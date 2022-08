Kultur im Oberbräu Holzkirchen: Geschäftsführerin Ingrid Huber nimmt Abschied

Von: Katrin Hager

Teilen

Geht in den (Un-)Ruhestand: Ingrid Huber (69) hört als Geschäftsführerin des Holzkirchner Kultur im Oberbräu auf. Dem Kulturbetrieb im Haus bleibt sie als Regisseurin erhalten. © Thomas Plettenberg

Sie gab dem Kulturhaus der Marktgemeinde Charakter, baute es mit auf und führte es zur Blüte. Nun geht Ingrid Huber als Geschäftsführerin des Kultur im Oberbräu Holzkirchen in Ruhestand.

Holzkirchen – Die über sieben Millionen Euro schwere, jahrelange Sanierung mit Umbau des Oberbräu im Herzen von Holzkirchen lief schon, als 2008 der damalige Bürgermeister Josef Höß bei Ingrid Huber anklopfte: Ob sie sich vorstellen könne, im Kulturhaus der Marktgemeinde, betrieben über eine GmbH, die Leitung zu übernehmen? Gemeint war damit: mit Leben füllen, denn die Geschäftsführung selbst oblag zunächst Gemeinde-Kämmerer Josef Krause. Huber brauchte erst einmal Bedenkzeit. Dass sie ein Haus mit Leben und Kreativität füllen kann, hatte die gebürtige Holzkirchnerin damals schon bewiesen: In der früheren Baywa an der Münchner Straße hatte sie zu diesem Zeitpunkt seit fünf Jahren ein kleines, feines Kulturbiotop zum Blühen gebracht.

Die Anfänge

Kreativ sein, das war schon ihres, als Huber noch nicht sozusagen als Kulturintendantin wirkte. Eigentlich ist sie Sportlehrerin. Noch während ihres Studiums in München – „da hatte ich schon vier Kinder“ – kam Huber Anfang der 1980er-Jahre durch die Traumfabrik Regensburg mit dem Bewegungstheater in Berührung. Tanz, Akrobatik, Artistik statt höher, schneller, weiter. Das brachte sie auch in ihre Heimatgemeinde. Zum Turn- und Sportverein (TuS) und auch an die Mittelschule.

Irgendwann wollte sie sich befreien aus dem Korsett des Sportvereins, dessen Vorsitzende sie selbst lange war. Sie klopfte bei Bürgermeister Höß an, um in der früheren Baywa bis zu deren Abriss – heute steht dort das Boarding-House mit dem Restaurant Terra – mit viel Improvisationstalent ein Theater aufzuziehen: das Fools. „Ich wollte mein eigener Herr sein“, sagt Huber. Das Fools-Theater wurde ein voller Erfolg. „Das ist irgendwie so leicht gegangen, obwohl es so viel Arbeit war.“

Fünf Jahre nach diesem Schritt fragte sie also der Bürgermeister, ob sie sich vorstellen kann, die Leitung des neuen Kulturzentrums zu übernehmen. Wieder ein Korsett, in einem kommunalen Unternehmen? Doch die Herausforderung war verlockend, die Chance einmalig. Huber sagte Ja. Eigentlich genau das richtige für ein Organisationstalent wie sie.

Die Übernahme

Sie stieg ein, als das neue Kulturhaus noch eine Baustelle war. Und prägte selbige mit ihrem Konzept und mit ihrem Kompagnon aus der alten Baywa, dem damaligen Kinobetreiber Gerd Zimmer, der schließlich mit in die neue Heimstatt zog. Die Planung des Gebäudes musste sich den Zwecken fügen.

Hubers anfängliche Bedenken sind nie eingetreten. „Ich dachte nie: Jetzt schmeiß ich hin.“ Die Gemeinde hielt sich aus dem operativen Geschäft heraus, vertraute der Erfahrung Hubers und ihres kleinen Teams. „Natürlich muss ich den Wirtschaftsplan prüfen lassen“, sagt Huber, die seit 2017 die Geschäftsführung innehatte, „aber es geht ja auch um öffentliche Gelder.“ Sie sichern das Fortbestehen des Kultur- und Veranstaltungszentrums – ein Glücksfall, dessen Wert insbesondere in den coronagebeutelten vergangenen Jahren klar wurde. Und das Haus lebt: 200 bis 250 Veranstaltungen gingen zuletzt zu normalen Zeiten pro Jahr im Kultur im Oberbräu über die Bühne; zwei Drittel davon Kulturveranstaltungen, der Rest Firmenevents oder Hochzeiten.

Die Prägung

Beim Kulturprogramm hat Huber dem Haus eine eigene Note gegeben. „Wir haben immer ausgesiebt“, sagt Huber, „wir sind überschwemmt worden mit Anfragen.“ Von Agenturen, die ihre Künstler vermarkten. „Wir haben immer eine gewisse Qualität gefordert und uns die Künstler selbst live angeschaut.“ Mitunter entstanden sogar freundschaftliche Bande, viele ausgezeichnete Künstler, insbesondere Kabarettisten, kommen gerne immer wieder ins Holzkirchner Kulturhaus. Huber und ihr Team kennen ihr Holzkirchner Publikum. Und die Grenzen des Hauses, mit der denkmalgeschützten Bühne im Saal und dem Kino unter demselben Dach. Heavy Metal passt da eher nicht hinein, sagt Huber und erinnert sich daran, als mal ein Kinogast sich beschwerte, weil die Band beim Weiberfasching noch in der Opernübertragung im Kino zu hören war. Zu elitär darf es nicht sein, weil sonst das Publikum ausbleibt, und zu seicht soll es auch nicht sein. „Wir haben auch einen Bildungsauftrag“, findet Huber. „Ich bin der Überzeugung, dass wir Menschen Kultur brauchen, weil das bei uns etwas anregt, das im Alltag sonst nicht angeregt wird, Dinge, die du dir sonst nicht vorstellen kannst.“

Die Zukunft

„Als ich angefangen hab, hab ich gesagt, ich mach das maximal zehn Jahre. Jetzt sind es 13“, sagt Huber, die im Oktober 70 wird. „Jetzt kommt der runde Geburtstag, jetzt ist es gut.“ Die Nachfolge ist geregelt. Christine von Löwis, die sich seit neun Jahren als Stellvertreterin Hubers längst bewährt hat, übernimmt die Leitung. Veronika Leo, bislang im Waitzinger Keller in Miesbach tätig, steht ihr als Vize zur Seite.

Aus der Welt des Holzkirchner Kulturhauses ist Ingrid Huber auch im offiziellen Ruhestand ab 1. September aber nicht. Dem Fools-Theater als Sprechtheater-Sparte des Freien Landestheaters Bayern bleibt sie treu. Wenn das Kultur im Oberbräu im September wieder öffnet, wird Huber also nicht mehr als Chefin, aber als Regisseurin aus- und eingehen: Dann starten die Proben für ihre Neuinszenierung von „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“. Sie freut sich schon auf das neue Leben und mehr Zeit für Familie, Garten und Hobbys: „Dann hab ich kein Multitasking mehr“, zitiert Huber eines ihrer Lieblingsbücher und lacht, „sondern Singletasking.“