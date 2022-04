Kinderland kündigt überraschend zusätzliche Schließtage an – und verärgert damit Eltern

„Mitarbeiter müssen Kraft tanken“

Zahlreiche Eltern dachten an einen Aprilscherz: Zum Monatsersten teilte ihnen die Kinderland GmbH überraschend mit, dass die insgesamt 14 Einrichtungen in den Kreisen Miesbach, München und Bad Tölz-Wolfratshausen nach Ostern vier Tage lang geschlossen bleiben.

Holzkirchen/Weyarn/Gmund - Die als „Oster-Erholungswoche“ bezeichnete Auszeit diene der Regeneration des pädagogischen Teams und der Kinder. Üblicherweise kündigen Kitas Schließtage zu Beginn eines Kindergartenjahres an, damit Eltern planen können. Wir sprachen mit Kinderland-Geschäftsführerin Petra Götzenberger über ihren Entschluss.

Frau Götzenberger, was hat Sie zu diesem landkreisweit einzigartigen Schritt bewogen?

Am vergangenen Mittwoch, spätabends, hat mich eine weitere Kollegin angerufen. Sie war an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angelangt und weinte. Sie sagte, dass es immer schwieriger wird, die Qualität der Betreuung aufrechtzuerhalten, wenn 40 Prozent der Mitarbeiter erkrankt sind. Mir war klar, dass ich als Arbeitgeber etwas tun muss. Ich habe beschlossen, den Mitarbeitern vier Tage Sonderurlaub zu schenken. Mit den Osterferien haben sie so zehn freie Tage am Stück.

Hätten Sie Ihren Mitarbeitern nicht mit einer Maßnahme Anerkennung zollen können, die für die Eltern weniger folgenreich ist? Viele Betriebe zahlen Coronaprämien.

Das haben wir alles schon gemacht. Außerdem geht es nicht nur um finanzielle Anerkennung. Es geht darum, dass die Mitarbeiter Kraft tanken können. Die zurückliegenden Monate waren ein Wahnsinns-Kraftakt. Sie brauchen Erholung, damit sie danach gestärkt und mit gewohnter Qualität die verbleibenden vier Monate bis zum August stemmen können. Und es geht auch darum, Infektionsketten zu unterbrechen.

Sind Ihre Mitarbeiter denn nicht geimpft?

Unsere Impfquote ist durchschnittlich. Aber Omikron macht ja nicht Halt vor Geimpften. Außerdem grassieren auch Magen-Darm-Infekte, die Mund-Hand-Fuß-Krankheit und grippale Infekte.

Das ist doch nichts Ungewöhnliches in Kitas während der kalten Jahreszeit.

Die Gründe für die hohen Personalausfälle sind mannigfaltig. Dazu zählen auch die Quarantäne- und Isolationspflichten. Hinzukommt, dass wir in den zurückliegenden zwei Jahren quasi unter einer Käseglocke gelebt haben. Die Immunsysteme waren durch die Hygienemaßnahmen geschützt. Jetzt, wo das normale Leben zurückkehrt, werden sie mit vielfältigen Krankheitserregern konfrontiert. Darauf sind sie nicht vorbereitet.

Das Problem haben anderen Betriebe auch. Trotzdem schließen sie nicht einfach.

Wir haben hohe Ansprüche an die Qualität unserer Betreuung. In unseren Gruppen arbeiten in der Regel drei bis vier Mitarbeiter. Es entspricht nicht unserer Arbeitsweise, eine Gruppe mit nur ein bis zwei Mitarbeitern auf Dauer laufen zu lassen.

Wie haben Elternbeirat und Eltern reagiert?

Unser Elternbeirat kommuniziert wertschätzend und konstruktiv. Er vertritt aber auch die Interessen der Eltern und hat deutlich gemacht, dass ein gewisser Prozentsatz von Eltern ein ernsthaftes Problem damit hat. Aber gerade aus diesem Grund habe ich den Sonderurlaub auch in die Zeit der Schulferien gelegt. Erfahrungsgemäß sind da knapp 25 Prozent weniger Kinder angemeldet. Hinzukommen etwa zehn Prozent, die spontan nicht kommen, weil das Wetter schön und die Oma da ist. Unter den verbleibenden 60 Prozent sind natürlich Eltern, die mit der Situation höchst unglücklich sind. Es gab deshalb auch unschöne Diskussionen.

Eltern sind an ihren Arbeitsplätzen auch mit der Pandemie konfrontiert. Auch sie müssen Mehrarbeit leisten, weil Kollegen erkrankt sind. Sie bekommen deshalb aber keinen Sonderurlaub. Jetzt haben sie obendrein ein Betreuungsproblem. Können Sie den Frust nachvollziehen?

Absolut! Ich habe selbst zwei Töchter und kann das sehr gut verstehen. Wir haben den Sonderurlaub kurzfristig angekündigt, und für die entstehenden Unannehmlichkeiten möchte ich mich nochmals entschuldigen.

