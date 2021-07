Biontech und Moderna auch bei Impf-Sonderaktion

Nach Empfehlung der STIKO

Zweimal Atrazeneca - das war der Deal bei der Impf-Sonderaktion des Landkreises Miesbach. Doch viele Erstgeimpfte sind abgesprungen. Wenn‘s am Impfstoff lag, war der Rückzieher vorschnell.

Landkreis – Biontech oder Moderna als Zweit- nach Astrazeneca als Erstimpfung: Diese neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission bringt die Impf-Sonderaktion des Landkreises, deren zweiter Teil von 16. bis 18. Juli stattfindet, einmal mehr etwas durcheinander. Die gute Nachricht: Das Landratsamt wird versuchen, für alle mit Astrazeneca Erstgeimpften einen mRNA-Stoff für den zweiten Termin in der Mittelschule in Holzkirchen zu bekommen. Dies teilt die Behörde auf Anfrage mit. Bislang wurde diese sogenannte Kreuzimpfung nur im Impfzentrum in Hausham angeboten. Nicht gerade wenige blieben bei Astrazeneca, was sich kraft der jüngsten Informationen, wonach die Zweitimpfung mit einem der mRNA-Impfstoffe deutlich besser gegen die Delta-Variante des Corona-Virus schützen soll, ändern dürfte.



Kreuzimpfung jetzt auch bei der Sonderaktion

Zur Erinnerung: Das Landratsamt bot bei der Sonderaktion im April 2000 Impfungen mit Astrazeneca an. Letztlich konnte sich jeder Erwachsene mit der Maßgabe registrieren, dass auch beim zweiten Termin im Juli Astrazeneca verabreicht wird – am gleichen Wochentag zur gleichen Uhrzeit.

Hunderte Absagen für den zweiten Termin - mal sollte es schneller gehen, mal war es der Impfstoff

Seitdem hat sich einiges verschoben. Bereits Mitte Juni berichtete das Landratsamt von 400 Erstgeimpften, die den zweiten Termin in Holzkirchen abgesagt haben. Inzwischen, so heißt es auf Nachfrage, sind es täglich zehn weitere Absagen, und bei vielen steht der Grund auch mit dabei: Zweitimpfung mit Biontech beim Hausarzt. Viele hatten auch einen früheren Termin angestrebt, um zügig als vollständig geimpft zu gelten. Die Absagen sind für die Behörde insofern unschön, als sie einen Mehraufwand bedeuten und die Bedingungen eigentlich von Beginn an klar waren.



Freit Termine werden nachbesetzt - rund 1700 sind schon vergeben

Ebenfalls Mitte Juni bekamen die Teilnehmer der Sonderaktion neue Uhrzeiten für ihre Zweitimpfung (wir berichteten). Anders als die ersten Termine sind die nicht im Zwei-Minuten-Abstand, sondern viertelstündlich getaktet. Grund ist, dass das Landratsamt die Zweittermine auf Geheiß der übergeordneten Behörden in das BayIMCO-Portal (www.impfzentren.bayern.de) einpflegen musste, über das auch die Anmeldungen fürs Impfzentrum laufen. Ein doch erheblicher Aufwand. Weil die Sonderaktion nun aber an das System angedockt ist, konnte das Impfzentrum die abgesagten Termine in der Holzkirchner Mittelschule nachbesetzen – und zwar mit Astrazeneca-Erstgeimpften, die ihren zweiten Termin in Hausham nicht wahrnehmen konnten. Somit gibt es weiterhin 1850 Termine zwischen Freitag und Sonntag, 16. und 18. Juli. Zuletzt waren 1700 vergeben.

