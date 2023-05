Zehn neue Routen für Laufsportler

Holzkirchen

Holzkirchen hat ab sofort einen Laufpark. Er besteht aus zehn Strecken, die auf Vorschlag des RSLC entstanden sind.

Holzkirchen – Passionierte Läufer scheuen kein Schlechtwetter. Deshalb haben es sich Moritz Remuta (Grüne) und seine Fraktionskollegin Anita Gritschneder nicht nehmen lassen, bei strömendem Regen zur Eröffnung des sogenannten Holzkirchner Laufparks zu kommen – als einzige Vertreter des Gemeinderates, abgesehen von Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Der kam sogar in Laufklamotten: „Ich wollte Euch Sonnenbrillen mitbringen, damit meine Waden nicht so kasig sind“, scherzt er mit Blick auf seine nicht gerade sonnengebräunten Beine, die aus der kurzen Sporthose herausschauen. „Aber das hat sich bei dem Regen ja erübrigt.“

Macht nichts, schließlich sind die Anwesenden nicht gekommen, weil Schmid seine Unterschenkel enthüllt. Sondern die neue Informationstafel am Batusa, die einen von zwei zentralen Einstiegen in den Laufpark darstellt. Der andere Startpunkt liegt am Holzkirchner Bahnhof.

Der Laufpark ist – anders als der Name vermuten lässt – kein Park im eigentlichen Sinn, sondern zehn ausgeschilderte Laufstrecken zwischen 4,9 und 16,1 Kilometern Länge in und um Holzkirchen. Bei der Routenplanung haben sich die Holzkirchner Standortförderer Eva-Maria Schmitz und Tim Coldewey auf die Expertise des Radsport- und Lauf-Clubs Holzkirchen (RSLC) verlassen: „Der RSLC hat auf der Grundlage seines Lauftrainings Vorschläge gemacht, und denen sind wir gefolgt“, so die Leiterin der Standortförderung, Eva-Maria Schmitz.

Die Ausweisung der Strecken ist Teil des Sportentwicklungsplans. „Wir folgen damit dem Wunsch des vereinsungebundenen Sports“, sagt Schmid. Er dankt den Bürgermeistern von Valley und Warngau, deren Fluren Teil des Laufparks sind sowie den Grundbesitzern, die Läufer billigen. Knapp 6000 Euro haben Planung und die insgesamt 150 Wegweiser gekostet, die der Bauhof aufgestellt hat. „Pro Meter haben wir sechs Cent ausgegeben“, erklärt Schmid. Die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und die Raiffeisenbank Holzkirchen beteiligten sich als Sponsoren.

Die zehn Routen müssen nicht zwingend an den beiden Startpunkten beginnen – Läufer können auch andernorts in die Strecken einsteigen, deren Länge sich dann unter Umständen ändert. „Am besten steigt man dort ein, wo man wohnt“, so Schmid. Auch Coldewey sagt: „Es wäre unsinnig, den Startpunkt einer Laufstrecke mit dem Auto anzufahren.“ Das Gesamtnetz ist 94,5 Kilometer lang. Der Schwierigkeitsgrad der Routen ist unterschiedlich. Es gibt leichte Routen wie die knapp sechs Kilometer lange Erlkam-Runde im Holzkirchner Norden, die auch durch Föching führt. Mittlere Routen wie die zehn Kilometer lange Marktlauf-Runde, die auf den Spuren der Wettkampfstrecke über Buch nach Kleinhartpenning und zurück in den Holzkirchner Südwesten führt und sich aufgrund des hohen Waldanteils für heiße Tage eignet. Die anspruchsvollste Strecke ist die landschaftlich sehr reizvolle Zehn-Meilen-Runde, die über 110 Höhenmeter bis auf den Asberg bei Großhartpenning führt.

Schmid hat schon eine Lieblingsrunde: Die 6,5 Kilometer lange Roggersdorf-Runde: „Da meint man, man sei weit weg von jeglicher Urbanität“, schwärmt er. Sein grüner Gemeinderatskollege Remuta, der meist im Bereich Erlkam läuft, möchte mal die Teufelsgraben- sowie die Fichtholz-Runde ausprobieren: „Da durch den Wald, das stelle ich mir sehr schön vor.“ Gritschneder joggt regelmäßig zwischen der Roggersdorfer und der Marktlauf-Runde. „Der Laufpark ist ein Anreiz, mal eine neue Strecke auszuprobieren“, sagt sie.

