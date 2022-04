Jubiläum des Palestrina Motettenchors: Eindrückliches Konzerterlebnis

Die Sängerinnen und Sänger des Palestrina Motettenchors sowie Musiker und Solisten beeindruckten am Sonntagabend in der Reihe „St. Josef mit Leben füllen“ mit Bachs Johannes-Passion. © Thomas Plettenberg

Mit einem eindrucksvollen Auftritt mit Bachss Johannes-Passion hat der Palestrina Motettenchor Tegernsee am Sonntag in Holzkirchen das Publikum beeindruckt - ein gelungener Auftakt für das Jubiläumsjahr.

Holzkirchen – Wie still kann ein ganzes Gotteshaus voller Menschen sein? Beeindruckend still. Statt dankendem Applaus hatte sich der Palestrina Motettenchor Tegernsee am Sonntagabend als Zeichen der Anerkennung nach der Johannespassion von Johann Sebastian Bach eine gemeinsame Gedenkminute gewünscht. Ein eindrücklicher Schlusspunkt nach einem besonderen Konzerterlebnis zu Beginn der Karwoche, mit dem auch die Reihe „St. Josef mit Leben füllen“ nach den vielen Widrigkeiten der vergangenen zwei Jahre einmal mehr ein besonderes Erlebnis bot.

Mit der Johannes-Passion BWV 245 hat sich der 1972 in Tegernsee gegründete Chor unter der Leitung von Sebastian Schober zu seinem 50-jährigen Bestehen ein hörenswertes Geschenk gemacht. Musikalisch unterstützt vom Kammerorchester Tegernsee unter Konzertmeister Michael Friedrich, Markus Stern an der Orgel und Maria Friedrich am Violoncello, erzählten der Chor sowie die Solisten Roswitha Schmelzl (Sopran), Stephanie Hampl (Alt), Yo Chan Ahn (Evangelist), Eric Price (Tenor) und Thomas Hamberger (Bass) den im Evangelium dargelegten Bericht vom Leiden und Tod Christi. Gesungene Zwiegespräche, Instrumentalpassagen, ebenso präziser wie leicht klingender Chorgesang und hochkarätige Soli flossen so elegant ineinander, dass sie die Zuhörer mühelos durch den Abend bis hin zum „Wunder von Ostern“ trugen, bei dem es am Ende „einen König gibt, der erniedrigt wird, und einen Verlierer, der siegt“.

Der immer wieder wunderbare Innenraum von St. Josef, vor dessen hellen Wänden die roten Jacken der Chorsängerinnen strahlten, gab einen behütenden Rahmen, um in Zeiten von Pandemie und Ukrainekrieg auch noch die vom Chor postulierte Gesetzestreue zum Tode Jesu und die Kreuzigung Christi in blutspritzender Detailgenauigkeit ertragen zu können. Im Augenwinkel das an der Wand hängende Fastentuch auf der Grundlage des Röntgenbildes eines in Chile zu Zeiten der Diktatur geborstenen Fußes, aus dem goldene Blüten der Hoffnung wachsen – so wie aus dem Gesang, der von einem beschwingten „Herr unser Herrscher“ bis zum erlösten „Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine“ einen musikalisch hochkarätigen Bogen spannt.

Chorleiter Sebastian Schober dirigierte die Mitwirkenden. © Thomas Plettenberg

Stille zeugt von gebannter Aufmerksamkeit

Dem stillen Schlusspunkt in St. Josef folgte ein ausgesprochen beredter Ausklang des Konzerts im Vorraum und auf dem Vorplatz. Nach so vielen Monaten der weitgehend allein erlebten Kultur herrschte Redebedarf nach dem gemeinsam Gehörten. Das ging vom besonderen räumlichen Erlebnis im Holzkirchner Gotteshaus über die musikalische Darbietung und die Historie des Chores, in dem bis heute noch einige Mitglieder aus der Gründungszeit singen, bis hin zur Schweigeminute, mit der nicht alle Besucher glücklich waren. Ob man nicht Chor, Solisten und Instrumentalisten um ihren mehr als verdienten Lohn durch Applaus bringe, bedauerten einige. Vermutlich unbegründet, denn auch ohne Klatschen kam die Wertschätzung des Publikums an. Umso mehr, als es auch die vorangegangenen mehr als zwei Stunden mucksmäuschenstill im voll besetzten Kirchenraum war und von der gebannten Aufmerksamkeit der Besucher zeugte. Ein mehr als gelungener Auftakt zu den Konzerten im Jubiläumsjahr des Palestrina Motettenchors Tegernsee.