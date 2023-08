Autofahrer erleidet Krampfanfall im Urlaubsstau: Hubschrauber fliegt 61-Jährigen in Klinik

Von: Andreas Höger

Ferienstau auf der Autobahn: Zwischen Holzkirchen und Weyarn ging es am Samstag meist nur stockend voran. Im Stau erlitt ein 61-Jähriger einen Krampfanfall. Ein Rettungshubschrauber landete. © max Kalup

Im dichten Urlaubsverkehr auf der Autobahn bei Holzkirchen erlitt ein VW-Fahrer (61) am Samstag (12. August) einen Krampfanfall. Sein VW rammte die Leitplanke. Ein Hubschrauber musste den Germeringer ins Krankenhaus fliegen. Es war nicht der einzige Einsatz, der die Holzkirchner Polizei am Wochenende beschäftigte.

Holzkirchen – Es lief nur zähflüssig am Samstag (12. August) in der Früh auf der Salzburger Autobahn Richtung Süden. Zwischen Holzkirchen und Weyarn drängten sich die Urlauber. Um den Verkehr am Laufen zu halten, war der Seitenstreifen als zusätzliche Fahrspur freigegeben. In der dortigen Kolonne fuhr gegen 9.15 Uhr ein 61-jähriger Germeringer in seinem VW, als ihn laut Polizei ein Krampfanfall übermannte. Es kam zu dramatischen Szenen.

Der 61-Jährige verlor die Kontrolle über den Wagen, der daraufhin an den rechten Schutzplanke entlang schrammte und schließlich stehen blieb. Laut Polizei saß der Mann alleine im Auto, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, der offenbar einen Krampfanfall erlitten hatte. Sein Zustand war so ernst, dass ein Rettungshubschrauber landete und den 61-Jährigen in die Unfallklinik nach Murnau flog.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro, etwa 2000 Euro davon entfallen auf acht beschädigte Leitplanken-Felder. Nach Angaben der Autobahnpolizei-Station Holzkirchen blieb dies der einzige größere Unfall am Samstag auf der „Ferien-Autobahn“.

Beifahrerin verletzt

Ebenfalls am Samstag in der Früh krachte es in Holzkirchen auf der Münchner Straße. auf Höhe der Hausnummer 7 (Post, Hofpfisterei). Ein 71-jähriger Tegernseer musste dort gegen 10.25 Uhr verkehrsbedingt seinen Opel abbremsen, was eine 22-jährige Otterfingerin hinter ihm zu spät bemerkte. Laut Polizei hatte sie mit ihrem Mitsubishi zu wenig Abstand zum Opel vor ihr gehalten. Nach dem Aufprall klagte die Beifahrerin der Otterfingerin, eine 59-jährige Frau aus Rottach-Egern, über Nackenschmerzen. Vorsorglich wurde sie zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Bad Tölz gebracht. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf 2000 Euro, dazu kommen etwa 500 Euro am Mitsubishi.

„Stopp“ missachtet

Unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Zusammenstoß etwas früher am Samstag, gegen 8.40 Uhr, in Kreuzstraße (Gemeinde Valley). An der „Bartewirt“-Kreuzung wollte eine 46-jährige Bruckmühlerin von der MB 3 – aus Süden kommend – in die Kreuzung einfahren und missachtete nach Angaben der Polizei das dortige Stopp-Schild. Ein aus Richtung Fellach auf der Kreisstraße MB 4 kommender, vorfahrtsberechtigter Holzkirchner (40) konnte mit seinem VW nicht rechtzeitig ausweichen. Beim Zusammenstoß wurde die rechte Seite des VW eingedrückt, der VW der Bruckmühlerin wurde an der linken Fahrertür beschädigt. Der Sachschaden summiert sich auf insgesamt rund 5000 Euro.

Dachs gegen Auto

Ein offenbar sehr robuster Dachs querte am Freitagabend gegen 23 Uhr südlich von Unterdarching die Kreisstraße MB 3. Laut Polizei lief er dabei vor den VW eines 68-jährigen Weyarners, der in Richtung Mühlthal unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, der am VW einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro hinterließ. Erstaunlich: Der Weyarner beobachtete, wie der Dachs in Richtung Wald weiterlief. Laut Polizei benachrichtigte der Geschädigte selbstständig den Jagdpächter. Über das weitere Schicksal des Tiers ist nichts bekannt.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht meldet die Holzkirchner Polizei aus Föching. Ein 62-jähriger Holzkirchner hatte am Freitag gegen 12.15 Ihr seinen Firmenwagen auf dem Parkplatz des Kindergartens abgestellt (Hauptstraße 29). Der Fiat blieb dort über Nacht geparkt. Als der Holzkirchner am Samstag gegen 9 Uhr zum Wagen zurückkam, bemerkte er Kratzer und Dellen an der rechten Fahrzeugseite. Offenbar hatte ein unbekannter Autofahrer das abgestellte Firmenauto angefahren. Die Reparatur des Blechschadens dürfte rund 1500 Euro kosten. Der Unfallverursacher entzog sich seiner Verantwortung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 0 80 24 / 90 740.

