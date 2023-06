Jeden Tag das Wetter im Blick: Holzkirchnerin (83) bekommt Verdienstmedaille in Berlin

Von: Christine Merk

Seit 40 Jahren im Dienst: Anneliese Jennerwein bei der Überreichung der Verdienstmedaille durch Bundesminister Volker Wissing (2.v.l.) neben ihrem Mann Werner und dem Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan. Gewürdigt wurde ihr langjähriger Einsatz als unermüdliche Wetterbeobachterin in ihrem Holzkirchner Garten. © tp/Dirk Michael Deckbar

Anneliese Jennerwein (83) beobachtet seit über 40 Jahren das Wetter in Holzkirchen. In ihrem Garten steht eine kleine Wetterstation. Dafür bekam sie jetzt in Berlin die Verdienstmedaille aus der Hand eines Bundesministers.

Holzkirchen – Morgens um zehn vor sieben, mittags um zehn vor eins und abends um zehn vor acht: Mehr als 30 Jahre lang ist Anneliese Jennerwein jeden Tag zu diesen Zeiten in ihren Garten gegangen. Dort stand seit 1982 eine Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes, und Anneliese Jennerwein oder manchmal auch ihr Mann Werner (beide 83) haben Temperatur und Luftdruck abgelesen und nach München gemeldet. Eine Leistung, die jetzt mit einer besonderen Ehrung in Berlin gewürdigt wurde.

Seit einigen Jahren ist dieser Transfer digitalisiert. Anneliese Jennerwein ist aber immer noch für den Wetterdienst im Einsatz. Für mehr als 40 Jahre ehrenamtlichen Engagements in Berlin wurde sie jetzt mit der Verdienstmedaille des Deutschen Verdienstordens ausgezeichnet. Die Holzkirchnerin war nicht das erste Mal in Berlin. „Aber das war schon etwas ganz Besonderes“, erzählt sie.

Bei einem Festakt hat ihr Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Medaille überreicht. „Wir waren sechs Personen aus ganz Deutschland und ich die Einzige aus Bayern“, berichtet Jennerwein. Ihr Sohn Hans, Schwiegertochter Lore und Ehemann Werner waren mit dabei, bei der Verleihung außerdem Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, der die Familie spontan durch den Bundestag führte. Werner Jennerwein unterstützt seine Frau von Beginn an. „Ohne ihn wäre es nicht gegangen“, betont Anneliese Jennerwein.

Die alte Wetterstation im Garten wurde vor acht Jahren abgebaut und durch eine digitale Messstation ersetzt. Temperaturen müssen die beiden nicht mehr nach München melden, aber der Schnee ist immer noch ihre „Aufgabe“. „Wir geben die Schneelage weiter, ob die Schneedecke geschlossen oder durchbrochen ist, und melden, wie viel es frisch geschneit hat“, erklärt die 83-Jährige. Dazu liegt im Garten ein Brett bereit, auf dem die Jennerweins die Höhe des Neuschnees messen.

Auch bei „besonderen Wetterlagen“ sind ihre Meldungen gefragt, etwa bei Hagel, Gewitter und Sturm. Mit dem Gehen tut sich Anneliese Jennerwein seit einer Hüftoperation etwas schwer, doch mithilfe ihres Mannes kann sie die Aufgabe immer noch bewältigen. Aufgeben will sie ihre Wetterbeobachtungen noch nicht. „Es würde mir schon etwas abgehen“, gibt sie zu.

