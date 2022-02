Kita Frühlingsdorf in Holzkirchen: halbe Belegschaft arbeitsunfähig

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Akuter Personalnotstand herrscht in der Holzkirchner Kita Frühlingsdorf. Dass Gruppen wegen der Pandemie nicht zusammengelegt werden dürfen, verschärft die Lage. © TP

Seit Mitte November herrscht in Kitas wieder eingeschränkter Regelbetrieb. Das bedeutet, dass Gruppen (abgesehen von den Randzeiten) nicht gemischt werden dürfen. Für die Personalplanung der Kitas ist das eine Herausforderung – vor allem, wenn es zu akuten Engpässen kommt, wie jetzt in der kommunalen Kita Frühlingsdorf.

Holzkirchen - Die Hälfte der 45 Mitarbeiter hat sich am gestrigen Mittwoch arbeitsunfähig gemeldet. Ob krankheitsbedingt oder weil sie – oder eigene Kinder – in Quarantäne müssen, will die Gemeinde Holzkirchen mit Verweis auf den Datenschutz nicht beantworten. „Ich habe eine Notfall-Email an die Eltern geschickt, mit der Bitte, ihr Kind wenn möglich zuhause zu betreuen oder früher abzuholen“, sagt Andrea Schönauer, Leiterin der Kita, in der mehr als 100 Kindergarten- und Krippenkinder in neun Gruppen betreut werden. Viele Eltern seien dieser Bitte nachgekommen. „Das erleichtert uns die Situation sehr.“

Das Problem besteht seit Pandemiebeginn

Laut Schönauer passiert das nicht zum ersten Mal seit Pandemiebeginn. Das Problem sei, dass die Kinder derzeit in festen Gruppen betreut werden müssten. Dem Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales zufolge ist nur in den Randzeiten eine Zusammenlegung möglich, sofern eine Dokumentation der Gruppenzusammensetzung erfolgt.

Schönauer fragte beim Gesundheitsamt nach, ob in der aktuellen Situation eine Zusammenlegung möglich sei. „Das Gesundheitsamt hat dringend empfohlen, die Gruppen nicht zu mischen.“ Denn – wie in anderen Kitas auch – gebe es täglich Coronafälle in einzelnen Gruppen. Der Träger richte sich nach dieser Empfehlung und habe deshalb einer Kürzung der Öffnungszeiten zugestimmt.

Kita verkürzt Öffnungszeiten

Bis einschließlich 11. Februar ist das Frühlingsdorf nun nur von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet – und nicht von 7 Uhr bis 17 Uhr. „Für die Eltern ist das schwierig. Immer wieder müssen Kinder in Quarantäne, und in dieser Situation auch noch die Öffnungszeiten zu verkürzen, stellt sie vor eine große Herausforderung“, sagt Schönauer.

Eltern müssen sich arrangieren

Katharina Maier, Mutter von zwei Kindern und Elternbeirätin hat sich jetzt mit einer Nachbarin zusammengetan, um wechselseitig die Kinder zu betreuen. Wie andere Eltern – insbesondere jene, die ganztags arbeiten – zurechtkommen, vermag sie nicht zu beantworten: „Wegen der Pandemie hat der Elternbeirat nur wenig Kontakt zu den Eltern. Es findet ja nichts statt.“

Dankbar ist Maier für die kommunikative Stärke der Kita-Leiterin: „Mittlerweile gibt es in allen Gruppen Corona-Infektionen. Frau Schönauer informiert per E-Mail über den aktuellen Stand.“ So könnten Eltern entscheiden, ob sie es wagen, ihr Kind in Betreuung zu geben. Im aktuellen Fall sei eine frühere Information nicht möglich gewesen, da die Personalausfälle kurzfristig eingetreten seien.