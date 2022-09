Kelch hat ausgedient: Evangelische Kirchengemeinde bietet nun Töpfer-Gefäße

Neu und schon bewährt: die 300 Töpfer-Kelche, hier in Händen von Pfarrerin Ulrike Lorentz. © Thomas Plettenberg

In dem kleinen, dünnwandigen Keramikbecher stecken viel Nachdenken und Diskussionen: Oberhalb des griffigen braunen Naturton-Streifens ist er halbtransparent cremefarben glasiert und im Boden innen wurde ihm ein Kreuz eingeprägt. Ein Novum.

Von diesem neuen Einzelkelch fürs Abendmahl hat die Evangelische Kirchengemeinde Holzkirchen kürzlich 300 Stück angeschafft, dazu passende Keramiktabletts und Kannen.

„Corona war nicht der Grund für den Abschied vom Gemeinschaftskelch, aber der Beschleuniger,“ erläutert das Pfarrerehepaar Ulrike und Matthias Lorentz den Beschluss, den die drei Pfarrer Lorentz und Peer Mickeluhn im Frühjahr gemeinsam mit dem Kirchenvorstand in einer Klausur fassten. Nachdem zu Beginn der Pandemie Abendmahlsgottesdienste monatelang überhaupt nicht möglich gewesen und dann nur die Hostien am Platz gereicht worden waren, hatte man in der Segenskirche in Holzkirchen und in der Zachäuskirche in Sauerlach verschiedene Vorgehensweisen für das Abendmahl in beiderlei Gestalt ausprobiert.

„Wenn ich den Wein allein am Altar stellvertretend für die Gemeinde trinke, fühle ich mich ganz seltsam. Beim ersten Mal mit nur Hostien für die Gemeinde wie bei den Katholiken habe ich einfach den Kelch auf dem Altar vergessen“, sagt Ulrike Lorentz und lacht. „Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten versucht, um die Hostie in den Wein im Gemeinschaftskelch zu tunken,“ berichtet ihr Mann Matthias. Gottesdiensthelfer mit desinfizierten Händen tauchten das Brot in Wein oder Traubensaft und reichten es den Gläubigen im Kreis vor dem Altar. Dass die Gottesdienstbesucher das selbst tun, bewährte sich nicht. „Zu viel Kleckerei auf den Boden und womöglich die Kleidung“, stellt die Pfarrerin fest.

Im Konfirmandenunterricht bemerkten die Seelsorger auch – wie bereits zuvor vereinzelt im Gottesdienst – eine Scheu vor Martin Luthers alter Tradition des Schlucks aus dem gemeinsamen silbernen (und daher antibakteriellen) Kelch – selbst bei sorgfältigem Abwischen und Weiterdrehen. So besann sich das Ehepaar auf Einzelkelche, mit denen die beiden schon in ihrer früheren Kirchengemeinde Röttenbach bei Erlangen gearbeitet hatten. Die Pfarrer tauschten sich mit Kollegen anderer Gemeinden aus und fanden offene Ohren beim Kirchenvorstand.

Die Evangelische Landeskirche macht hier grundsätzlich keine Vorgaben. „Manche haben Gläser, manche sogar versilberte Metallbecher. Das wollten wir nicht, wegen der Naturmaterialien in unseren Kirchen und wegen der Kosten.“ Der Auftrag für das neue Abendmahlsgeschirr sollte außerdem vor Ort bleiben. Die Keramikerin Beate Schöttl von der Otterfinger Töpferei erwies sich als ideale Ansprechpartnerin. Sie stellte verschiedene Formen in mehreren Farben her, die weder Eierbechern noch Schnapsstamperln ähnelten, und erörterte Vor- und Nachteile mit den Kirchenvertretern. Nachdem der richtige Einzelkelch gefunden war, musste noch der Umgang mit dem neuen System diskutiert werden, um nach wie vor das Gemeinschaftsmahl gut und schön zu gestalten. Nach der nun entwickelten Liturgie versammeln sich die Abendmahlsteilnehmer im Altarraum. Erst werden die Hostien ausgereicht und sofort genommen. Danach bekommen die Teilnehmer die zuvor seitlich bereitgestellten Einzelkelche mit Weißwein oder rotem Traubensaft vom Tablett angeboten, und alle gleichzeitig leeren sie zu den Segensworten. Nach den abschließenden Worten „Dies stärke und bewahre dich im Glauben“ werden die Kelche wieder eingesammelt und kommen nach dem Gottesdienst in die Spülmaschine.

Schon nach der Einführung der Einzelkelche in der Osternacht bekamen die Pfarrer viele positive Rückmeldungen, und bei den Konfirmationsgottesdiensten bewährte sich das Geschirr auch im Großeinsatz. So ist die geschäftsführende Pfarrerin Ulrike Lorentz zuversichtlich, dass ihrer Gemeinde die neue Darreichung des Abendmahls bald wohlvertraut ist – zumal in der Kirchengemeinde Holzkirchen auch die Kinder beim Abendmahl willkommen sind und nicht auf die offizielle Einladung mit der Konfirmation warten müssen.

GUDULA BEYSE