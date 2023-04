Wie viel Klimaschutz-Provokation darf sein? Grüne diskutieren über heißes Thema

„Nichtstun ist keine Option“: Die Holzkirchner Grünen diskutierten zum heiklen Thema, ob Klimaschutz auch durch zivilen Ungehorsam eingefordert werfen darf. Auf dem Podium saßen (v. l.) MdB Karl Bär, Moritz Remuta (Gemeinderat) und Damiano Parziale von der Grünen Jugend. © paul Winterer

Wie radikal muss Klimaschutz umgesetzt werden? Ein Frage, die zu einer Zerreißprobe für die Grünen werden kann. Der Holzkirchner Ortsverband versuchte jetzt, bei einem Diskussionsabend das schwierige Thema zu sortieren.

Holzkirchen – Die Diskussion begann provokativ. „Ziviler Ungehorsam ist nicht nur illegal und illegitim, er ist auch schädlich und unnütz“, behauptete Martin Wolf, Mitglied der Holzkirchner Grünen. Diese Form des Widerstands spalte die Gesellschaft und führe nicht selten zu Eskalation, ergänzte er am Dienstagabend (4. April) beim Diskussionsabend „Nutzt oder schadet ziviler Ungehorsam dem Klimaschutz?“ im Restaurant Machtsinn. Offen thematisierten die Holzkirchner Grünen einen Konflikt, der die Partei aktuell in Atem hält.

Wolfs Argumente wurden schnell gekontert. Ziviler Ungehorsam sei dadurch legitimiert, dass er auch in 20 Jahren seine Zukunft noch lebenswert gestalten wolle, betonte Damiano Parziale von der Grünen Jugend. Mehr noch: „Ziviler Ungehorsam ist die einzige Möglichkeit, meine Zukunft zu retten.“ Parziale saß zusammen mit Grünen-Gemeinderat Moritz Remuta und dem Bundestagsabgeordneten Karl Bär auf dem Podium.

Für Remuta ist der vom Menschen gemachte Klimawandel zweifelsfrei wissenschaftlich bewiesen. Die Kritik, Mitglieder der „Letzten Generation“, von Fridays-for-Future oder von „Ende Gelände“ nähmen für sich in Anspruch, es besser zu wissen als andere, sei dadurch widerlegt. Friedliche Demonstrationen hätten leider nicht den gewünschten Effekt auf Regierungshandeln erzielt, meinte Remuta und ergänzte: „Nichtstun ist keine Option.“

Bär wies darauf hin, dass sich in der Regierungskoalition wenig Verbündete beim Klimaschutz fänden. Es stehe sozusagen 2:1 für SPD und FDP. „Wir stehen oft allein“, sagte er auch mit Blick auf andere Fraktionen. Eines war ihm aber wichtig: Die Gründung einer „grünen Rote Armee Fraktion“, wie vom politischen Gegnern behauptet, „steht uns nicht bevor“. Er ist überzeugt, dass große Teile der Gesellschaft beim Klimaschutz weiter seien als die Politik glaube.

In der Diskussion mit den gut zwei Dutzend Gästen herrschte weitgehend Einigkeit, dass die Klimakleber auf den Straßen der Klimabewegung eher schadeten. Und Parziale stellte klar, dass das Beschmieren des Grundgesetz-Denkmals in Berlin und von Kunstwerken mit Farbe nicht zu dulden sei. Allerdings kam auch der Einwand, dass sich bestimmte Formen des zivilen Ungehorsams in der gesellschaftlichen Beurteilung oft als wertvoll herausgestellt hätten. Der katholische Priester Hannes Schißler behauptete sogar, Klimakleber von heute könnten in einigen Jahrzehnten als Helden gefeiert werden.

Robert Wiechmann, Fraktionssprecher im Gemeinderat und Kreistagsmitglied, hatte einen anderen Ansatz: „Wir müssen die Herzen der Menschen erreichen“, appellierte er an die Runde. Dies sei Fridays-for-Future nicht gelungen. „Das Recht zu demonstrieren bedeutet nicht das Recht, gehört zu werden.“

PAUL WINTERER

