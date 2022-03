Kunstprojekt „Dokurona“: Was hat Corona mit uns gemacht?

Führten durch die Matinee der „Dokurona“: Landrat Olaf von Löwis und der Zither-Manä. © Monika Ziegler/kulturvision-aktuell.de

Mit dem dokumentarisch-kulturellen Projekt „Dokurona“ hat die Initiative „anders wachsen“ ein starkes Zeichen gesetzt. Das hat eine Präsentation gezeigt. Online ist sie weiter zu sehen.

Holzkirchen – Mit dem dokumentarisch-kulturellen Projekt „Dokurona“ hat die Initiative „anders wachsen“ ein starkes Zeichen gesetzt: Unter Federführung von Monika Ziegler hatte sie dazu aufgerufen, in Beiträgen in Wort, Bild, Schrift und weiteren Ausdrucksmöglichkeiten der Frage nachzugehen „Was macht Corona mit uns?“. Aus mehr als 80 eingereichten Beiträgen wählte eine Jury ein Konzentrat aus. Dieses wurde am Sonntag im Rahmen einer Matinee vor etwa 40 Besuchern im Fools-Theater im Holzkirchner Kultur im Oberbräu präsentiert – mit hoher Qualität und Akzeptanz.

Der Zither-Manä sorgte mit drei Stücken für die niveauvolle musikalische Umrahmung. Aus aktuellem Anlass spielte er gleich zu Beginn ein Antikriegslied, ehe Monika Ziegler zwei berührende Stellungnahmen zweier über 90-jähriger Damen vorlas. Während die eine, Bewohnerin eines Rottacher Seniorenheims, versuchte, sich konstruktiv mithilfe der Kultur mit den Folgen der Seuche zu arrangieren, schlug die andere resignative Töne an: „Für mich hat sich gar nichts geändert. An irgendwas muss man ja sterben.“

„Kunst auf Abstand“ und „Stillstand“

Landrat Olaf von Löwis ließ es sich nicht nehmen, als umsichtiger Moderator zu fungieren. Er verknüpfte geschickt die verschiedenartigen Programmpunkte und lieferte per Video selbst einen Beitrag am Klavier. Wie man geistreich und kunstvoll mit Sprache umgehen kann, zeigten Physiker Klaus Beckord mit seinem Gedicht „Man gibt uns täglich neue Zahlen, aber keiner weiß, woher“ und „Lyrik-Punk“ Volker Camehn mit seinem Traktat aus „Taubenschiss im Zeichen des Elfenbeinturms“.

Spannende Filmbeiträge lieferten Graffitikünstler Sandro Thomas mit „Kunst auf Abstand“ und Bildhauer Andreas Kuhnlein, der das Aufstellen seiner Skulptur „Stillstand“ in freier Natur mit einer überdimensionalen Schaufel und ebenso riesigem Pickel filmte. Höchst beeindruckend, weil hautnah geschildert, war der Erfahrungsbericht der 21-jährigen Alisa Nowak. Sie ging vor zwei Jahren in die USA, um als Au-pair und am College „den amerikanischen Traum zu leben“. Dies gelang ihr anfangs, bis sie an Covid-19 erkrankte, mit schwerem und langem Verlauf. Dazu gesellten sich eine ausländerfeindliche Gesundheitspolitik unter Donald Trump, ein schwaches Gesundheitssystem und horrende, natürlich selbst zu bezahlende Arztrechnungen. So, wie es aussieht, ging alles noch mal gut.

Schicksale, die ein Virus schrieb: Mit diesem Foto hat sich der Schlierseer Fotograf Florian Bachmeier am Projekt „Dokurona“ beteiligt. Die Aufnahme des Covid-Patienten im Krankenhaus Agatharied, der im April 2020 auf dem Weg der Besserung ist, während seine Frau, die zeitgleich mit ihm eingeliefert worden war, gerade gestorben ist, wurde 2020 auch als bayerisches Pressefoto des Jahres ausgezeichnet. © Florian Bachmeier

Fotograf Florian Bachmeier steuert bewegende Bilder bei

Auf Ben Blaskovics Song „Home“ als Video und Wortbeiträgen von Florian Bachmeier, Peter Reuter, Verena Wolf und Matthias Striebeck folgte eine Familienproduktion wie aus einem Guss: Ein nachdenklicher und lyrischer Text des Weyarner Altbürgermeisters Michael Pelzer zur gedanklichen Einstimmung ging einem Video mit seiner Tochter Isabella Winkler, Leiterin einer Holzkirchner Ballettschule, voraus. Auf einem Steg am Kirchsee tanzt sie im späten Morgengrauen ausdrucksstark zu Klaviermusik, bis sie schließlich im Wasser verschwindet, ihre Hände mit eingeschlossen. „Es sind die Berührungen, die uns fehlen. Das Nahsein. Wie wichtig sind uns plötzlich unsere Hände geworden – gerade jetzt, wo wir sie nicht mehr zum Fühlen des anderen benutzen dürfen“, heißt es in Pelzers Text. Tatsächlich durften Ballettlehrer ihre Schüler im Unterricht nicht mehr berühren.

Waltraud Milazzo führte die kleine Ausstellung im Foyer des Kulturhauses mit ihrer Coronamasken-Plastik „Der Kuss“ an. In sie fügten sich hinsichtlich Originalität, Aussagekraft und Qualität nahtlos ein mit Fotografien, Zeichnungen und Bildern: Lisa und Mona Wagner, Sibylle Guttenberg, Monika Hennig, Max Kalup, Florian Bachmeier, Jürgen Fiege und Chris Rogl.

Die Sammlung aller Beiträge ist auf der Internetseite des Projekts einsehbar.

Reinhold Schmid