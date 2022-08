Kultur im Oberbräu Holzkirchen: Doppelspitze mit viel Erfahrung übernimmt Leitung

Von: Katrin Hager

Neue Spitze im Kulturhaus der Marktgemeinde: Christine von Löwis und Veronika Leo freuen sich auf die neue Saison, die im September startet. © Thomas Plettenberg

Generationswechsel im Kultur im Oberbräu Holzkirchen: Mit Christine von Löwis und Veronika Leo übernimmt ein Duo mit viel Erfahrung die Leitung im Kulturzentrum der Marktgemeinde.

Holzkirchen – Mit frischen Kräften startet das Kultur im Oberbräu ab Mitte September in seine neue Saison – nicht nur, weil die Sommerpause Gelegenheit zum Krafttanken bot. Nachdem die langjährige Kulturhauschefin Ingrid Huber in Ruhestand geht, übernehmen jüngere Kräfte: Christine von Löwis, bisher schon Stellvertreterin Hubers, wird die neue Leiterin des Kultur im Oberbräu. Ihr zur Seite steht Veronika Leo, die vom Waitzinger Keller in Miesbach in die Marktgemeinde gewechselt ist. Trotz viel Erfahrung ein echter Generationswechsel.

Viel ändern wird sich an der Ausrichtung des Kultur im Oberbräu nicht: „Wir versuchen, es in ihrem Sinne weiterzuführen“, sagt von Löwis, Schwiegertochter des heutigen Landrats, über ihre Vorgängerin. Was Huber aufgebaut hat, hat sich bewährt – und da ist auch die neue Leiterin gewissermaßen hineingewachsen: Seit neun Jahren arbeitet sie bereits im Kulturhaus der Marktgemeinde, war als Stellvertreterin Hubers schon bisher an der Geschäftsführung beteiligt, kümmerte sich um Buchhaltung und verantwortete den Bereich Veranstaltungen und Vermietungen.

Viel Erfahrung bringt auch Veronika Leo mit. Nach 18 Jahren beim Waitzinger Keller, zuletzt als Stellvertretung von Leiterin Isabella Krobisch, war sie im Mai bereits nach Holzkirchen ans Kulturhaus der Marktgemeinde gewechselt, um sich einzuarbeiten. Sie übernimmt die Programmleitung Kabarett sowie Vermietungen und Trauungen. Die Aufgaben der Geschäftsführung werden sich die beiden teilen, von Löwis kümmert sich etwa um die Vermietungen, Leo um Kabarett und Programmplanung; zeichnungsberechtigt ist aber nur von Löwis.

„Kulturbetrieb braucht genug Mannschaftsstärke“

Zum Team zählen weitere sechs Mitarbeiter, davon zwei an der Kasse, plus der Hausmeister. „Es sind alles Teilzeitkräfte, deshalb sind wir ein relativ großes Team“, erklärt von Löwis, die Frauen seien alle auch Mütter. „Man braucht für einen Kulturbertrieb genug Mannschaftsstärke“, sagt die neue Chefin, „es gibt viel Abspracheaufwand. Einen festangestellten Techniker etwa haben wir nicht, das müssen wir mit externen klären.“

Auch wenn sich an der Ausrichtung mit der Stabübergabe nichts ändern soll: An einigen Stellschrauben wird durchaus gedreht. Die Kulturkarte, mit der sich Stammkunden eine Ermäßigung erkaufen konnten, gibt es nicht mehr, dafür wird ein Bonussystem eingeführt, wie es vom Einkaufen bekannt ist: Bei jedem Ticketkauf gibt es dann pro Euro Einkauf einen Bonuspunkt im Gegenwert von zehn Cent. „Das soll ein Anreiz sein, wiederzukommen und nicht nur alle paar Jahre ins Kulturhaus zu gehen“, sagt von Löwis. Die Bonuspunkte lassen sich beim nächsten Kauf in Form eines Rabatts einlösen.

Onlinebuchung mit Kundenkonto und Punktesystem

Damit das klappt, ersetzt ein richtiges Kundenkonto wie in einem Onlineshop künftig die bisher mailbasierte einfache Bestellmaske, erklärt Leo. Der Zwei-Wochen-Turnus, bei dem die Veranstaltungen nach und nach in den Vorverkauf gingen, wird abgeschafft. Der Vorverkauf startet künftig an einem Datum für den Rest der Saison – im Falle der nächsten von Ende September bis Ende Dezember, online am 1. September, an der Theaterkasse am 14. September. „Das vereinfacht das System“, meint von Löwis. Damit sei den Kunden freigestellt, im September Karten fürs Weihnachtskonzert zu kaufen, fügt Leo hinzu.

Auch an den Tarifen wird geschraubt. Künftig gibt es derer bei den Abendveranstaltungen vier: Vollzahler, Ermäßigte, Jugendliche und Kinder. Insbesondere Familien sollen – gerade angesichts überall steigender Preise – von besonders günstigen Karten für den Nachwuchs profitieren, damit sie diesen öfter mal ins Theater oder Konzert mitnehmen können. Ein nicht ganz uneigennütziger Kniff des Kulturhauses: „Man muss sich ja die Zukunft sichern“, sagt von Löwis und schmunzelt, „die Kultur soll ja nicht aussterben.“ Kultur für alle zu bieten, das sei das Ziel des kommunalen Hauses.

Bühne auch für Vereine und Laien

Eine Offenheit, die auch in die andere Richtung gilt, wenn dass das Kultur im Oberbräu auch Laienensembles der Region und Vereinen eine Bühne bietet, etwa dem Verein Kulturvision mit seiner Reihe „anders wachsen“. „Das sind keine Sachen, mit denen man Geld verdient“, erklärt von Löwis. Aber sie bereichern das gesellschaftliche Leben. „Kultur wird nie schwarze Zahlen schreiben“, stellt die neue Leiterin klar. „Wenn sie das tut, ist es wahrscheinlich nicht das Richtige.“