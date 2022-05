Fünf Jahre nach Brand: Drei neue Wohnungen auf Hof in Hartpenning geplant

Teilen

Das Anwesen Ried heute, fünf Jahre nach dem Brand. © Thomas Plettenberg

Fünf Jahre ist es her, dass auf dem Anwesen Ried ein Brand gewütet hat. Jetzt sollen dort neue Wohnungen gebaut werden. Allerdings fehlt eine wichtige Voraussetzung: eine sichere Löschwasserversorgung.

Hartpenning – Fünf Jahre ist es her, dass ein verheerender Brand auf dem landwirtschaftlichen Anwesen Ried in Hartpenning gewütet hatte (wir berichteten). Zehn Kälber hatten in den Flammen ihr Leben gelassen, elf Feuerwehren mit 220 Mann aus den Kreisen Miesbach und Bad Tölz gegen das Feuer gekämpft. In der Sitzung des Bauausschusses des Holzkirchner Gemeinderats am Donnerstag kam jetzt heraus, dass es sich bei dem Einsatz damals um einen Drahtseilakt handelte – weil die Löschwasserversorgung mangelhaft war.

Komplett in Flammen stand der Stall im März 2017. Zehn Kälber verloren bei dem Brand ihr Leben. © Ralf Poeplau (Archiv)

Hintergrund ist, dass auf der Hofstelle drei neue Wohnungen entstehen sollen. Der Eigentümer hat eine Nutzungsänderung und einen Teilausbau des landwirtschaftlichen Wirtschaftsteils beantragt. Er möchte eine 74 Quadratmeter große Obergeschoss-Wohnung sowie eine 74 Quadratmeter und eine 101 Quadratmeter große Wohnung im Dachgeschoss bauen. Außerdem sind fünf Parkplätze geplant.

Der Bauausschuss stimmte dem Antrag zu – vorausgesetzt, die Löschwasserversorgung ist gesichert. Denn offenbar hatte die Feuerwehr bei dem Brand im März 2017 mit einem Hydranten zurechtkommen müssen, der bei Weitem nicht leistungsstark genug ist. Das geht aus der Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr Hartpenning hervor, die die Verwaltung der Marktgemeinde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens eingeholt hatte. Demnach ist die Löschwasserversorgung des Anwesens mangelhaft. Es brauche einen leistungsstärkeren Hydranten oder eine andere Versorgung, etwa durch eine Löschwasser-Zisterne. Die Stellungnahme des Kreisbrandrates steht noch aus.

Hubert Müller (FWG) betonte: „Ich kann es nur begrüßen, dass da nach einem Brand Wohnraum entsteht, den wir ja dringend brauchen.“ Das dürfe nicht an der Löschwasserversorgung scheitern. Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) stimmte grundsätzlich zu, hielt aber dagegen: „Wir haben hier eine Branderfahrung gemacht, und die gilt es, zu berücksichtigen.“ Am besten sei es, wenn sich der Bauherr mit der Feuerwehr bespreche, wie eine Löschwasserversorgung – etwa durch den Bau einer Zisterne – hergestellt werden könne.

Schmid betonte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Stellungnahme der Feuerwehr standardmäßig eingeholt werde, wie bei jedem anderen Antrag auf Baugenehmigung auch. In diesem Fall fließe aber die Erfahrung des Großbrandes im Jahr 2017 in die Bewertung ein. „Damals kam das Problem zutage“, so Schmid. Die Löschfahrzeuge der Feuerwehr seien damals im rotierenden Verfahren hin- und hergefahren, um für genügend Wassernachschub zu sorgen.

Warum die Löschwasserversorgung nicht gleich im Anschluss an den Brand verbessert wurde? Das hat laut Schmid, der damals noch nicht Bürgermeister war, verfahrenstechnische Gründe: Erst im Zuge der aktuellen Veränderung von zwei auf fünf Wohneinheiten stelle sich die Frage nach der Löschwasserversorgung.

Wie berichtet, hatte der Brand damals einen Schaden in Höhe von rund 500 000 Euro verursacht. Die Bewohner blieben unverletzt.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.