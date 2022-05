So will Holzkirchen Firmen für den Kita-Neubau finden

Spielende Kinder in einer Kita: Holzkirchen braucht dringend weitere Plätze. © dpa

Vor Kurzem wurde die Ausschreibung für die Erweiterung der Kita an der Erich-Kästner-Straße in Holzkirchen gestoppt. Der Grund: Es kamen keine verwertbaren Angebote. Abhilfe soll nun die Einführung einer „Stoffpreisgleitklausel“ schaffen.

Holzkirchen – In der Baubranche ist derzeit viel los: Die Auftragsbücher sind voll, aber die Rohstoffpreise steigen, Material wird knapp. Gerade der Preisanstieg macht die Kalkulation für öffentliche Bauprojekte schwierig und hält die Firmen davon ab, sich an der Ausschreibung solcher Projekte zu beteiligen.

Auch der Markt Holzkirchen ist betroffen: Die Erweiterung der Kita an der Erich-Kästner-Straße kann nicht wie geplant im Frühjahr 2023 starten (wir berichteten). Jetzt beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Einführung einer „Stoffpreisgleitklausel“, die es Unternehmen ermöglicht, Preissteigerungen in ihr Angebot aufzunehmen. Das Rathaus erhofft sich davon, dass sich mehr Firmen an der Ausschreibung beteiligen. Durch die Probleme bei der Ausschreibung verschiebt sich die Eröffnung des Anbaus voraussichtlich auf Ende 2024, wie Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) im Gemeinderat verkündete.

Das Problem bei der Ausschreibung der Bauleistungen sei nicht nur, dass die Materialkosten steigen, erklärte Schmid. Auch der nun verschobene Baubeginn für die Kita mache eine wirtschaftliche Kalkulation für die Unternehmer zunehmend schwerer. Schließlich kalkuliere ein Anbieter mit aktuellen Preisen – und läuft damit Gefahr, bei einer Kostenexplosion nicht mehr wirtschaftlich zu sein. Oder er verlangt einen Risikozuschlag und liefert unrealistische Angebote ab, erklärte Rechtsanwalt Tobias Osseforth (Kanzlei Luther, München) in der Sitzung.

Mit einer „Stoffpreisgleitklausel“ bekommen die Firmen Sicherheit, dass sie ihre höheren Ausgaben auch bezahlt bekommen. Umgekehrt gelte das aber auch, betonte Osseforth. Bei sinkenden Preisen könnten die Kosten zum Vorteil der Gemeinde angepasst werden. Da rechtlich nicht alle Materialien für eine Stoffpreisgleitklausel in Frage kommen, muss Matthias Marschner (Planungsbüro Hirner und Riehl) nun die Klausel für den Anbau der Kita zusammenstellen. Damit ist ein höherer Aufwand verbunden.

Ob dieser eigens vergütet wird oder in den Planungskosten bereits enthalten ist, darüber seien sich die Experten uneinig, erklärte Osseforth. Seiner Meinung nach dürften aber keine Mehrkosten anfallen. Glücklich über die Mehrarbeit seien sie jedenfalls nicht, sagte Merschel, als er auf die Kostenfrage angesprochen wurde, ließ eine konkrete Antwort aber offen. Marschner hat die Gesamtkosten für das Bauprojekt mittlerweile auf knapp elf Millionen Euro veranschlagt. Im Dezember 2021 lag die Schätzung noch bei gut 9,5 Millionen.

Die Gemeinderäte nahmen den Vorschlag der Verwaltung einstimmig an, eine Stoffpreisgleitklausel beim Kita-Anbau zu testen. Josef Meier (Grüne) nannte sie eine „Wertsicherungsklausel“, die nötig sei in einer Zeit, in der Kalkulationen schwierig seien. Josef Sappl senior (CSU) betonte, dass sie eine „faire Sache für beide Parteien“ sei. Ebenfalls einstimmig wurde die Neuausschreibung der Bauleistungen beschlossen. Wenn die Stoffpreisgleitklausel Anwendung finde, dann werde es auch mehr Angebote geben, gab sich Bürgermeister Schmid zuversichtlich.

Von Andreas Wolkenstein

