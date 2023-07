Kunstpfad ist eröffnet: In Holzkirchen sind die Eulen los

Von: Katrin Hager

Der Kunstpfad ist eröffnet: (vorne v.l.) Chris Billy, Sohn von Organisatorin Elisabeth Schick-Billy, Julie Gaskell und Kevin Cromwell von Wild in Art, Lucienne Billy, Gräfin Franziska von Drechsel (Hospizkreis) sowie Bürgermeister Christoph Schmid. © Thomas Plettenberg

Mit großen Augen blicken sie Passanten an Marktplatz, Münchner Straße, HEP oder Herdergarten an: 19 bunte Eulen bevölkern Holzkirchen und locken ab diesem Wochenende auf kostenfreie Entdeckungstour.

Holzkirchen – Die Vorbereitung dauerte Monate und kostete viel Überzeugungskraft. Nun ist aus der Idee, die Elisabeth Schick-Billy von einem Besuch mit ihrer Tochter Lucienne in Edinburgh mitbrachte, Realität geworden: Zwölf große und sieben kleine Eulenfiguren bilden seit gestern einen Kunstpfad durch Holzkirchen, vom Bahnhof bis in die Tegernseer Straße. Finanziert von Sponsoren, allesamt hochwertig gestaltet von Künstlern (große Skulpturen) sowie Kindergärten und Schulen (kleine Eulen).

Am Marktplatz wurde der Eulen-Pfad am Freitagnachmittag eröffnet. Im Juli und August bringen die Skulpturen Farbe und Fröhlichkeit in den Ort. Er freue sich, dass die Aktion mit Holzkirchen erstmals Station in Deutschland mache, sagte Bürgermeister Christoph Schmid. „Wir wollen Gesprächsstoff liefern und Kunst zum Anschauen.“

Die etwa 40 Gäste samt einer britischen Delegation der Organisation Wild in Art, die hinter dem Benefiz-Ausstellungskonzept steht, hatten sich um die Eule „Reader“ versammelt. Gestaltet hat sie Künstlerin Eli Miclavcic aus Holzkirchen mit mehreren Schichten Farbe, Spray und Blattgold und Augen wie Sonne und Mond. Sie zeigt Fantasie-Bücher und eine Tür zur Fantasie, wo Zeit nicht wichtig und alles möglich ist.

Die Eulen haben auch eine Botschaft

Ob „Mr. Moustache“ mit wildem Bart von Sandro Thomas, der wie Lizzie Hladik gleich zwei Exemplare beigesteuert hat, Thomas Jarzinas „Mo“, die auf die ökologische Bedeutung des Waldbodens verweist, Agnes Wiesers „The Innocent“ mit Rosen und Putten oder Susanne Stubners „Alfons der Prunkvolle“ mit Glasmosaik-Augen: Die Eulen haben allesamt eine Botschaft, die ihre Macher den Betrachtern auf einem Schild auch verraten.

Auch bei den kleinen Eulen haben sich die Gestalter viel Mühe gegeben, sie brauchen sich neben den Künstler-Eulen wahrlich nicht zu verstecken. Eine davon ist die „Hüterin des Waldes“ mit fantastischen Blüten und Blättern, gestaltet von Tina Blessig, die heuer ihren Abschluss an der Holzkirchner Oberland-Realschule gemacht hat.

Kunstpfad lockt bis bis Ende August zum Entdecken

Bis Ende August bleiben die Eulen in Holzkirchen zu sehen. Der Kunstpfad ist frei zugänglich, ein Flyer weist alle Standorte aus. Unter anderem liegt er bei Lizzie Hladik am Atelier (Münchner Straße 21) aus. Dort eröffnet an diesem Samstag auch ein Pop-up-Store, der die Ausstellung begleitet: Dort gibt es freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr für den guten Zweck Artikel zu „The Big Hoot“ zu kaufen, die etwa Schüler und Lehrer des Beruflichen Schulzentrums Miesbach mit viel Liebe hergestellt haben: Eulen aus Ton, Holz, Draht oder Stoff.

Der Erlös aus dem Verkauf geht an den Hospizkreis im Landkreis Miesbach, der in Bad Wiessee ein Hospiz einrichtet. Der Hospizkreis ist auch begünstigt bei der Abschlussveranstaltung des Benefiz-Kunstprojekts „The Big Hoot“: Am 14. September um 18 Uhr werden die Eulen versteigert. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Infos zum Projekt gibt es auch auf der Internetseite von The Big Hoot Holzkirchen.