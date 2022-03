Karl Bär (Grüne) hofft auf friedliche Lösung für Ukraine

Von: Alexandra Korimorth

© MM

Der Grüne Bundestagsabgeordnete Karl Bär hat bei einem Online-Gespräch mit 55 Teilnehmern über den Ukraine-Konflikt gesprochen. Er wies Putin die Alleinschuld am Krieg zu.

Holzkirchen – In einem Videogespräch am Montagabend hat Karl Bär deutlich klargestellt, wer aus seiner Sicht die Alleinschuld am Krieg in der Ukraine trägt. Es sei ein Krieg Putins, ein Krieg des russischen Präsidenten gegen die Ukraine, sagt der Grüne Bundestagsabgeordnete aus Holzkirchen den 55 Teilnehmern aus seinem Wahlkreis. Die Begründungen Putins, warum dieser die Ukraine überfallen hat, seien lächerlich: „Es bestand zu keiner Zeit eine Bedrohung durch die Nato. Was hier passiert, ist ein Bruch des Völkerrechts.“ Putin verursache nach dem Recht des Stärkeren Leid und Opfer. „Wenn wir das zulassen, riskieren wir, dass das an anderer Stelle auch passiert.“

Bär hatte zu dem Videogespräch geladen, weil der Krieg, wie er sagte, viele Menschen seines Wahlkreises bewegt. Es sei ihm ein Bedürfnis, seine Eindrücke aus Berlin Sitzungen mit diesen Menschen zu teilen.

Themen: Atomkrieg-Gefahr, Wirtschaft, Flüchtlinge

In der rund anderthalbstündigen Debatte sprach Bär viele Themen an. Thema eins: die Gefahr einer weiteren Eskalation. Der Einsatz von Atomwaffen sei nicht ausgeschlossen, sagte der Bundestagsabgeordnete. Er befürwortete die Lieferung deutscher Waffen, denn diese unterstützten die Ukraine bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung. „Wir handeln nicht militärisch.“

Thema zwei: die Wirtschaft. Der Krieg schade nicht nur der russische Ökonomie, sondern auch der deutschen, sagte Bär: „Er wird zu einer Inflation führen und die Gaskosten werden in die Höhe gehen.“ Durch den Ausschluss aus dem Swift-System würden Zahlungen und Lieferungen ausbleiben. Bei Öl und Kohle könne Deutschland diese ersetzen. Das Problem sei das Gas und das Heizen im nächsten Winter. Auch Getreide, besonders Weizen, werde teuer werden. Als Gegenmaßnahmen plane die Regierung neue Regelungen für die Lagerhaltung von Flüssiggas und Investitionen in die Soziale Sicherheit. Auch alternative Energien seien „notwendig für die nationale Sicherheit“.

Thema drei: Kriegsflüchtlinge. Bär bat um Stärke, Einheit und Solidarität. 500 000 Menschen seien auf dem Weg, die Regierung rechne mit Millionen weiteren. In Wolfratshausen, das eine Städtepartnerschaft in der Ukraine pflegt, seien die ersten schon angekommen.

Weitere Themen des Gesprächs waren die Bundeswehr – Bär sprach von einer Debatte über „Ausrüstung, nicht Aufrüstung“ –, die Betriebsverlängerung der Atomkraftwerke und die Zukunft der Gaskraftwerke. Die Teilnehmer lobten Außenministerin Annalena Baerbock („Frau Tacheles“) und rügten CSU und Friedrich Merz.

„Demokratie ist stärker als tyrannische Systeme“

Einigen Fragen konnte Bär nicht beantworten: Den Ausgang der Friedensgespräche, den psychischen Zustand Putins sowie den möglichen Einfluss vernünftiger Berater auf den Präsidenten wollte der Bundestagsabgeordnete nicht einschätzen. „Eine Ferndiagnose ist nicht nützlich. Ich habe aber Hoffnung, dass der Konflikt ein friedliches Ende nimmt. Dass die sich Parteien an einen Tisch setzen und reden, ist als politisches Zeichen gut.“

Seine Hoffnung auf eine friedliche Lösung begründete Bär auch mit dem Vorgehen von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kiew-Bürgermeister Vitali Klitschko („beeindruckend“) sowie einem Zitat von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Die Demokratie ist stärker als tyrannische Systeme.“

Telefonsprechstunde

Karl Bär beantwortet am heutigen Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr in einer Telefonsprechstunde Fragen und bespricht Anliegen an die Bundespolitik: 0 80 24 / 4 78 36 02.