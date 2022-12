Jahresvorschau in Holzkirchen: Großprojekte für über 80 Millionen Euro - Marktplatz-Gestaltung geplant

Von: Andreas Höger

Teilen

Abgeräumt: Die alte Mittelschule an der Baumgartenstraße ist mittlerweile „rückgebaut“. Im Frühjahr wird hier die Baugrube für den Neubau ausgehoben. Die Gemeinde investiert 44 Millionen Euro in das Projekt. © Thomas Plettenberg

Drei Großprojekte packt die Marktgemeinde Holzkirchen 2023 an – und die sind nicht günstig zu haben. Über 80 Millionen fließen in die Mittelschule, Bauhof und Kinderland-Kita.

Holzkirchen – 2023 wird das Jahr der großen Spatenstiche. Nach vielen Jahren der Planung gehen drei Großprojekte in die Realisierung – obwohl die Baukosten zuletzt stiegen und stiegen. Allein das teuerste Bauprojekt der Holzkirchner Geschichte, der Neubau der Mittelschule, verschlingt rund 44 Millionen Euro, wovon nur 30 bis 40 Prozent durch staatliche Zuschüsse gedeckt sind. Die Gemeinde kann sich das leisten, weil die Einkommensteuer erfreulich sprudelt und auch die Gewerbesteuereinnahmen zuletzt stabil blieben. „Ich bin vorsichtig optimistisch. dass das so bleibt“, hofft Bürgermeister Christoph Schmid (CSU).

Mittelschule

Von der alten Mittelschule steht nicht mehr viel, der Abbruch ist erledigt. Schmid geht davon aus, dass im April oder Mai der Aushub beginnt. „Die Preissteigerungen am Bau tun uns richtig weh“, sagt der Bürgermeister. Im Herbst 2021 hatte man mit 23 Millionen Euro kalkuliert, jetzt steht die Schätzung bei 44 Millionen. Der Neubau soll ab Herbst 2025 Platz bieten für bis zu 400 Schüler. „Es wird eine moderne Schule mit innovativem Konzept“, sagt Schmid.

Bauhof

Endlich bekommt der Bauhof sein neues Quartier draußen bei Marschall, neben der B 318. Der alte Standort an der Frühlingsstraße war Anfang der 80er Jahre von einer Brauerei übernommen worden; weitere Kleinstandorte verteilen sich auf den ganzen Ort. „Das 40-jährige Provisorium wird jetzt ein Ende haben“, verspricht Schmid. Für 27 Millionen Euro (keine Zuschüsse) soll eine zentrale Betriebsstätte entstehen, die effektivere Arbeitsabläufe gewährleistet. „Die 34 Bauhof-Mitarbeiter haben bisher ja nicht einmal Duschen“, sagt Schmid. Ende 2024 soll der Neubau bezugsfertig sein.

Kinderland-Anbau

In der Kinderland-Kita an der Erich-Kästner-Straße werden 2023 nicht nur die Folgen des Brandes an Allerheiligen repariert. Ein Anbau im Osten, anders als das Stammhaus sogar zweigeschossig, soll sieben zusätzliche Kita-Gruppen ermöglichen. Nachdem die erste Ausschreibung nur völlig überteuerte oder gar keine Angebote gebracht hatte, gab es Verzögerungen. Zwölf bis 13 Millionen Euro statt der vor einem Jahr angedachten 9,5 Millionen dürfte der Bau kosten. Kleines Trostpflaster: 30 Prozent trägt der Staat. Der Betriebsstart ist fürs Jahr 2025 angepeilt.

Wohnungsbau

Was wird aus den fünf gemeindeeigenen Wohnblöcken in der Baumgartenstraße? Lange sah es so aus, als wäre eine Sanierung wirtschaftlich kaum sinnvoll. „Jetzt gibt es aber auch Überlegungen, Teile der Bausubstanz mitzunehmen und über Verdichtung die Zahl der Wohnungen zu erhöhen“, sagt Schmid. 2023 soll dazu eine Grundsatzentscheidung fallen.

Verkehr

Nach dem Bürgerentscheid gegen die Umgehungsstraßen sieht sich die Gemeinde gefordert, eigene Verkehrs-Impulse zu setzen. „Den einen großen Wurf wird es nicht geben“, sagt Schmid, „wir setzen auf die Summe vieler kleinerer Maßnahmen.“ Ein besonderes Augenmerk gilt dem Radverkehr. „Unser Ziel ist, mehr Menschen aufs Rad zu bringen.“

Marktplatz

Keine Parkplätze mehr, das Kriegerdenkmal darf versetzt werden, die Straße vor dem Rathaus bleibt: Die groben Vorgaben für die Neugestaltung des Marktplatzes stehen. 2023 soll ein Wettbewerb festlegen, wie die „gute Stube“ Holzkirchens künftig aussieht. Schmid will den besten Vorschlag zeitnah umsetzen: „Es wird kein Entwurf, der dann in der Schublade verschwindet.“

Sportanlagen

Rund um Holzkirchen soll ein Laufpark ausgeschildert werden. Schon Anfang des Jahres werden die Weichen gestellt für das Sportgelände der SF Föching. Kommt dort doch eine große Eis- und Multifunktionshalle? Mindestens eine Turnhalle sowie ein neuer Kunstrasenplatz sind auf dem künftigen SF-Sportgelände anvisiert.

Kultur

Im Juli und August soll Holzkirchen einen öffentlichen Kunstpfad im Zeichen der Eule bekommen („Big Hoot“). 20 große und bunte Eulenskulpturen werden entlang von Straßen und auf Plätzen aufgestellt. Noch werden dafür Sponsoren gesucht.

Fix ist bereits eine Großveranstaltung im Sommer 2024: Holzkirchen erhielt vor wenigen Tagen den Zuschlag für das alle zwei Jahre stattfindende Zamma-Kulturfestival des Bezirks Oberbayern. Vereine, Organisationen und Institutionen vor Ort organisieren eine mehrtägige Veranstaltungs-Reihe, gefördert und begleitet vom Bezirk. „Auf das bunte Programm des Festivals bin ich schon jetzt gespannt“, freut sich der Bürgermeister.

Der Jahreswechsel

Der Jahreswechsel bietet Gelegenheit, nach vorne zu blicken. Welche Projekte möchten die Kommunen 2023 voranbringen, welche Bauvorhaben werden umgesetzt? Wir haben uns in den Rathäusern des Landkreises umgehört. avh

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.