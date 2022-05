Kultur im Oberbräu Holzkirchen: Virtueller Streifzug mit Mehrwert

Von: Katrin Hager

Mit Laserscanner und Infrarotkamera haben (ab 2.v.l.) Lukas Schönrock und Korbinian Endler vom Kultur im Oberbräu einen digitalen Zwilling erstellt. Alexander Harlander und Geschäftsführerin Christine von Löwis vom Kulturhaus der Marktgemeinde freuen sich, dass das Haus nun auch virtuelle Streifzüge anbieten kann. © Thomas Plettenberg

Das Holzkirchner Kultur im Oberbräu hat einen digitalen Zwilling bekommen: Er ermöglicht einen virtuellen Streifzug durchs Haus – nicht nur als technische Spielerei, sondern mit konkretem Nutzwert.

Holzkirchen – Reinluren in die heilige Künstlergarderobe oder selbst mal von der Bühne hinab in die Stuhlreihen blicken: Dazu gibt das Kultur im Oberbräu jetzt die Möglichkeit. Die Fokus 3D GmbH hat vom Kulturhaus der Marktgemeinde einen digitalen Zwilling erstellt. Am Smartphone, Tablet oder PC kann man sich auf den virtuellen Streifzug durchs Gebäude begeben – über drei Stockwerke, in sämtliche Räume. „Jetzt können die Leute auch hinter die Kulissen blicken“, sagt Alexander Harlander, im Kultur im Oberbräu zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Die Anwendung auf der Homepage des Kulturzentrums bietet ganz neue Einblicke. Die Puppenhausansicht zeigt das gesamte Gebäude im Überblick. Intuitiv lässt sich überall hineingehen. Mehr als eine technische Spielerei: ein interaktives Tool, das gleich passende Services serviert.

Probesitzen und Karten buchen

Man kann im Fools-Theater oder im Festsaal schon mal probeweise Platz nehmen und sehen, wie der Blick auf die Bühne ist – und gleich die Plätze online buchen. Man kann über das Menü am Tresen des Kulturcafés die aktuelle Speisekarte durchsehen oder am Tisch Plätze reservieren. Über Plakate an der Wand kann man den Newsletter abonnieren. Das ganze läuft – anders als bei ähnlichen Anwendungen bis hin zu Google Streetview – ruckelfrei, was die Orientierung erheblich verbessert. Das Datenvolumen ist „gar nicht mal so riesig“, sagt Schönrock, etwa zehn Gigabyte. Die Anwendung selbst ist cloudbasiert und kommt damit schlank daher.

Dahinter steckt einiges an Arbeit und Equipment, mit dem das Start-up Fokus 3D vor Ort anrückte. „Wir haben an einem Tag zehn Stunden lang gescannt“, berichtet Lukas Schönrock, mit gerade mal 21 Jahren Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens. An 1370 Punkten im Gebäude tastete der Laserscanner die Strukturen ab. Eine allein dreieinhalb Kilo schwere 3D-Infrarotkamera kam für die Tiefen-Aufnahmen zum Einsatz.

„Die Tiefenmessung ermöglicht auch eine Bemaßung“, erklärt Schönrock – für noch mehr Nutzwert: Künstler und Agenturen bekommen die Bühnenmaße gleich mitgeliefert, Tagungsplaner sehen, wie sie Gäste verteilen können, Gruppen, ob der Proberaum für ihre Zwecke geeignet ist. „Eine andere Art des Raumgefühls“, sagt Schönrock. Eigens für Brautpaare gibt es eine „Hochzeitstour“, die den Saal in Trauungsbestuhlung zeigt. „Das wird uns den ein oder anderen Besichtigungstermin ersparen“, meint Harlander.

Junger Firmengründer sieht viel Potenzial in der Technik

Die Firma Fokus 3D, gegründet im April 2021, sitzt zwar in Grünwald. Doch der junge Gründer und Geschäftsführer kommt aus Valley, besuchte in der Marktgemeinde die Realschule und die FOS. Korbinian Endler, einer von Schönrocks drei Kompagnons, kommt aus Holzkirchen. Das Kulturhaus der Marktgemeinde ist ihnen da natürlich ein Begriff. In Holzkirchen haben sie schon einen Blumenladen, ein Bergsportgeschäft und ein Fitnessstudio „digitalisiert“. Doch das Kultur im Oberbräu ist eine andere Hausnummer. Schönrock sieht das Projekt als Visitenkarte. Beim Preis, zu dem sich er und Harlander nicht näher äußern wollen, als dass er im vierstelligen Bereich lag, sei man der kommunalen Einrichtung weit entgegengekommen.

In Fokus 3D, glaubt Schönrock, steckt noch viel Potenzial. Für die Vermarktung von Immobilien etwa oder im Gastgewerbe. Auch fürs Kulturhaus sind die Möglichkeiten nicht erschöpft: Denkbar wäre eine Anbindung an Augmented Reality, die „erweiterte Realität“, bei der etwa das Smartphone vor Ort digitale Zusatzinfos und -services liefert. Der erste Schritt in eine neue Dimension.

