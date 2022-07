Holzkirchner Eltern machen Druck

Teilen

Vor dem Rathaus am Marktplatz adressierten Eltern mit ihren Kindern die Nöte bei der Suche nach Betreuungsplätzen bei der Marktgemeinde. Am Willen mangelt es dort nicht, betont Bürgermeister Christoph Schmid. © Thomas Plettenberg

Wenn Eltern bei der Vergabe von Betreuungsplätzen leer ausgehen, wirft das Probleme auf. Mit Trillerpfeifen, Plakaten und ihrem Nachwuchs machten Eltern am Montagabend vorm Holzkirchner Rathaus Druck.

Holzkirchen – Geht es um die Betreuung von Kindern in Krippe, Kindergarten oder Hort, sind oft große Emotionen im Spiel. Kürzlich erst verteidigte Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) seine Mitarbeiter vor „übelsten Beschimpfungen“ von Eltern, die auf einen Betreuungsplatz warten. Derweil stecken hinter dem Wunsch nach Kinderbetreuung nicht selten existenzielle Fragen. Wie bei Nadine Wilferth aus Holzkirchen.

Ihr sechsjähriger Sohn wird im Herbst eingeschult. Statt halbwegs flexibler Buchungszeiten im Kindergarten also Unterrichtsschluss oft schon vor Mittag – ein Schritt, der das Zeitmanagement vieler Eltern vor Probleme stellt. Da Wilferth als alleinerziehende Mutter fast ganztägig arbeitet und die Familie von ihrem Einkommen abhängig ist, benötigt ihr Sohn ab Herbst einen Platz im Hort. Ob er einen bekommt, war bis vor Kurzem – weniger als zwei Monate vor Schulbeginn – noch nicht sicher.

Deshalb wandte sich die 36-Jährige an Schmid, um im Gespräch „Aufmerksamkeit zu schaffen“ für das Thema Kinderbetreuung. Und sie brachte Verstärkung mit: Während im Rathaus gesprochen wurde, versammelten sich am Montagabend vor dem Gebäude knapp 20 Erwachsene und ein gutes Dutzend Kinder mit Trillerpfeifen und Plakaten. Ziel der Aktion war es, so Wilferth, „Druck hinter das Thema zu bringen“. Aus ihrer Sicht tut die Marktgemeinde zu wenig für die Kinder.

Personalprobleme verhindern zeitige Zusage

Wilferth berichtet, ihr sei im Januar gesagt worden, es gebe genügend Hortplätze im Caritas Kinderhaus. Die Anmeldung dafür musste bis Ende März eingehen, im Mai war mit einer Entscheidung zu rechnen. Doch im Juni erhielt sie die Nachricht, dass aufgrund von Personalproblemen keine Zu- oder Absage gemacht werden könne. Ein Problem, das derzeit landauf, landab viele Kommunen und andere Träger bei der Besetzung von Stellen in Betreuungseinrichtungen teilen: Sie finden kaum geeignete Bewerber. In Bayrischzell etwa steht deshalb die Horterweiterung auf der Kippe. Auch die Kindergärten im Tegernseer Tal mussten schon zu drastischen Maßnahmen greifen.

Bis zum Gespräch mit dem Rathauschef stand die Entscheidung aus, ob zumindest eine Mittagsbetreuung angeboten werden könnte. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Wie Sabine Kröger, Leiterin des Caritas Kinderhauses, auf Nachfrage mitteilt, könne allen angemeldeten Kindern eine Zusage für einen Betreuungsplatz gemacht werden.

Auch wenn Wilferths aktuelles Problem gelöst scheint, ist es ihr dennoch wichtig, den größeren Kontext zu betonen. „Es sollte im Interesse der Gemeinde sein, für ausreichend Kinderbetreuungsplätze zu sorgen“, sagt die Holzkirchnerin.

Anspruch auf Hortplatz gibt es bislang nicht

Gerade für die Vorhaltung von Hortplätzen ist die Gemeinde allerdings nicht zuständig, erläutert Schmid. Ein Anspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder, den die Kommunen gewährleisten müssten, gibt es erst ab dem Jahr 2026. Er selbst habe von den Problemen bei der Hortplatzvergabe auch gar nichts gewusst, gibt der Rathauschef zu. Ein Punkt, den Wilferth kritisch sieht. Sie fordert, dass die Gemeinde auch im Hortbereich den Bedarf erhebt und sich aktiv für die Schaffung von Betreuungsplätzen engagiert. „Auch ohne Rechtsanspruch kann sich die Gemeinde nicht einfach rausziehen, sie muss Druck machen“, findet Wilferth. Schließlich dürfe man heute nicht mehr von einem Familienbild ausgehen, bei dem die Frau zu Hause bleiben und nicht arbeiten soll.

Dass ihm eine solche Einstellung zugeschrieben wird, findet Schmid nicht gut. Zwar habe er Verständnis für die Sorgen der Familien. Aber ihm seien, betont er immer wieder, in Sachen Hort die Hände gebunden. Dennoch stellte sich Schmid nicht nur den Fragen Wilferths, sondern trat ins Gespräch mit den Demonstranten vor dem Rathaus. Es sei aber keine tolle Gesprächsatmosphäre gewesen, betont er. Vielfach sei es zu allgemeinen Vorwürfen gekommen, etwa dass er nichts für Holzkirchens Kinder täte. Dagegen verwehre er sich, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Und verweist auf die Kinderkrippen: „Wir haben die Krippenplätze in den letzten knapp 20 Jahren verzehnfacht.“

Andreas Wolkenstein