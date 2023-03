Josefi-Feier: Das bewegt Föching

Teilen

Rede und Antwort stand Bürgermeister Christoph Schmid den Föchingern bei der Josefi-Feier des Burschenvereins. Er gab unter anderem bekannt, dass der Föchinger Hofgarten spätestens am Mittwoch öffnet. © Steffen Gerber

Die Wiedereröffnung des Föchinger Hofs, die Hinterlassenschaften von Lkw-Fahrern im Gewerbegebiet und Parkplätze für Eltern-Taxis am Vereinheims der Sportfreunde: Bei der Josefi-Feier des Burschenvereins ging es um die Anliegen der Föchinger.

Föching – Bier und Würste gab es. Und für jeden Josef unter den Gästen eine Frei-Mass. Ansonsten erinnerte der Josefi-Frühschoppen, den der Burschenverein Föching-Fellach am Sonntag im Vereinsheim am Feuerwehrhaus veranstaltete, mehr an eine Bürgerversammlung, als an ein rauschendes Hochfest. Die Burschen veranstalten die Feier, um mit dem Verkauf von Speis und Trank Einnahmen zugunsten des Vereinsheims zu generieren. Traditionell laden sie den Bürgermeister ein. Das gibt den Föchingern Gelegenheit, ihn wissen zu lassen, was sie bewegt:

Föchinger Hofgarten

Seit der Insolvenz des Lokals „Tasty Gorilla“, warten die in der Dorfgemeinschaft Föching GbR organisierten Vereine auf die Wiedereröffnung des Föchinger Hofs. Sie hoffen, dann endlich eine Wirtschaft samt Festsaal für Veranstaltungen zu haben. Jetzt könnte es so weit sein: „Der Wirt hat mir versichert, spätestens bis 22. März zu eröffnen“, so Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Wie berichtet, hatte Hasan Kaskiran bereits vor einem Jahr den Zuschlag als Pächter bekommen. Doch geöffnet ist das Wirtshaus, das dann Föchinger Hofgarten heißt, noch nicht. Woran es liegt? Das wusste auch Schmid nicht zu beantworten. „Alle Umbauten sind erledigt, der Pächter hat sie selbst bezahlt“, sagte er. Auch die Lebensmittelkontrolleure seien schon da gewesen. Schmid betonte, dass der Pächter seine Pacht zahle, obwohl geschlossen sei. Das wunderte einen Bürger nicht: „Der Wirt vermietet ja Wohnraum, da kann er leicht die Pacht bezahlen!“ Schmid erwiderte, dass es Teil des Konzepts sei, Gästezimmer zu vermieten. Hierfür habe der Wirt Duschen einbauen lassen. „Der Pächter will ein gutes Einvernehmen mit den Vereinen“, so Schmid. Im übrigen sei es nicht leicht, in diesen Zeiten einen Pächter zu finden.

LKW am Fichtholz

Eine schnelle Lösung für das Problem parkender Lkw im Gewerbegebiet (wir berichteten mehrfach) ist nicht in Sicht. „Nach Rücksprache mit der Polizei dulden wir die Situation“, so Schmid. Man hoffe, dass sie sich entspanne, wenn 2024 der Parkplatz in Otterfing und bis 2025 der bei Bad Aibling gebaut seien. Toiletten- und Duschcontainer für die Trucker will Schmid nicht aufstellen. „Das würde uns monatlich mehrere tausend Euro kosten. Wir sind aber weder Verursacher noch Kostenträger.“ Auch Abfalleimer plant die Gemeinde nicht. „Die müsste unser Bauhof anfahren.“ Zum Vorschlag eines Föchingers, die Bäckerei Ratschiller zu fragen, ob sie nicht ihre Klos für Lasterfahrer öffnen wolle, sagte Schmid: „Genauso gut könnte ich die Föchinger fragen, ob sie nicht ihre Toiletten zur Verfügung stellen.“

Parken am Sportplatz

Wie berichtet, soll am Vereinsheim der Sportfreunde eine neue Sportanlage entstehen. Ob die Sportler dann das nahe Parkhaus von Bosch nutzen könnten, wollte eine Föchingerin wissen. Laut Schmid ist das an den Abenden und Wochenenden wohl möglich. Die Föchingerin erwiderte, dass es für Eltern, die ihre Kinder nachmittags zum Training fahren, auch ausreichend Parkplätze geben müsse. Schmid konterte: „Mir ist klar, dass Eltern, die ihr Kind zum Sport fahren, am liebsten in die Kabine fahren würden.“ Man habe aber vor zwei Jahren einen Radweg samt Ampel gebaut. „Dann muss man sie dahingehend erziehen, mit dem Rad zu kommen, dann fängt der Sport halt früher an.“

Weitere Themen

Schmid sprach außerdem über den Wunsch der Gemeinden Warngau und Valley nach Anschluss an den Rufbus „Hoki“ sowie über anstehende Spatenstiche: Am Mittwoch für den Bauhof und im Mai für die Erweiterung der Kita Kinderland und für den Bau der Mittelschule.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.