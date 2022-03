Mehr Wühlmäuse durch milden Winter: Plage möglich

Von: Dieter Dorby

Dicht an dicht reihen sich derzeit die Erdhügel wie hier an der B 318 bei Reitham in der Gemeinde Warngau. © tp

Durch die milden Winter haben sich Wühlmäuse im Landkreis immer weiter verbreitet. Bleibt es mild, könne eine Plage folgen, sagt das AELF. Die Landwirte steuern gegen.

Landkreis – Auf den Wiesen sind sie derzeit gut zu sehen: aufgeworfene Erdhaufen, die dicht an dicht das erst noch ergrünende Gras bedecken. Die kleinen Erdhügel sind im Oberland typisch für diese Jahreszeit, bestätigt Elisabeth Kitzeder. Wie die Sachgebietsleiterin für Beratung und Bildung beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen erklärt, kommen als Urheber neben dem artgeschützten Maulwurf auch Wühl- und Feldmäuse infrage.

Die ganzjährig aktive Wühlmaus, auch Schermaus genannt, ist zwischen zehn und 24 Zentimeter klein und kann dennoch großen Schaden anrichten. „Die Mäuse können sich vor allem durch die milden Winter schneller verbreiten“, sagt Kitzeder. Ob es sich in diesem Jahr schon um eine Wühlmaus-Plage handelt, lasse sich noch nicht so recht abschätzen. Es komme auf den weiteren Witterungsverlauf an.

Bei Landwirten sind die Wühlmaushügel ungern gesehen, wie Kitzeder erklärt: „Das Gewühle hat zur Folge, dass die Erdhaufen im gemähten Gras zurückbleiben.“ Dadurch werde das Viehfutter mit Erde verschmutzt und verliere so an Qualität. Zudem schaden sie den landwirtschaftlichen Maschinen. Durch die Erde werden die Klingen des Mähwerks schneller stumpf, was zusätzlichen Aufwand für die Landwirte bedeutet. Darüber hinaus verunkrauten solch offene Stellen leichter.

Um die Wühlmäuse in Schach zu halten, setzen Landwirte laut Kitzeder auf Mäusefallen, die in den Gängen der Mäuse aufgestellt werden. Zudem werden für den Mäusebussard und andere Greifvögel Ansitzstangen auf den Wiesen aufgestellt. Diese T-förmigen Rundhölzer nutzen die gefiederten Jäger als Beobachtungsposten, um die Fläche zu beobachten und nach Mäusen Ausschau zu halten.

Ob sich unter Tage nun ein geschützter Maulwurf, eine Feldmaus oder eine Wühlmaus austobt, verrät die Form der aufgeworfenen Erdhügel, wie Kitzeder erklärt: Die Feldmaus hinterlässt kleine bis gar keine Erdhaufen, dafür aber offenstehende Löcher. Die Hügel der Wühlmaus zeichnen sich durch flache Haufen mit einem seitlichen Gang ohne offene Löcher aus. Der Maulwurfshügel hingegen ist ebenmäßiger und größer als die Haufen der Wühlmäuse und erinnert eher an einen Vulkan.

