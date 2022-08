Kein Durchkommen mehr: Tunnel in Erlkamer Straße bis Ende September gesperrt

Seit gestern ist dicht: Hier in der Erlkamer Straße lassen die Gemeindewerke Fernwärme-Rohre, Wasserleitungen, Stromkabel und Glasfaser-Pakete verlegen.

Fernwärme-Baustelle der Gemeindewerke

Seit 16. August ist dicht: Weil die Gemeindewerke Fernwärme-Rohre verlegen, wird die Erlkamer Straße im Bereich der Bahntunnel bis Ende September gesperrt. Nur Fußgänger und Radler können immerhin an Wochenenden durch.

Holzkirchen – Die Bahnlinie teilt Holzkirchen. Einer der wenigen Durchstiche, den besonders der motorisierte Verkehr nutzen kann, ist die Bahnüberführung in der Erlkamer Straße. Diese Verbindung jedoch ist seit dem Dienstag (16. August) gekappt. Gleich nach dem Feiertag am Montag und dem Abschluss der Baustelle auf dem Oskar-von-Miller-Platz eröffneten die Gemeindewerke eine Baustelle im Bereich der beiden Tunnel. Die Erlkamer Straße ist dort, zwischen den Hausnummern 5 und 7, voraussichtlich sechs Wochen komplett gesperrt.

Besagter Durchstich ist nicht nur wichtig für die Mobilität. Im Bereich der Tunnel, unter der Straße, ballen sich auch Kabel, Rohre und Leitungen der Gemeindewerke. Die aktuelle Baustelle dient dazu, eine Lücke im Fernwärmenetz zu schließen. Geothermie-Energie aus der Alten Au soll hier künftig auch den Fernwärme-Kunden jenseits der Gleise einheizen. Die Zuleitungen wurden bereits gelegt, jetzt geht es um den Zusammenschluss.

Wie Johannes Wenzel, Fernwärme-Planer der Gemeindewerke, auf Anfrage mitteilte, werden bei der Gelegenheit – da die Straße ohnehin aufgerissen werden muss – auch alte Wasserrohre ausgetauscht, neue Glasfaser-Pakete verlegt und Stromleitungen gezogen. Weil die Fernwärme-Rohre Platz brauchen, müssen die Arbeiter der beauftragten Firma Bachl Vorsicht walten lassen, um andere Leitungen nicht zu beschädigen. Allein die Kosten für die Fernwärme schätzt Wenzel bei dieser Baustelle auf rund 200 000 Euro.

Umgeleitet wird der Verkehr über die Münchner Straße, die Nordspange (MB 9) und die Gemeindestraße Am Ladehof. Fußgänger und Radfahrer können in dieser Woche noch den Zebrastreifen nutzen, auf dem der Bahnhofsweg die Erlkamer Straße quert. An Wochenenden ist geplant, dass der nördliche Gehweg geöffnet wird.

Der motorisierte Verkehr kann die beiden Tunnel voraussichtlich erst ab dem Wochenende, 24./25. September, wieder nutzen. Asphaltiert wird zunächst nur provisorisch, da die Marktgemeinde die Erlkamer Straße in absehbarer Zeit mit einer durchgängig neuen Fahrbahn ausstatten will.

