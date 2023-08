Klagen gescheitert: Warngauer Tierhalterin muss rund 250.000 Euro zahlen - Haltungsverbot gültig

Von: Jonas Napiletzki, Andreas Müller

Gerettet: Nach akribischer Vorbereitung wurden die überlebenden Tiere im Jahr 2021 vom Hof gebracht. © Tierschutzverein

Die Warngauer Familie, der 139 Katzen und Hunde weggenommen wurden, ist mit ihren Klagen gescheitert. Beteiligte Tierschützer sind mit dem Urteil zufrieden.

Landkreis – In der mündlichen Verhandlung am Mittwoch hat es sich angedeutet, nun ist es amtlich: Das Münchner Verwaltungsgericht hat die Klagen einer Frau, ihres Ex-Mannes und ihres Sohnes wegen der Wegnahme von 139 Hunden und Katzen abgewiesen.

Wie berichtet, hat das Veterinäramt bei mehreren Kontrollen eines Hofes im Landkreis Miesbach vor zwei Jahren festgestellt, dass die Tiere abgemagert, zum Teil mit Parasiten befallen und trotz Krankheiten nicht behandelt waren. Im Wohnhaus des Anwesens habe man Unmengen an Kot und Urin gefunden. Manche der Tiere seien bereits tot gewesen, andere seien später im Tierheim gestorben. Der anwaltliche Vertreter der Familie hat erklärt, seine Mandantin sei „rückblickend froh“, dass man ihr die Tiere weggenommen habe. Sie selbst sei damals überfordert gewesen.

Kostenbescheid von rund 250.000 Euro

Mit ihren Klagen wollte die Familie die Rechtmäßigkeit der Wegnahme und des Haltungsverbots überprüfen lassen. Vor allem aber ging es um den vom Landratsamt erlassenen Kostenbescheid für die Unterbringung der Tiere – nach Angaben des Rechtsanwalts der Familie über eine Viertelmillion Euro.

Offenbar hat sich das Gericht der Auffassung des Anwalts des beklagten Freistaats Bayern angeschlossen. Dieser hatte argumentiert, dass es auf die Rechtmäßigkeit des Kostenbescheids nicht ankomme, weil dieser mangels wirksamer Klageerhebung bestandskräftig sei. Die Familie solle sich „an ihrem Rechtsanwalt schadlos halten“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Familie kann Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof beantragen.

Tierschützerin: „Das Urteil freut mich“

Aufgewühlt, aber mehr als zufrieden, reagierte Johanna Ecker-Schotte auf das Urteil. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal war nicht nur an der Aufdeckung des Falls beteiligt. Sie hatte auch bei der Rettung maßgeblich mitgewirkt und das Elend der Tiere in der Heimatzeitung öffentlich gemacht. Dass die Klagen nun abgewiesen wurden, sei „wegweisend“, sagte Ecker-Schotte. Ihr seien viele Fälle bekannt, in denen Züchtungen aus dem Ruder liefen – der Tierschutz aber machtlos sei. In diesem Fall habe die Zusammenarbeit mit den Behörden hervorragend funktioniert. Jedes Tier sei akribisch ärztlich untersucht und dokumentiert worden, was zum Erfolg aus Sicht des Tierschutzes führte. „Das ist ein Urteil für die Tiere“, fasste Ecker-Schotte zusammen.

Die Tierschützerin ist weiterhin der Auffassung, dass es sich bei dem Fall in Warngau nicht um Überforderung, sondern um geschäftliche Interessen gehandelt habe. Nach dem Leid der Tiere, das Ecker-Schotte bei insgesamt fünf Ortsbesuchen beobachtet hatte, sagt sie: „Das Urteil freut mich, weil ich es gerecht finde.“

