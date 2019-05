Kurioser Einsatz: Feuerwehr Holzkirchen entfernt Ring von Finger

Als Feinmechaniker waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Holzkirchen kürzlich gefragt. Sie mussten einen Ring von einem Finger entfernen. Das steckte dahinter.

Holzkirchen – Ob Autounfall oder Hausbrand: Wenn die Feuerwehr Holzkirchen ausrückt, ist meist schweres Gerät gefragt. Am Donnerstagabend waren die Einsatzkräfte eher als Feinmechaniker gefragt. Sie mussten in einer Arztpraxis im Atrium einen Ring vom Finger eines Patienten entfernen. Wie oft so etwas vorkommt und ob seine Truppe für Einsätze dieser Art gerüstet ist, haben wir Kommandant Ludwig Würmseer im Interview gefragt.

Herr Würmseer, was braucht es, um einen Ring vom Finger zu schneiden?

Ludwig Würmseer: (lacht) Auf jeden Fall eine ruhige Hand. Und natürlich das richtige Werkzeug.

Einen Rettungsspreizer in Miniaturausführung?

Ludwig Würmseer: So ungefähr. Nur haben wir so was leider nicht. Solche Einsätze sind ja auch nicht unser Spezialgebiet. Es war der erste Fall, an den ich mich erinnern kann. Von anderen Feuerwehren weiß ich aber, dass solche Alarme keine Ausnahme sind. Also werde wir uns dafür besser vorbereiten. Nicht, dass wir eines Tages einen Juwelier zu Hilfe rufen müssen.

Gibt’s dafür überhaupt die passende Ausrüstung?

Ludwig Würmseer: Sicher. Meist handelt es sich um Schleifgeräte mit einer Schutzvorrichtung, die mit einer Schmierflüssigkeit zwischen Finger und Ring geschoben wird. Das beugt Verletzungen vor.

Und was haben Sie am Donnerstag gemacht?

Ludwig Würmseer: Ich selbst war nicht dabei, aber meines Wissens haben die Kollegen mit einem Bolzenschneider gearbeitet. Das ist kein leichtes Unterfangen, aber wir machen das ja alles nur unter ärztlicher Aufsicht.

Abschließend die spannendste Frage: Warum wollte der Ring nicht runter vom Finger?

Ludwig Würmseer: Zum konkreten Fall möchte ich nichts sagen. Datenschutz. Grundsätzlich kann es aber viele Ursachen geben. Eine Schwellung, zum Beispiel. Oder der Finger ist einfach dicker geworden.