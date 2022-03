Latein-Kurs an der Volkshochschule: Warum Thomas Schoeller die antike Sprache lernt

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Interessiert sich für Cicero und Petrarca: Thomas Schoeller nimmt Lateinunterricht an der Volkshochschule. © Thomas Plettenberg

Thomas Schoeller erklärt im Interview, warum er trotz früherer Aversion die antike Sprache Latein lernt. Der 70-Jährige belegt einen Sprachkurs an der Volkshochschule.

Holzkirchen – Latein ist eine tote Sprache? Keineswegs, findet Thomas Schoeller. Der 70-Jährige, der in Buenos Aires geboren wurde und seine Jugend in Brüssel verbrachte, besucht seit zwei Jahren einen Lateinkurs der Volkshochschule in Holzkirchen. Im Interview erklärt der ehemalige Gemälderestaurator, was ihn an der antiken Sprache fasziniert.

Herr Schoeller, viele Gymnasiasten wären froh, wenn sie sich nicht mit lateinischer Grammatik rumplagen müssten. Sie tun sich das freiwillig an. Warum?

Thomas Schoeller: Anlass war, dass ich früher in der Schule Latein hatte. Ich habe es zwar bis zum großen Latinum geschafft, aber ich war kein guter Schüler. Vermutlich habe ich da noch ein Trauma zu überwinden beziehungsweise einen Komplex aufzuarbeiten (lacht). Außerdem versuche ich auf diese Weise, meine grauen Zellen zu mobilisieren. Ich war früher Gemälderestaurator, habe mich aber inzwischen zur Ruhe gesetzt.

Ihre grauen Zellen könnten Sie auch mit einer modernen Fremdsprache mobilisieren...

Thomas Schoeller: Da haben Sie natürlich recht. Wäre ich noch im Berufsleben, würde ich wohl Business-Englisch lernen. Aber jetzt, in meinem Alter, kann ich die Dinge machen, die mich einfach nur erfreuen.

Was erfreut Sie an einer toten Sprache?

Thomas Schoeller: Es ist spannend, zu sehen, wie sehr Latein andere romanische Sprachen wie Französisch, Spanisch oder Italienisch beeinflusst hat. Es gibt eine Fülle von Wörtern, die aus dem Lateinischen stammen. Sogar im Englischen gibt es überraschenderweise viele lateinische Begriffe. Manchmal kann man Wörter aus dem Französischen ins Englische transformieren, und sie werden verstanden.

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Ukraine-Krieg: Experte sieht eigene Motive für Schröder bei Putin - Ex-Kanzler plant wohl nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Ukraine-Krieg: Experte sieht eigene Motive für Schröder bei Putin - Ex-Kanzler plant wohl nächste Schritte

Zum Beispiel?

Thomas Schoeller: Das Französische „confirmer“ heißt auf Englisch „to confirm“, also „bestätigen“. Beides kommt vom lateinischen „confirmare“. Sogar im Bairischen gibt’s lateinische Wörter. Zum Beispiel das schöne Wort „Servus“. Das bedeutet „Sklave, Diener§. Die bairische Begrüßung bedeutet also „zu Diensten“. Ich finde das interessant. Allerdings macht mir nicht nur das Lateinlernen an sich Spaß: Es ist das Gesamtpaket, das der Kurs bietet. Wir sind eine Gruppe von vier Leuten plus unsere Lehrerin, die Südtirolerin ist. Wir gehen nach dem Kurs noch zum Essen und unterhalten uns.

Auf Lateinisch?

Thomas Schoeller: Bis man Latein wirklich sprechen kann, braucht man wahrscheinlich eine Ausbildung zum Priester (lacht). Das ist nicht das Ziel des Kurses. Wir übersetzen immer aus dem Lateinischen ins Deutsche. Es ist sehr Grammatik-lastig. Aber die Struktur der Sprache zu verstehen, ist eine gute Übung für lebendige Sprachen, indirekt natürlich. Latein schafft ein verfeinertes Verständnis für moderne Sprachen. Auch wenn es für mich früher ein Quell der Frustration war: Ich kann dank meiner Lateinkenntnisse sehr gut intuitiv in andere Sprachen übergehen.

Welches Lernziel wollen Sie im Kurs erreichen?

Thomas Schoeller: Mein Traum wäre, so weit zu kommen, dass ich flüssig einen Text von Cicero lesen kann. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich muss noch sehr viel Vokabular lernen.

Welchen seiner Texte?

Thomas Schoeller: Die Schrift „De re publica“. Das ist ein ganz spannender Text über das Staatswesen. Einige der Grundsätze über das politische Leben, mit denen sich Cicero damals befasst hat, sind heute noch aktuell. Es gibt auch mittelalterliche Texte, die mich interessieren. Zum Beispiel „Die Besteigung des Mont Ventoux“ von Petrarca. Er beschreibt auf poetische Weise die Besteigung dieses Berges, der heute auf der Strecke der Tour de France liegt. Dann würde mich noch die „Ars amatoria“, die Kunst der Liebe, von Ovid interessieren. Ein lustiger Text, in dem man erfährt, wie man seinen Partner betören kann (lacht).

Welche Beweggründe haben die restlichen Teilnehmer des Kurses?

Thomas Schoeller: Ganz unterschiedliche. Eine Dame war früher Dolmetscherin. Sie ist sehr sprachaffin. Dann ist da noch ein Ingenieur, der im hohen Alter von 80 Jahren mit Latein angefangen hat. Und ein ehemaliger Verwaltungsbeamter. Alle sind sehr fleißig und schlagen vieles nach. Ich bin wahrscheinlich der Faulste. So wie früher in der Schule (lacht).

Das Gespräch führte Bettina Stuhlweißenburg.

Latein in Holzkirchen

Weitere Infos zum VHS-Kurs „Latein für Erwachsene mit Grundkenntnissen“ gibt es online auf www.vhs-oberland.de.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.