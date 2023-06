Johannifeuer Hartpenning startet die Saison

Eine Sommernacht wie aus dem Bilderbuch war dem Johannifeuer am Asberg in Großhartpenning und seinen Besuchern am Freitag beschieden. © Christian Scholle

Ein Bilderbuch-Sommerabend lockte am Freitag zum ersten Johannifeuer der Saison im Landkreis auf den Asberg in Großhartpenning. Die Katerstimmung kam tags darauf.

Großhartpenning – Ein Bilderbuch-Sommerabend lockte am Freitag zum ersten Johannifeuer der Saison auf den Asberg in Großhartpenning: Kurz nach Untergang der rot glühenden Sonne entzündeten die Hartpenninger Burschen das tagelang aufgeschichtete Holz. Die Feuerwehr überwachte, dass Hitze und Funkenflug nicht die Wiese in Brand setzten, während sich sicherlich um die 1000 Besucher an den Bierbänken oder auf Picknickdecken die ein oder andere Mass, Spritz, Grillfleisch oder Steckerlfisch schmecken ließen.

„Erst um 5.30 Uhr haben die letzten Besucher die Bar verlassen“, berichtet Burschen-Schriftführer Samuel Karli auf Anfrage. Ein gelungenes Fest ohne Zwischenfälle.

Katerstimmung folgte für die Organisatoren erst am Tag danach: Stundenlang mussten die Helfer am Samstag mühsam Zigarettenstummel, Bierflaschen und Spuren von mitgebrachtem Proviant aus der Wiese klauben. Der Unrat sorgt nicht nur für viel Mühe, sondern birgt auch das Risiko, die Wiese nicht mehr als Festplatz zu bekommen. Die Burschen wollen deshalb besonders allen Helfern und Unterstützern danken, die die Johannifeier erst ermöglichten.

ag