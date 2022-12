Kinderland ist trocken gelegt: Im Januar können weitere Gruppen zurückkehren - Eine Hortgruppe bleibt ausquartiert

Von: Andreas Höger

Teilen

Die „Kinderland“-Kita in Holzkirchen nach dem Brand an Allerheiligen. Der hauptbetroffene „Salamander“- Gruppenraum ist weiter nicht nutzbar, im Januar können aber weitere Gruppen zurückkehren. © Thomas Plettenberg

Die Sorge war groß: Müssen Teile der Kita Kinderland nach dem Brand an Allerheiligen abgerissen und neugebaut werden? Wohin dann mit den Kindern? Rechtzeitig vor Weihnachten trafen im Rathaus dazu jetzt gute Nachrichten ein.

Holzkirchen – Die frohe Botschaft kurz vor Weihnachten löste im Holzkirchner Rathaus und bei vielen Eltern große Erleichterung aus: Die Kita Kinderland kann vermutlich ab 16. Januar in fast voller Belegung ihr angestammtes Gebäude am Ortsrand wieder nutzen. Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag an Allerheiligen bleiben nur die hauptbetroffenen Gruppenräume für längere Zeit gesperrt.

Wie Bürgermeister Christoph Schmid gestern mitteilte, ergaben aktuelle Messungen, dass der Bodenaufbau der östlich und etwas unterhalb vom Brandherd gelegenen Gruppenräume völlig getrocknet werden konnte. Zunächst war befürchtet worden, dass Löschwasser zu tief in die Strukturen eingedrungen sein könnte und damit Schimmelbildung auf Dauer nicht zu verhindern gewesen wäre. „Der komplette Rückbau dieser Gebäudeteile wäre dann wohl unausweichlich gewesen“, sagte Schmid. Ein Neubau hätte viele Monate in Anspruch genommen. „Wir hätten ein Riesen-Betreuungsproblem bekommen“, glaubt der Bürgermeister, „dieser Kelch ist glücklicherweise an uns vorüber gegangen.“

Das schnelle und intensive Trocknen des Bodens zahlte sich offenbar aus. Dafür waren sogar Löcher gebohrt worden, um durch das „Schiebe-Zug-Verfahren“ Zeit zu gewinnen; dabei wird trockene Luft über eine Öffnung in die Dämmschicht gepresst und an der gegenüberliegenden Seite über eine weitere Öffnung im Unterdruck wieder abgesaugt. „Das Wasser ist draußen“, freut sich Schmid.

Der Zeitplan sieht vor, dass der durchlöcherte Boden der östlichen Räume ab 9. Januar wieder hergestellt wird. Ab 16. Januar können sich darin die „Salamander“-Gruppe, die seit dem Brand in einer Tölzer Kinderland-Dependance Unterschlupf fand, und eine Hortgruppe neu einrichten. Ausgelagert bleibt dann nur noch eine Hortgruppe, die bis auf Weiteres im Interimsbau der Mittelschule (Baumgartenstraße) einquartiert ist.

„Wir sind sehr erleichtert, dass ein Großteil der Kita im Januar wieder nutzbar ist“, sagt Schmid. Zehn Wochen nach dem Schock des Großbrandes können zumindest sechs der sieben Gruppen wieder im Gebäude betreut werden. Der Wiederaufbau des von den Flammen zerstörten Gruppenraums wird sich wohl weit ins neue Jahr ziehen. Laut Schmid werden die Arbeiten in Absprache mit der Versicherung vergeben. Unklar ist, wie hoch der Sachschaden letztlich ausfällt. „Mir liegen dazu noch keine belastbaren Zahlen vor“, sagt der Bürgermeister.

Das Feuer war am Feiertag Allerheiligen gegen 18 Uhr auf der Terrasse der „Salamander“-Gruppe ausgebrochen (wir berichteten). Die Kripo ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung, das Motiv des oder der Täter(s) ist völlig unklar. Der lang gezogene und markante Bau am Ortsrand (Erich-Kästner-Straße) entstand 2016, die Marktgemeinde investierte damals knapp sechs Millionen Euro. Betrieben wird die Kita von der Kinderland GmbH.

Ein weiteres aktuelles Thema aus Holzkirchen finden Sie hier.