Jahrhunderthoch bei unbesetzten Arbeitsplätzen

Die Arbeitslosenquote im Landkreis ist auf 2,1 Prozent gesunken, so niedrig wie selten zuvor. Auf ein Jahrhunderthoch ist derweil die Zahl der offenen Stellen in der Region.

Landkreis – Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Miesbach ist im April auf einen fast historischen Tiefststand gesunken. Zum Stichtag Ende des Monats lag sie bei 2,1 Prozent. Gegenüber dem Vormonat ist dies ein Rückgang um 0,3, gegenüber dem Vorjahr sogar um 1,1 Punkte. 1167 Menschen sind erwerbslos gemeldet, 760 davon bei der Agentur für Arbeit in Holzkirchen (minus 180). Der Landkreis als optierende Kommune betreut 407 Arbeitslosengeld II-Empfänger, zwei mehr als im März, und insgesamt 933 erwerbsfähige Leistungsberechtigte.



Gesundheitsbranche sucht händeringend nach Fachkräften

Michael Schankweiler, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rosenheim, sagt: „Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen ist unter anderem zurückgegangen, da Betriebe mit Beschäftigten in witterungsabhängigen Berufsgruppen diese nach der Freistellung über die Wintermonate zurückgeholt haben.“ Das betrifft zum Beispiel das Baugewerbe, die Gartenbau/Floristik-Brachnce und die Hotellerie. Überhaupt haben die Betriebe in der Region hohen Personalbedarf. Im Arbeitsmarktbericht der Agentur heißt es: „Mit 5830 waren zuletzt so viele Stellenanzeigen registriert wie noch nie in einem Monat April seit Beginn der entsprechenden Auswertungen 1998.“ Besonders viele Angebote gebe es im Bereich Medizin/Gesundheit (460), Hotellerie/Tourismus (400) und Lebensmittelherstellung/-verarbeitung (380).



Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur, also den Landkreisen Miesbach, Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie der Stadt Rosenheim, lag die Arbeitslosenquote bei 2,2 Prozent, die absolute Zahl sank um 520 auf 6880 und damit in etwa auf das Niveau vom April 2019, also vor der Corona-Pandemie.



Über 2040 Ausbildungsplätze noch unbesetzt

Schon jetzt wirft die Arbeitsagentur einen Blick auf den Start des Ausbildungsjahrs. Von den seit vergangenem Oktober 3330 gemeldeten Lehrstellen sind aktuell 2040 noch unbesetzt, aber nur 1100 junge Menschen auf Lehrstellensuche. Im Kreis Miesbach kommen auf 157 Bewerber derzeit 361 unbesetzte Ausbildungsplätze.



Hilfe bekommen bei der Arbeitsagentur auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rosenheim/ukraine-arbeit-und-arbeitsmarktzugang finden Betroffene beziehungsweise Helfer zahlreiche wichtige Informationen.