Kampagne von „nebenan.de“ erfolgreich

Die Internet-Plattform „nebenan.de“ hat mittels Flyer neue Nutzer gewonnen. Inzwischen sind 350 Holzkirchner in dem Netzwerk registriert.

Holzkirchen – Vergangene Woche hat die Internet-Plattform „nebenan.de“ mit Flyern in den Briefkästen der Holzkirchner auf sich aufmerksam gemacht (wir berichteten). Offenbar mit Erfolg: „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, teilte Hannah Kappes, Pressesprecherin der Good Hood GmbH auf Nachfrage mit. Das Berliner Unternehmen betreibt die Nachbarschaftsplattform.

Kappes zufolge sind inzwischen knapp 350 Holzkirchner insgesamt in den beiden Gruppen „Holzkirchen-West“ und „Holzkirchen-Ost“ aktiv. Die Mehrheit meldete sich im Zuge der Werbekampagne an. Zuvor waren weniger als 100 Holzkirchner registriert – zu wenig, um eine sogenannte Nachbarschaft zu eröffnen, also eine Gruppe. Das machen die User nämlich nicht selbst, sondern die Community Manager der Plattform, sobald eine kritische Masse von mindestens 100 Usern erreicht ist, wie Kappes erklärt. Man wolle damit einen „Leere-Tanzfläche-Effekt“ vermeiden. Schließlich mache es keinen Sinn, eine Nachbarschaft zu eröffnen, in der dann niemand auf eine Anfrage antworte. Kappes zufolge haben die Nutzer in den beiden Holzkirchner Gruppen bereits Haushaltshilfen, Hundesitter und einen Diaprojektor gesucht und gefunden.

Die Gemeinwesenkoordinatorin der Gemeinde Holzkirchen, Barbara Brandlhuber, bewertet die Flyer-Kampagne des Unternehmens indes weniger positiv: „Auf manche Bürger hat das keinen seriösen Eindruck gemacht.“ Bei der Good Hood GmbH handele es sich um ein privatwirtschaftliches Unternehmen. „Die Nutzer können also davon ausgehen, dass die Firma auch ein kommerzielles Interesse hat“, so Brandlhuber. Sie sieht ohnehin keinen Grund, die Plattform für ihren Job als kommunale Netzwerkerin zu nutzen. „Ich bin im Rathaus für alle sehr gut erreichbar“, sagt sie. Zudem spreche sie lieber persönlich mit den Menschen.

Das Netzwerk „tauschZeit“, das ähnlich wie „nebenan.de“ eine Form der Nachbarschaftshilfe darstellt, teilte mit: „Prinzipiell ist die tauschZeit daran interessiert, modernere Kommunikationswege zu nutzen. Die Plattform nebenan.de ist eine von mehreren Möglichkeiten, uns mit digitaler Unterstützung besser zu organisieren.“ Derzeit sei man mit der Erstellung eines digitalen Fahrplans für die Zukunft beschäftigt, die Entscheidung für die Tools falle im Sommer.

Gabriele Pfleger von der ökumenischen Nachbarschaftshilfe Holzkirchen sagt über die Plattform: „Das ist eine moderne und zeitgemäße Vorgehensweise.“

Wie berichtet, hatten vereinzelt Bürger die Flyer bei der Polizei gemeldet, weil sie ihnen unseriös erschienen. Der Eindruck der Illegalität bestätigte sich nicht, aber wer sehr allergisch auf Reklame reagiert, ist auf der Plattform möglicherweise falsch: Nach Angaben von Kappes stützt sich die Finanzierung der Plattform auf fünf Säulen. Das sind neben freiwilligen Mitgliederbeiträgen auch kostenpflichtige Gewerbeprofile und bezahlte Inhalte ausgewählter Werbepartner.

Laut Kappes kooperierte die Good Hood GmbH mit der Deutschen Post, um die Flyer unters Volk zu bringen. Diese bietet mit ihrer Versandform „Postaktuell“ einen Service, „komfortabel neue Kunden zu gewinnen“, wie es auf der Homepage der Deutschen Post heißt.

