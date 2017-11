Holzkirchens FOS darf Internationale Wirtschaft anbieten

Am Ende ging es recht schnell: Das Bayerische Kultusministerium hat für das kommende Schuljahr die Probe-Einschreibung für den neuen Zweig Internationale Wirtschaft an der Fachoberschule (FOS) Holzkirchen zugelassen.

Dies gilt auch für die neuen Bereiche Gesundheit und Internationale Wirtschaft an der Berufsoberschule in Miesbach. Erst vor wenigen Wochen hatten Kreisausschuss und Kreistag einstimmig beschlossen, den Zweig Internationale Wirtschaft für die FOS zu beantragen.

Wie berichtet, werden mit der neuen Schulordnung für die Berufliche Oberschule, also Fachoberschulen und Berufsoberschulen, die neuen Ausbildungsrichtungen Internationale Wirtschaft sowie Gesundheit bayernweit in die Regelform überführt. Die Voraussetzungen für eine Einführung seien bestens, erklärte Schulleiter Josef Schlemmer den Mitgliedern beider Gremien. So sei das aktuelle Wachstum des Wirtschaftsstandorts Holzkirchen und der dort ansässigen international tätigen Unternehmen ebenso ein Kriterium wie die Schülerzahlen in der Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung. Sie ist die bei Weitem stärkste Ausbildungsrichtung an der FOS Holzkirchen – mit fünf Klassen in der 11. und 12. Jahrgangsstufe in diesem Schuljahr. Die erforderliche Zweizügigkeit in der neuen Internationalen Wirtschaft sei somit wohl leicht zu erreichen. Auch die räumlichen Voraussetzungen seien gegeben – dank eines stärkeren Angebots im Umland und weniger Eigenwerbung.

Bei den Kreisräten kam der neue Zweig gut an. So begrüßte es Inge Jooß (SPD), dass nun auch für Realschüler neue Möglichkeiten geschaffen werden, die man früher aufs Gymnasium geschickt habe. Auch Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) sieht darin eine gute Entscheidung: „Eine internationale Schule ist schon lange der Wunsch der Betriebe.“ Die Fachrichtung Internationale Wirtschaft komme dem ein Stück entgegen.

