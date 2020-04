Ein Unbekannter hat in Holzkirchen eine Blitzer-Attrappe aufgestellt. Die Polizei ermittelt. Für sie geht es um einen ernsten Vorfall.

Holzkirchen - Da staunte die Polizei nicht schlecht. Die Beamten wurden am Samstag nachmitttags an die Tölzer Straße 50 in Holzkirchen gerufen. Dort hatte ein Unbekannter eine Blitzer-Attrappe aufgestellt.

Wie die Polizei mitteilt, bestand diese aus einem rund 1,50 Meter langen Besenstiel, auf dem ein Kasten mit einem roten Rückstrahler angebracht war. Die Attrappe sei bei näherem Hinsehen nicht täuschend echt gewesen, hätte auf vorbeifahrende Autos aber durchaus wie ein echtes Blitzgerät wirken können.

Die Polizei vermutet, dass ein Anwohner mit der Attrappe den Verkehr bremsen wollte, weil ihm an dieser Stelle zu schnell gefahren wurde.

Kurioser Fall in Holzkirchen: Unbekannter stellt Blitzer-Attrappe auf

Damit könnte sich der Anwohner mehr Ärger eingefangen haben, als er dachte. Wie die Polizei meldet, sei das Aufstellen der Attrappe kein Bagatelldelikt. Die Beamten wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Amtsanmaßung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall schildern können, werden gebeten sich unter der Nummer 08024/90740 bei der Polizei in Holzkirchen zu melden.

Mehr aus Fischbachau: Wegen Coronavirus: Maibaumaufstellen in Hundham fällt aus