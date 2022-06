Jugend musiziert: Quartett aus Holzkirchen holt dreimal die volle Punktzahl

Von: Katrin Hager

Rundum überzeugend: (v.l.) Anna Kofler, Noemi Kempf, Franziska Kofler und Leopold Wagner aus Holzkirchen haben beim Bundeswettbewerb in Oldenburg 25 Punkte geholt – mehr geht nicht. © privat

Nachwuchsmusiker aus dem Landkreis waren bei Jugend musiziert sehr erfolgreich. Vier Holzkirchner erreichten beim Bundeswettbewerb die maximal mögliche Punktzahl.

Landkreis – Die Musikschule Tegernseer Tal ist stolz: Vier ihrer Schüler haben beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ komplett abgeräumt. Im vierköpfigen Ensemble in der Kategorie „Besondere Besetzungen: Alte Musik“ der Altersgruppe III haben die vier Holzkirchner Franziska Kofler (12, Blockflöte), Noemi Kempf (12, Violine), Anna Kofler (14, Kontrabass) und Leopold Wagner (12, Harfe) in Oldenburg die volle Punktzahl von 25 und damit – natürlich – einen 1. Preis erreicht. Ein Kunststück, das dem musikalischen Quartett schon im Landes- und im Regionalwettbewerb gelungen war. Mit den jungen Musikern freuen sich ihre Lehrerin Monika Schlierf-Martinoli, die das Ensemble leitet und Blockflöte unterrichtet, sowie die weiteren Instrumentallehrer Erich Kogler (Bass), Regine Kofler (Harfe) und Evelyne Trauer (Violine).

Weitere Landkreis-Sieger beim Bundeswettbewerb

Auch weitere junge Landkreisbürger waren beim Bundeswettbewerb erfolgreich. Theresa Bichlmeier (Jahrgang 2006) aus Warngau, die voriges Jahr solo mit voller Punktzahl geglänzt hatte, holte diesmal im Hackbrett-Duo mit Johanna Kadner (Jahrgang 2007) aus Eggstätt 23 Punkte und damit einen 2. Preis. Im Landeswettbewerb hatten die beiden mit 24 Punkten einen 1. Preis erhalten. Die beiden Miesbacherinnen Sophia Arland und Katharina Mair (beide Jahrgang 2009) erreichten im Harfenduo 21 Punkte und damit einen 3. Preis – ebenso wie Bennet Hein (Jahrgang 2007) aus Holzkirchen solo am Akkordeon. Im Landeswettbewerb hatte er sich mit 24 Punkten einen 2. Preis erspielt, die beiden jungen Harfenistinnen hatten da 23 Punkte erzielt.

Im Landeswettbewerb kamen in der Kategorie Klavier und Holzblasinstrument in der Altersgruppe III (2008/09) Elias Leckner (Saxofon) aus Tegernsee und Viktoria Sasulin (Klavier) aus Augsburg auf 23 Punkte sowie Nevia Wohland (Saxofon) aus Gmund und Marie Lautenschlager (Klavier) aus München auf 21 Punkte – jeweils ein 1. Preis.

Regionalwettbewerb: Preise an Jugendliche aus Holzkirchen, Tegernsee, Gmund und Kreuth

Das Kunststück, die volle Punktzahl von 25 abzusahnen, gelang im Regionalwettbewerb Elise Waegner aus Holzkirchen am Akkordeon in Altergruppe II (2010/11). Die Geschwister Valentin Thien-Phu (Saxofon) und Cosima Thien-An (Klavier) aus Tegernsee, die bei Andreas Hüüs lernen, erreichten in der Altersgruppe IB (2012/13) auf Regionalebene im Duo Klavier und Holzblasinstrument 24 Punkte (1. Preis). Tilda Barthel und Sofia Zelko aus Gmund, die bei Regine Kofler Harfe lernen, haben im Duo in Altersgruppe IB (2012/13) mit 24 Punkten einen 1. Preis erspielt.

Die Brüder Rafael (Saxofon) und Diego Fernández Diez (Klavier) aus Kreuth holten im Duo Klavier und Holzblasinstrument in Altersgruppe II (2010/11) mit 22 Punkten einen 1. Preis. Das Harfenduo Sophia Buchner und Louisa Karpf aus Tegernsee, ebenfalls Schülerinnen Koflers, sicherte sich in Altersgruppe II (2010/11) mit 20 Punkten einen zweiten Preis.

