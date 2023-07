Personalmangel: Kita muss weiter kürzen - Eltern ohne Job sollen freiwillig zurückstecken

Von: Andreas Höger

Platz ist da, es fehlt Personal: Die Kita Frühlingsdorf muss ab Herbst ihr Angebot weiter zurückfahren. © tp

So schmerzlich wie noch nie schlägt der Personalmangel in der Holzkirchner Kita Frühlingsdorf ab September auf die Eltern durch. Wer nicht berufstätig ist, soll sein Kind bereits mittags abholen oder ganz zuhause lassen. Ein fast schon verzweifelter Appell der Marktgemeinde, dem drastischere Maßnahmen folgen könnten.

Holzkirchen – „Wir haben ein Riesenproblem.“ Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid weiß, was die Stunde geschlagen hat. Der Gemeinde gelingt es nicht, in ihrer größten Kita Frühlingsdorf genug Personal vorzuhalten, um alle Betreuungswünsche der Eltern erfüllen zu können. Im Gegenteil: Es müssen Leistungen gekürzt werden. Schon im Mai wurde bekannt, dass die Löwengruppe im Kindergarten wegfällt. Mit Müh und Not gelang es, für das im September startende Betreuungsjahr acht Gruppen (141 Kinder) personell abzusichern. Allerdings nur unter der Maßgabe, dass einige Eltern zurückstecken.

Wie Schmid den Eltern brieflich mitteilte, stehen in den meisten der sechs Kindergartengruppen ab 13 Uhr nur noch zwei Fachkräfte zur Verfügung. „Sobald eine davon durch Urlaub, Krankheit oder Weiterbildung ausfällt, ist die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet“, sagt Schmid. Allein die Krankheits-Quote bewege sich zwischen 20 und 30 Prozent. Um Gruppen zusammenlegen und berufstätigen Eltern weiter Betreuung anbieten zu können, ergehe deswegen die „inständige Bitte“ auch an Krippen-Eltern, Buchungszeiten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Konkret gilt die Vorgabe: Ist ein Elternteil nicht berufstätig, endet der Kindergarten um 13 Uhr – statt um 16 Uhr wie bisher. An Krippen-Eltern ergeht die Aufforderung, ihr Kind an den Tagen abzumelden, an denen sie nicht beruflich tätig sind.

„Das sind für Eltern harte Einschnitte“, sagt der Bürgermeister. Doch unterlaufe man als Träger den Betreuungsschlüssel, „sind wir sehr schnell bei der Kindswohl-Gefährdung und das Jugendamt schreitet ein“. Die Gemeinde hoffe auf die Solidarität der Eltern untereinander, behält sich aber noch „drastischere Maßnahmen vor“. Wie Schmid auf Nachfrage erklärte, könnte es nötig werden, Betreuungsverträge ganz zu kündigen: „Wir versuchen alles, um das zu verhindern.“

Wirklich alles? Einige Eltern sehen das anders. So verzichtete der Gemeinderat – auch mit Schmids Stimme – jüngst darauf, den Beschäftigten ab 2024 die volle Ballungsraumzulage zu gewähren. Aus Rücksicht auf die angespannten Finanzen der Nachbargemeinden Valley, Weyarn und Feldkirchen-Westerham, die ebenfalls eine Zulage zahlen dürfen, beschränkte Holzkirchen die Erhöhung von bisher 50 auf 75 Prozent (mehr dazu finden Sie hier).

„Geld allein löst dieses Problem nicht“, glaubt Schmid. Tatsächlich seien die Gehälter des Kita-Fachpersonals zuletzt spürbar gestiegen. „Es gibt zu wenige, die diesen Beruf ergreifen – das ist das Problem.“ Nicht wenige würden die Branche gar verlassen.

Der Brief versetzte viele Eltern in große Aufregung. Auch wenn Schmid versichert, alle Register zu ziehen, um offene Stellen zu besetzten, sieht Stefanie Buck-Geneuss, Zweite Vorsitzende des Frühlingsdorf-Elternbeirats, die Marktgemeinde in der Verantwortung: „Der Träger muss engagierter und kreativer an das Thema herangehen.“ Die Dringlichkeit für Eltern, einen Betreuungsplatz zu haben, sei aus ihrer Sicht im Rathaus noch nicht richtig angekommen. Sie fürchtet, dass weitere Kürzungen folgen.

Auch Schmid geht davon aus, dass die Personal-Not in den Kitas der Region eher größer als kleiner wird. Er erwartet, dass im Landkreis bald erste Klagen von Eltern auf einen Betreuungsplatz verhandelt werden: „Ich wüsste gerne, wie wir Gemeinden das lösen sollen.“

