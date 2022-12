Ökumenische Nachbarschaftshilfe leistet Dienst am Nächsten

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Sie sorgt dafür, dass die Hilfe ankommt: Einsatzleiterin Christina Bader-Kowalski. © Thomas Plettenberg

Die Nachbarschaftshilfe Holzkirchen stopft Löcher im sozialen Netz - und das bereit seit mehr als 30 Jahren. Dafür ist sie auf Spendengelder angewiesen. Helfen Sie mit! Im Rahmen unserer Aktion „Leser helfen Lesern“ ist das möglich.

Holzkirchen – Seit mehr als 30 Jahren schon leistet die Ökumenische Nachbarschaftshilfe Holzkirchen ihren Dienst am Nächsten: Sie springt da ein, wo das soziale Netz löchrig ist. Senioren, Kranke, aber auch junge Familien finden hier Hilfe im Alltag. 74 Mitglieder hat der gemeinnützige Verein und 48 ehrenamtliche Helfer. Pro Monat fallen im Schnitt 46 unterschiedliche Einsätze mit monatlich 285 Helferstunden an. Die Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ hilft bei der Finanzierung dieses Angebots. Wir sprachen mit Einsatzleiterin Christina Bader-Kowalski über das Engagement des Vereins.

Frau Bader-Kowalski, an wen richtet sich die Hilfe der ökumenischen Nachbarschaftshilfe?

Wir verstehen uns als Brücke zu Bürgern in schwierigen Situationen – egal, ob Jung oder Alt. Meist sind es aber ältere Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Wir begleiten sie zum Arzt oder zu Behörden, wenn sie das alleine nicht können. Wir besuchen sie zuhause oder im Pflegeheim, damit sie nicht vereinsamen. Wir gehen mit ihnen spazieren, machen Spiele und übernehmen den Einkauf. Wir helfen aber auch immer öfter beim Ausfüllen von Formularen und bei leichten Arbeiten im Haushalt oder im Garten. Rasenmähen zum Beispiel. Wir wollen den Menschen ermöglichen, so lange wie möglich in ihrem vertrauten Zuhause zu bleiben.

Haben diese Menschen denn keine Angehörigen, die ihnen helfen?

Viele sind tatsächlich allein. Andere haben zwar Familie, aber eben nicht vor Ort, weil ihre Kinder und Verwandten weit weg leben. Für diese Familien ist es sehr beruhigend, zu wissen, dass jemand vorbeikommt und sich kümmert. Meist ist es jedoch so, dass die Angehörigen ins Berufsleben eingebunden sind und sich deshalb nicht so intensiv kümmern können, wie es die individuelle Situation gerade erfordert. Unsere Ehrenamtlichen sind zwei bis drei Mal pro Woche im Einsatz.

Unser Spendenaktion „Leser helfen Lesern“: die wichtigsten Infos im Überblick Begünstigte: Von der Aktion „Leser helfen Lesern“ profitieren drei Organisationen. In Kooperation mit dem Verein „Holzkirchen hilft“ unterstützen wir Geringverdiener aus dem gesamten Landkreis, die wegen der hohen Energie- und Lebenshaltungskosten in Not geraten. Mit einem kleineren Teil des Erlöses werden außerdem der Bau eines Inklusions-Spielplatzes für Kinder mit und ohne Behinderung in Miesbach und der Besuchsdienst der Nachbarschaftshilfe Holzkirchen gefördert. Spendenkonto 13 300: Spenden können auf das Konto 13 300 bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee (BLZ 711 525 70), IBAN DE04 7115 2570 0000 0133 00, eingezahlt werden – persönlich oder per Überweisung. Spendenquittungen: Der Durchschlag der Überweisung wird bis zu einem Betrag von 300 Euro vom Finanzamt als Zuwendungsbestätigung anerkannt. Für Spenden über 300 Euro stellt das Landratsamt die Spendenquittungen aus. Spender werden gebeten, die vollständige Anschrift anzugeben.

Wie reagieren die Menschen, denen Sie helfen?

Sie sind sehr dankbar. Die meisten leben richtig auf, wenn ihr Helfer oder ihre Helferin kommt. Wir versuchen, für jeden einen festen Helfer oder eine feste Helferin zu finden, damit er eine feste Bezugsperson hat. Deshalb achten wir beim ersten Besuch des Helfers oder der Helferin auch darauf, dass die Chemie stimmt. Denn nur dann kann sich Vertrauen entwickeln. Aber es gibt auch Menschen, die zwei bis drei Helfer beziehungsweise Helferinnen haben, weil sie verschiedene Bedarfe haben. Wir haben insgesamt 48 Helfer. Sie übernehmen unterschiedliche Dienste.

Ihre Helfer arbeiten ehrenamtlich.

Das ist richtig. Sie bekommen jedoch eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde. Sechs Euro leistet die Person, die betreut wird, zwei Euro die Nachbarschaftshilfe. Wir übernehmen auch die Fahrtkosten, die bei einem Einsatz anfallen. Das können wir aber nur machen, weil wir Spendengelder bekommen. Ohne die Spenden von Firmen, den Kirchen, der Gemeinde und privaten Personen könnten wir nicht existieren. Man darf auch nicht vergessen: Unter den Personen, die wir betreuen, gibt es auch Bedürftige, die sich die Aufwandsentschädigung nicht leisten können. Wir hatten zum Beispiel einmal den Fall einer hochschwangeren Frau, der es nicht gut ging. Sie hatte bereits zwei sehr lebhafte Zwillinge. Ein bis zwei Mal pro Woche kam dann vorübergehend eine Helferin, um auf die Zwillinge aufzupassen. Damit sich die Mutter mal ausruhen konnte. Diese Familie konnte sich die sechs Euro nicht leisten. In solchen Fällen übernimmt die Nachbarschaftshilfe die Aufwandsentschädigung.

Mehr zu unserer diesjährigen Spendenaktion „Leser helfen Lesern 2022“ lesen Sie hier.