Kannste wechseln? Täter reißt 21-Jährigen Geld und Börse aus der Hand

Mit einem Trick hat ein Täter aus dem Landkreis Miesbach am Münchner Hauptbahnhof einem jungen Mann aus dem Landkreis Erding Geld und Portemonnaie gestohlen. Doch die Polizei konnte ihn ermitteln und festnehmen.

München/Landkreis - Die Tat ereignete sich am Montag gegen 23.50 Uhr am Hauptbahnhof in München. Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Erding wurde dort von einem unbekannten Mann angesprochen, ob der Gefragte diesem einen 20-Euro-Schein wechseln könne. Während der 21-Jährige in seiner Geldbörse nachsah, ob ihm dies möglich wäre, fragte er den Unbekannten, ob dieser überhaupt einen 20-Euro-Schein bei sich hätte. In diesem Moment griff der Täter nach den beiden 10-Euro-Scheinen, die der 21-Jährige bereits in der Hand hielt.

Drohende Geste

Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei, wobei der Täter den jungen Mann wegstieß und ihm dessen Geldbeutel und die beiden Banknoten entriss. Als der 21-Jährige versuchte, den Mann festzuhalten und an der Flucht zu hindern, machte dieser eine drohende Geste. Das Opfer ließ daraufhin vom Täter ab, und dieser ergriff die Flucht.

Videoaufnahmen ausgewertet

Der 21-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Er alarmierte den Polizeinotruf 110, woraufhin von der Polizei Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Der Täter konnte mit Hilfe von vorhandenen Videoaufzeichnungen durch die eingesetzten Polizeibeamten erkannt und kurze Zeit später in der Nähe auf einer Straße vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 42-Jährigen mit Wohnsitz im Bereich Holzkirchen.

Schon häufiger aufgefallen

Nachdem der 42-Jährige in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, wurde er zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

