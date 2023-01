„Die Krisen hinter sich lassen“

Von: Joshua Eibl

Die „Damischen“ können es kaum erwarten: (v.l.) Beisitzer Andreas Pohl, Kassier Günther Wachsmann, Schriftführer Thomas Grassinger, Vorsitzender Josef Sappl jun. und der Zweite Vorsitzende Julian Beeskow. © Privat

FASCHING 2023 „Damische“ holen Malle nach Holzkirchen – Gefeiert wird auch in Otterfing und Warngau

Holzkirchen – Zwei Jahre trat die Pandemie auf die Spaßbremse, jetzt aber kehrt der Fasching mit Macht auch in den Nordlandkreis zurück. Der Faschingsverein „De Damischen“ und nicht zuletzt die Otterfinger Vereine wollen den Menschen wieder unbeschwerte Stunden bieten.

Die Coronapause war lang, nach Feiern war vielen Menschen nicht zumute. Das soll sich dieses Jahr wieder ändern. „Die Leute freuen sich auf den Fasching“, sagt Josef Sappl junior, Vorsitzender der Damischen. Anfang Dezember fand bereits wieder ein „damisches Kesselfleisch-Essen“ statt. „Es war eine schöne Sache, bei der leider wenig los war. Trotzdem war die Stimmung gut“, berichtet der erst im November gewählte Zweite Vorsitzende Julian Beeskow. Immerhin 60 Leute stimmten sich auf die närrische Zeit ein. Sein neues Amt macht Beeskow Freude: „Es ist eine große Ehre, wobei sich immer viele Leute mit einbringen, sodass der Arbeitsaufwand für mich gleich bleibt.“

„Malle satt“ im Ortskern heißt es am Faschingssonntag, 19. Februar, für den Verein mit seinen 150 Mitgliedern. Erklärtes Ziel ist es, der Bevölkerung ein paar unbeschwerte Stunden zu ermöglichen. „Für einen Tag sollen die Krisen hinter sich gelassen werden“, sagt Sappl, „wir wollen mit vielen Menschen feiern und das Zuschauerniveau vor Corona erreichen.“

Unter dem Motto „Der Einzug der Mallorca-Stars“ will der Verein den Holzkirchner Ortskern für einen Tag auf links drehen. Der Einzug beginnt, natürlich, um 11.11 Uhr am Bahnhof. Zu Fuß geht es zum Marktplatz – ein Einzug, wie er auch auf Malle üblich sei. „Mitgestalter, andere Vereine und Malle-Doubles dürfen sich gerne melden.“ Für Speis und Trank in der Ortsmitte ist gesorgt.

Doch in Holzkirchen hört der Fasching im Landkreis nicht auf: Der Römerball der Ski-Abteilung im TSV Otterfing findet am Samstag, 4. Februar, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit Nirwana in der Mehrzweckhalle statt. Eine Woche später, ebenfalls am Nordring, laden die Otterfinger Burschen wieder zum Tanz auf dem Vulkan: Am 11. Februar ab 20 Uhr (Einlass 19.30) steigt der Vesuvball im Sportzentrum mit „Lost Eden“. Der Eintritt (Abendkasse) beträgt zwölf Euro.

Einen weiteren Anlass zum Feiern bietet der Lumpenball des Burschenvereins Warngau. Nach zwei langen Jahren ist es am Rosenmontag, 20. Februar, beim Neuwirt in Warngau soweit. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band The Rockable. Der Eintritt kostet acht Euro mit Ausweiskontrolle. Einlass ist ab 19.30 Uhr. JOSHUA EIBL