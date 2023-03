„Kunst im Schaufenster“ Holzkirchen: 27 Künstler, 28 Stationen

Von: Katrin Hager

Rund 40 Besucher und Künstler waren am Montag zur zentralen Vernissage von „Kunst im Schaufenster“ mit Bürgermeister Christoph Schmid (r.) im Holzkirchner Atrium gekommen. © Thomas Plettenberg

Die „Kunst im Schaufenster“ in Holzkirchen geht in die dritte Auflage: Bis zum Ende der Osterferien zeigen 27 Künstler an 28 Stationen ihre Arbeiten.

Holzkirchen – Lockdown-Zeiten sind zwar passé – doch das Konzept hat sich bewährt: Die „Kunst im Schaufenster“ in Holzkirchen, die der Verein Kulturvision und die Standortförderin der Marktgemeinde, Eva-Maria Schmitz, 2021 erstmals aufgezogen hatten, ist zurück. Bis zum Ende der Osterferien locken die Werke regionaler Künstler zum Schaufensterbummel durch den Ort. Am Montagabend fand die zentrale Vernissage mit Bürgermeister Christoph Schmid zur dritten Ausgabe des Kunstpfads im Atrium statt, wo weitere Werke aller Teilnehmer ausgestellt sind. Akkordeonistin Maria Reiter, Tochter der teilnehmenden Künstlerin Irmgard Reiter, steuerte spontan Musik bei, das Eiscafé Franzetti Kostproben der Eismacherkunst.

27 Künstler an 28 Stationen sind heuer dabei – noch mehr als bisher. Wer keinen verpassen will, kann dem Routenvorschlag der Marktgemeinde folgen. Alle Infos dazu sind in den ausliegenden Flyern gebündelt. Ein Schwenk passiert zudem feste Kunstwerke im öffentlichen Raum, darunter Tobels Granitspirale vor dem Kultur im Oberbräu oder auch Karl Jakob Schwalbachs Edelstahl-Skulptur am Autohaus Steingraber.

Die Palette der Arbeiten präsentiert eine bunte Vielfalt an Stilen, Techniken und Materialien. Susanne Stubner zeigt Bilder und Skulpturen aus Glasstückchen. An das Knallige der Pop-Art erinnern die Porträts von Agnes Wieser und die Mixed-Media-Arbeiten, die Gerd-Hubertus Weidenbrücher-Britze am PC entwirft. Christoph Hellhake zeigt Fotografien neben den archaisch anmutenden Acryl-Landschaften seiner Schwiegermutter Irmgard Reiter, Konrad Broxtermann Skulpturen aus Holz. Werker Härtl, dessen Solo-Ausstellung in der Raiffeisenbank noch läuft, nutzt für seine Gemälde statt Farbe Kuhmist. Sandro „Antik“ Thomas steuert unter anderem einen kubistischen Flamingo im Stil der Street-Art bei.

Bis Sonntag, 16. April 2023, ist die „Kunst im Schaufenster“ zu sehen. Schmid wünschte sich, dass der Blickfang die Aufmerksamkeit auch auf die lokalen Geschäfte und ihr Angebot lenkt.

Teilnehmende Künstler

Susanne Stubner, Michael Bachmann, Richard Laubinger, Patricia Späth, Evelin Hermenau, Agnes Wieser, Thomas Jarzina, Dorothee Geißler, Helga Fiebig, Horst Hermenau, Konrad Broxtermann, Gabriele Hofweber, Ulrike Lang, Manfred Lenzer, Sabine Kühner, Ivana de Faveri, Reinhold Schmid, Sandro Thomas, Christoph Hellhake, Irmgard Reiter, Barbara Straub, Werner Härtl, Lizzie Hladik, Simone Möller, Eli Miklavcic, Doris Fohr, Gerd-Hubertus Weidenbrücher-Britze. Infos gibt es auf der Internetseite der Marktgemeinde.