Klimafrühling Oberland: Kleine Schritte mit großer Bedeutung

„Otterfing räumt aus“: Unter diesem Motto fand in der Gemeinde ein Flohmarkt statt, bei dem alte Schätze, die zu schade sind zum wegwerfen, neue Besitzer suchten und fanden. © Max Kalup

Wie gelingt ein nachhaltigeres Leben, das Ressourcen und Klima schont? Dazu gab es am Samstag in Holzkirchen, Otterfing und Weyarn viele Impulse bei mehreren Veranstaltungen zum Klimafrühling Oberland. Sie trafen auf großes Interesse bei den Bürgern.

Holzkirchen/Otterfing/Weyarn – Es sind die kleinen Schritte, die zählen – so war es auf dem Aktionstag in Holzkirchen öfter zu hören. Bürgermeister Christoph Schmid betonte gleich zu Beginn: „Wir müssen uns alle verändern, um einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten.“ Die Gemeinde wolle mit dem Aktionstag informieren, um zu zeigen, „wo man im Kleinen Energie sparen kann“. Den Besuchern am Marktplatz rief er zu: „Energiesparen macht Spaß und schont den Geldbeutel.“

Das wurde auch am Stand des Holzkirchner Arbeitskreises (AK) Energie deutlich, der den Aktionstag organisierte, samt Diskussionsrunde sowie Auftritten von TuS und Schülern. Jürgen Pampus, selbst Eigentümer eines Elektroautos, zeigte an Infografiken auf, dass das Elektroauto bei den Verbrauchskosten gut abschneidet. Am Stand nebenan zeigt Robert Wiechmann, Grünen-Gemeinderat und im Hauptberuf Förster, dass Holz ein nachhaltiger Baustoff ist – der aktuell sogar im Übermaß vorhanden sei. Da kommt Johann Hacklinger, Landwirt aus Warngau und Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, in die Runde. Seiner Meinung nach sei fleischhaltige Ernährung aus dem Oberland nicht wegzudenken. Außerdem sei das hiesige Grünland nur mit Kühen kultivierbar.

Diskussionsrunde: Energiebeauftragter Wolfgang Kieslich (l.) und Bürgermeister Christoph Schmid (3.v.l.) mit den Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan (2.v.l.) und Karl Bär in Holzkirchen. © Max Kalup

Wirkstatt geht Nachhaltigkeit ganz pragmatisch an

Wie man ganz pragmatisch das eigene Leben nachhaltiger gestalten kann, damit befasst sich die Wirkstatt Oberland um Vorsitzende Anschi Hacklinger, die in der Weyhalla in Weyarn einen Aktionstag organisiert hat. „Wir wollen den Menschen undogmatisch zeigen: Schauts, das bietet sich an“, erklärt sie und zeigt auf die selbst genähten Brezenbeutel am Nebentisch. Die sollen Bäckertüten ersetzen, deren Herstellung viele Ressourcen verbraucht. Gute Idee, aber wenn man sie daheim vergisst? Hacklinger lacht und drückt einen Aufkleber in die Hand. An der Haustüre angebracht, erinnert er einen daran, den Brezenbeutel mitzunehmen.

Teil des Aktionstags der Wirkstatt mit Modetausch, Pflanzenbörse und „KlimaKrisenKartoons“ ist auch der Gib & Nimm-Tisch, wo Besucher Ausrangiertes abgeben können, um sich im Gegenzug selbst etwas aussuchen zu können. Sylvia Frauenknecht sprüht vor Begeisterung, wenn sie die Idee dahinter beschreibt. „Wir wollen ein neues Bewusstsein vom Wert der Dinge schaffen.“ Wichtig sei der „Spirit“, der Geist, mit dem man gebe.

Kein Müll: Im Upcycling macht die Wirkstatt Einkaufstaschen und Brezenbeutel. © Max Kalup

Ein guter „Spirit“ herrschte auch in Otterfing, freut sich Marion Wessely von der Gemeinde. Dort öffneten die Bürger Garagen und Carports für einen Dorfflohmarkt. „Von Anfang an stand der Austausch und Spaß im Vordergrund“, sagt Wessely. Der Verkauf sei dabei fast Nebensache geworden. Sie berichtet von „Fachgesprächen“ über Pfeifenhalter und die Suche eines jungen Mannes nach Spielteppichen. „Er macht daraus wohl Fußmatten für Autos“, erzählt Wessely, Upcycling nennt man diese Art der Wiederver- und Aufwertung. „Wir verwenden schon so viele Ressourcen bei der Herstellung“, findet Wessely – zu schade, um es wegzuwerfen. „Ich finde, jeder hat die Verantwortung, kleine Schritte zu gehen“, ist sich Wessely sicher.

Das weitere Programm zum Klimafrühling Oberland mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Exkursionen ist auf www.klimafrühling.com zu finden. In Holzkirchen sind bis Mittwoch, 25. Mai, Ausstellungen zu sehen: „Klimaschutz im Alltag“ in der Segenskirche und die „Mitmach-Ausstellung Energiewende“ in der Gemeindebücherei.

Andreas Wolkenstein

Um ihre Zukunft geht’s: Dass man mit Naturmaterialien nachhaltig Spaß beim Basteln und Spielen haben kann, zeigte den Kleinen Besuchern in Weyarn das Kinderland. © Max Kalup