiter“, sagt Janski.

Ein Streifenwagen der APS entdeckte den Jaguar gegen 22.10 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Weyarn, hielt Kontakt und versuchte, ihn an geeigneter Stelle einer Kontrolle zu unterziehen. Vor den Augen der Beamten vollführte der Sportwagen die gefährlichsten Manöver. Laut Janski benötigte er alle drei Spuren der Autobahn, blieb zwischen Weyarn und Holzkirchen immer auf der Autobahn stehen, um dann wieder auf 100 km/h zu beschleunigen.

„Aufgrund dieser Auffälligkeiten haben wir den nachfolgenden Verkehr gedrosselt und weitere Streifen von umliegenden Dienststellen um Unterstützung gebeten“, sagt der APS-Chef. Eine Kontrolle des Jaguar sei zunächst nicht möglich gewesen, ohne den nachfolgenden Verkehr zu gefährden. Fünf Streifenwagen waren schließlich im Einsatz.

Kurz nach der Anschlussstelle Holzkirchen setzte sich ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Holzkirchen vor den Jaguar und signalisierte dem Fahrer mittels Signalgeber „Bitte Folgen“. Davon zeigte sich der Fahrer unbeeindruckt und setzte seine Fahrt quer über alle Fahrstreifen fort. Plötzlich beschleunigte der Jaguar stark und fuhr dem vorausfahrenden Polizeiwagen mit hoher Geschwindigkeit ins Heck.

Aufgrund des Zusammenstoßes blieb der Jaguar liegen. Der 38-jährige Polizist und seine 22-jährige Kollegin erlitten leichte Verletzungen. Es gelang ihnen, den 73-jährigen Duisburger aus dem Jaguar zu holen. „Er machte einen sehr verwirrten Eindruck, wie ferngesteuert“, berichtet Janski. Alkohol und Drogen waren laut Polizei nicht im Spiel. Er wies leichte Unfallverletzungen auf, war aber durchaus ansprechbar. „Er konnte oder wollte keine Angaben machen, woher er kam, wohin er wollte und warum er so gefährliche Manöver fuhr“, sagt Janski. Zur psychischen Überwachung wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bisher sei es nicht gelungen, Kontakt zu Angehörigen herzustellen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die beiden verletzten Polizisten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen und wurden ambulant behandelt. Am Jaguar entstand ein Frontschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Der Heckschaden am Polizeiauto kommt auf etwa 10 000 Euro.

Der 73-Jährige wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten müssen. Unklar ist noch, welche körperlichen oder psychischen Probleme diese Ausnahmesituation verursachten.

Um die Fahrtstrecke und dort aufgetretenen Ereignisse aufhellen zu können, bittet die APS Holzkirchen (Telefon 08024 / 9073-0) um Zeugenhinweise. Laut Janski weisen erste Spuren darauf hin, dass der Jaguar am Mittwochabend schon bei Laufen und Freilassing im Berchtesgadener Land auffällig geworden war.

