Kultur im Oberbräu Holzkirchen: Countdown für Neustart läuft

Von: Katrin Hager

Glücklich über den Neustart: Kulturhaus-Chefin Ingrid Huber und ihr Team haben ab Anfang März wieder mit Veranstaltungen im Oberbräu geplant. © Thomas Plettenberg

Es geht wieder los: Nach Monaten Coronapause macht das Kultur im Oberbräu Anfang März wieder auf, mit Kabarett, Musik und Kinderprogramm.

Holzkirchen – Es geht wieder los – und das gleich mit einer „Bußpredigt“: Das Kultur im Oberbräu in Holzkirchen startet am Sonntag, 6. März, nach vier vollen Monaten Corona-Pause wieder ins Programm. Scheibchenweise, erst mal nur für März. Am heutigen Donnerstag startet der Countdown mit dem Vorverkauf.

Mit Aufschieben hat das Team des Kulturhauses der Marktgemeinde nach zwei Jahren Pandemie leidlich Erfahrung gesammelt. Die Gutscheine, die eigentlich zum Jahreswechsel abgelaufen wären, sind daher nun gleich bis Ende 2023 verlängert worden. Auch mit Unwägbarkeiten zu planen, hat das Team um Leiterin Ingrid Huber gelernt. Jüngst etwa, als die Staatsregierung nur eine Woche nach der Freigabe von 50 Prozent der Platzkapazitäten auf 75 Prozent erhöhte. Eigentlich eine gute Nachricht, die jedoch dafür sorgte, dass die frisch gemachten Saalpläne wieder Makulatur waren. Die Pläne mussten erneuert werden. Und von heute auf morgen Veranstaltungen anzusetzen, das macht für Veranstalter und Kulturzentren ohnehin keinen Sinn. Schließlich müssen Termine mit einigem zeitlichen Vorlauf beworben werden, damit genug Karten verkauft werden können.

Mit Spannung blickte das Team deshalb auf die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels vom Mittwoch. „Wir hoffen, dass wir danach bald die genauen Regeln bekommen, damit wir uns darauf einstellen können“, erklärt Alexander Harlander, im Kultur im Oberbräu zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Denn damit steht und fällt die Planung von Veranstaltungen – etwa des Verschiebetermins für Christine Eixenberger, deren Auftritt Anfang November am Vortag angesichts der explodierenden Inzidenz im Landkreis abgesagt worden war. Die Tickets waren erstattet worden, der Vorverkauf für einen neuen Termin startet also bei Null.

„Bußpredigt“ von Holger Paetz zum Auftakt

Fest steht derweil, dass im März der Neustart im Kulturhaus erfolgt. Das hat das Team bereits am Dienstag beschlossen. Zum Auftakt liest gleich ein Kabarettist den Sündern aus Politik und Gesellschaft die Leviten: Holger Paetz, langjähriger Autor des Nockherberg-Singspiels, kommt am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr mit seiner Bußpredigt „Fürchtet euch!“ ins Fools-Theater.

Beschwingt geht es dort am Mittwoch, 9. März, um 20 Uhr weiter: Die Three Wise Men Frank Roberscheuten (Saxofon, Klarinette), Rossano Sportiello (Piano) und Martin Breinschmid (Schlagzeug) bringen die Songs ihres aktuellen Albums mit. Ein legendärer Bayer – nämlich der Wilderer Jennerwein – in neuem Licht kommt am Samstag, 19. März, als Live-Hörspielspektakel der Schauspieler Johanna Bittenbinder, Heinz Josef Braun und Stefan Murr auf die Bühne im Fools-Theater, untermalt mit der vogelwilden Musik des Art Ensemble of Passau, zu dem der aus Draxlham stammende Multiinstrumentalist Florian Burgmayr gehört.

Für den Nachwuchs ab drei Jahren gibt es ein Wiedersehen mit Frau Brausel und Käptn Brummel alias Agnes Kraus und Harry Oriold in ihrem Bilderbuchkino, das nun „Wir blättern um“ heißt. Am Samstag, 26. März, ab 16 Uhr steht im Fools-Theater „Stolz wie Paule“ auf dem Programm.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Der Kartenvorverkauf für die März-Veranstaltungen ist am Donnerstag, 17. Februar 2022, um 17 Uhr gestartet – zeitgleich online auf www.kultur-im-oberbraeu. de, unter 0 80 24 / 47 85 05 und an der Theaterkasse. Diese und das Tickettelefon sind fortan mittwochs von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr besetzt. Maximal 75 Prozent der Plätze werden nach den bislang gültigen Vorgaben vergeben. Die 1,50-Meter-Regel bei Veranstaltungen ist in Bayern zwar entfallen, dennoch plant das Kultur im Oberbräu zwischen den einzelnen Buchungen einen Abstand von einem Sitz ein. Die genauen Sitzplätze werden den Besuchern deshalb erst bei der Veranstaltung zugewiesen.

Thomas Modlinger, Betreiber des separaten Fools-Kinos unter demselben Dach, hatte ebenfalls einen Kino-Neustart ab März ins Auge gefasst, fällt seine Entscheidung aber nach seiner Rückkehr von der Berlinale. Das Kulturcafé unter der Regie von Andrea Steinberg-Schmid empfängt derweil schon ein paar Tage früher wieder Gäste, nämlich ab Aschermittwoch, 2. März.