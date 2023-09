„Little Bird“ macht‘s möglich: Kita-Plätze online finden und sichern

Von: Andreas Höger

Eine eigene Seite für die Kinderbetreuung hat die Marktgemeinde im Internet freigeschaltet. Hier können sich Eltern über das Betreuungsangebot informieren. © Marktgemeinde Holzkirchen

Eltern können ein neues, digitales Anmeldeverfahren für Holzkirchner Kita-Plätze nutzen. Das Portal „Little Bird“ ermöglicht sogar Anfragen ein Jahr vor dem gewünschten Betreuungsbeginn.

Holzkirchen – Wer einen Betreuungsplatz für sein Kind sucht, braucht gute Nerven. Mühsam müssen Kita-Angebote gesichtet und diverse Anmeldeverfahren durchlaufen werden. In Holzkirchen ist das nun anders: Die Marktgemeinde hat Anfang September das Elternportal „Little Bird“ freigeschaltet. Suche, Angebot, Zusage: Krippen- oder Kitaanmeldungen sind ab sofort digital übers Internet möglich.

„Für Eltern wird die Kita-Suche damit leichter“, glaubt Annika Walther, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus. Gleichzeitig reduziere sich der organisatorische Aufwand im Rathaus und den einzelnen Einrichtungen. Fast alle Kitas der Marktgemeinde sind bei „Little Bird“ integriert. Nur die Hort-Anmeldungen laufen vorerst noch direkt über die Anbieter Kinderland und Caritas. „Die kommen aber später auch dazu“, sagt Walther.

Im Portal geben Eltern an, wann sie einen Betreuungsplatz wünschen, welche Öffnungszeiten für sie wichtig sind oder welches pädagogische Konzept sie bevorzugen. Die Suchergebnisse werden als Liste und auf einer Karte angezeigt. Jede Einrichtung informiert auf einer Profilseite über ihr Angebot. Passende Angebote lassen sich auf eine Merkliste setzen und direkt online anfragen. Aus Datenschutzgründen, so Walther, müssen sich Eltern vor der ersten Suche einmalig für das Portal registrieren. Auch Eltern, die in umliegenden Gemeinden wohnen, können so nach einem Kita-Platz in der Marktgemeinde suchen.

Maximal drei Anfragen sind gleichzeitig möglich. „Little Bird“ erlaubt Platzanfragen bereits zwölf Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn. „Anmeldungen für das Kita-Jahr 2024/25 sind also jetzt schon möglich“, sagt Walther. Ein Betreuungsangebot erhalten Eltern, sobald ein Platz in der gewünschten Einrichtung frei wird.

Die Software verfügt über einen Sperrmechanismus, der verhindert, dass Eltern mehrere Plätze angeboten bekommen und blockieren, während andere leer ausgehen. Ein Angebot gilt zwei Wochen, dann wird der Platz anders vergeben. „Mehrfach-Anmeldungen sind nicht mehr möglich“, sagt Walther, „alle haben die gleichen Chancen.“

Holzkirchen ist die erste Kommune im Landkreis, die das Portal nutzt. Zu den Kosten wollte die Gemeinde keine Angaben machen. Laut Walther zahlt das Rathaus eine einmalige Einrichtungsgebühr, plus eine jährliche Nutzungsgebühr. Die Einrichtungen selber sind von Kosten befreit. Rund 400 Städte und Gemeinden in Deutschland haben das Portal bereits gebucht. Gegründet wurde „Little Bird“ im Jahr 2009 von Anke Odrig, die als Mutter selbst erfahren musste, wie kompliziert der Weg zu einem Betreuungsplatz sein kann. Aus dem Start-up ist mittlerweile ein erfolgreiches Familienunternehmen in Berlin geworden.

Eltern erreichen das neue Portal unter der Internetadresse: kinderbetreuung-markt-holzkirchen.little-bird.de/Start.

