Zu wenig Regentage für Gülleausbringung

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Folgen des Klimawandels spürt auch BBV-Kreisobmann Josef Huber. Er hatte heuer – wie andere Landwirte auch – zuweilen schlechte Grasschnitte wegen der Trockenheit. © TP

Der trockene Sommer macht Bauern zu schaffen: Weil mangels Regentage das Zeitfenster fürs Odeln schrumpft, haben einige Landwirte Probleme, ihre Güllemengen auszubringen.

Holzkirchen - Bayernweit leidet die Landwirtschaft unter den Folgen der Trockenheit – der Kreis Miesbach dagegen ist glimpflich davon gekommen. Laut Christian Webert, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen liegt das vor allem am Alpenstau, der den Bauern vergleichsweise viel Regen beschert. Bis Ende August seien in Miesbach 650 Millimeter Niederschlag gemessen worden, in Kreuth 930 Millimeter. „Das ist kein Vergleich zu Franken, wo bis Ende August nur 320 Millimeter gemessen wurden“, so Webert.

Der Ackerbau spiele mit etwa acht Prozent ohnehin nur eine sehr untergeordnete Rolle im Kreis Miesbach. „Mehr als 90 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen sind Grünland.“ Zwar sei mit Ertragseinbußen der Ackerbauern zu rechnen, aber in deutlich geringerem Ausmaß als in anderen Regionen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Klimawandel am Kreis Miesbach spurlos vorbeizieht. „Schon 2018, 2019 und 2020 hatten wir Trockensommer“, sagt Webert, „hinzukommen Extremereignisse wie Starkregen.“ Das führe zu Erosionsschäden, Forstwege würden weggeschwemmt. Außerdem seien die Almen früher abgeweidet – das Vieh kehre heuer womöglich früher ins Tal zurück. „Aber grundsätzlich war das heuer ein vernünftiger Almsommer“, sagt Webert. Eine Futterknappheit sei sehr unwahrscheinlich.

Der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Josef Huber aus Valley, bestätigt das. Allerdings seien bei den letzten Schnitten durchaus auch schlechte dabei gewesen, weil die Sonne die Flächen ausgebrannt habe. „Das Gras ist dann weniger eiweißreich, und das hat Folgen für die Milchleistung der Kühe“, erklärt Huber, der selbst einen Milchviehbetrieb leitet. Nutzlos sei das Gras deshalb nicht. „Es eignet sich immer noch für die Jungviehfütterung oder zum Beimischen.“

Vor diesem Hintergrund forscht die Landesanstalt für Landwirtschaft aktuell zu Gräsern, die weniger empfindlich auf Trockenheit reagieren. „Man versucht, mit angepassten Grassorten auf die zunehmende Trockenheit zu reagieren“, sagt Webert. Das AELF berate Landwirte außerdem, wie sie das Wassermanagement auf ihren Almen verbessern können: „Bei den Tränkesystemen werden Investitionen notwendig sein“, so Webert. Hierfür könnten Landwirte Fördergelder beantragen.

Auch in der Ausbildung an der Landwirtschaftsschule sei der Klimawandel Thema: „Landwirte müssen wissen, wie sie ihre Betriebsabläufe fit machen für die Herausforderungen durch den Klimawandel.“

Kreisobmann Huber mahnt vor dem Hintergrund zunehmender Trockenheit mehr Verständnis für die Landwirtschaft an: „Die Leute schimpfen, wenn sie einen Landwirt sehen, der bei schönem Wetter die Gülle ausbringt. Allerdings wird das Zeitfenster für die Gülleausbringung immer enger, wenn es kaum Regentage gibt“, sagt er. Grundsätzlich odeln Landwirte vor oder an Regentagen, um zu verhindern, dass durch die Sonneneinstrahlung Ammoniak verdampft. „Heuer hatten wir zum Teil Probleme, die Güllemengen auszubringen“, so Huber.

