Das ist Holzkirchens neuer Marktbaumeister: Ein Wadlbeißer mit dem Blick fürs Ganze

Der Marktbaumeister von Holzkirchen ist gefunden. Florens Hintler, ein bekanntes Gesicht im Rathaus, übernimmt die neue Stelle. Er soll dem Marktgemeinderat nun Beine machen.

Holzkirchen – Ein altes Sprichwort, in Anlehnung an ein noch viel älteres Goethe-Gedicht, besagt: „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“ Dass hinter derartigen Binsenweisheiten oftmals zumindest ein Fünkchen Wahrheit steckt, hat sich nun erst wieder in Holzkirchen erwiesen. Die neu geschaffene Stelle des Marktbaumeisters hat das Rathaus formell ausgeschrieben, fündig wurde man unter dem eigenen Dach.

Florens Hintler arbeitet seit 2014 im Bauamt-Technik, Abteilung Hochbau. Ab Oktober ist er der neue Marktbaumeister der Gemeinde. Ein Posten, beladen mit viel Verantwortung und hohen Erwartungen. Hintler koordiniert und steuert künftig die bauliche Entwicklung des Ortes. Anders als der Kreisbaumeister befasst er sich aber nicht mit einzelnen privaten Bauvorhaben. Er ist der Mann mit dem Blick fürs große Ganze. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Als Arbeitsgrundlage dient ihm dabei das integrierte Mobilitäts- und Ortsentwicklungskonzept.

Der Maßnahmenkatalog, erstellt von Planern und Bürgern, soll nämlich keinesfalls zum „Schubladen-Papier“ verkommen, betont Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU): „Wir wollen die Ortsentwicklung bewusst steuern und nicht nur auf einzelne Bauanfragen reagieren.“ Hintler belegt dabei eine zentrale Rolle. Er ist, so die inoffizielle Stellenbeschreibung, ein Wadlbeißer. Einer, der Bürgermeister und Marktgemeinderat an- und die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts vorantreibt. Oder wie es Löwis ausdrückt: „Ich hoffe, dass er uns im Haus fordert.“

Welche Bedeutung man der Stelle des Marktbaumeisters intern beimisst, unterstreicht wohl auch die Tatsache, dass nicht jeder personelle Neuzugang im Haus in einer Gesprächsrunde der Presse vorgestellt wird. Reihum, das wurde dabei deutlich, ist man zufrieden mit dem neuen, alten Mann. „Er ist die Optimal-Besetzung“, frohlockte Rathaus-Geschäftsführer Robert Haunschild. Noch dazu ist er der einzige von fünf Bewerbern, der die „hohen fachlichen Standards“ (Löwis) erfüllt hat. Zwei Punkte waren dabei besonders wichtig: ein Architekturstudium und Erfahrung im Verwaltungs- und Baurecht. Beides vereint Hintler. Nach dem Studium hat der Architekt in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet, bevor er eine Ausbildung zum gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Dienst beim Bauamt München 1 begann.

„Ich bin ein klassischer Quereinsteiger in die Verwaltung“, sagt Hintler, der mittlerweile vier Jahre im Holzkirchner Rathaus tätig ist. Ein Umstand, dem er – zwar auch, aber nicht ausschließlich – den neuen Job verdankt. Der Vorteil: Er kennt den Ort, die Projekte, die anstehen, die Probleme, die sie mit sich bringen. An der Erstellung des Mobilitätskonzepts hat er im Arbeitskreis Verkehr mitgewirkt. Von diesem Know-How, sagt Hintler, „werde ich mit Sicherheit profitieren“.

Dass er das Zeug dazu hat, den hohen Erwartungen gerecht zu werden, davon sind die Verantwortlichen überzeugt. Nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. „Er ist ein Mensch, der auch Kanten hat, wo es nötig ist“, sagt Haunschild. Das habe er nicht zuletzt im Personalrat unter Beweis gestellt.

Bis Hintler als Marktbaumeister loslegen kann, muss er sich noch etwas gedulden. Ab 1. Oktober übernimmt er den neuen Aufgabenbereich anteilig, um zwischenzeitlich laufende Projekte abschließen oder übergeben zu können. Mit dem Jahreswechsel hat Holzkirchen einen Marktbaumeister in Vollzeit. Welches Projekt er als erstes in Angriff nimmt? „Muss ich mir noch aussuchen“, sagt Hintler schulterzuckend. „Es gibt ja zum Glück eine gute Basis.“

fp